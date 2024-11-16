«В беспамятстве»: как ушла из жизни первая красавица СССР Светлана Светличная

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; © РИА Новости/Михаил Мокрушин; 5-tv.ru

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Последние дни своей жизни звезда провела в хосписе.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная умерла в беспамятстве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал киновед, редактор и кинокритик Вячеслав Шмыров.

О смерти Светличной стало известно сегодня, по словам Шмырова, актриса ушла из жизни примерно два часа назад — в районе 10 часов утра.

«Она была в таком состоянии, в лежачем, в беспамятстве, уже это ожидалось», — рассказал киновед о последних днях жизни артистки.

Он также сообщил, что дата прощания со Светличной пока не назначена, однако предположил, что похороны состоятся не раньше 20 ноября.

При этом, по словам жены сына Светличной Ольги Ивашовой, последние дни своей жизни артистка провела в хосписе.

О тяжелой болезни 84-летней звезды советского кино сообщалось еще в начале 2024 года, однако официальный диагноз никто из ее близких так и не назвал. Ходили слухи, что актриса больна онкологией, а в августе врачи и вовсе признали ее неизлечимо больной.

Ранее 5-tv.ru подробно писал о самых громких романах Светланы Светличной.