Звездный премьер Мариинского театра: погиб заслуженный артист РФ Владимир Шкляров

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Звезде балета было 39 лет.

Умер артист балета, премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Шкляров. Ему было 39 лет. Об этом сообщили в театре.

«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», — говорится в сообщении.

Причины смерти и подробности пока неизвестны.

Владимир Шкляров родился 9 февраля 1985 года в Ленинграде (с 1991 года Санкт-Петербург). В 2003 году он окончил Академию Русского балета имени Вагановой в 2003 году. Затем был принят в труппу Мариинского театра.

В 2009 году Шкляров стал лауреатом ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов в категории «артист балета». В 2020 году Владимир Шкляров получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Шкляров принимал участие во многих постановках. Он исполнил партию принца Дезире в балете «Спящая красавца», принца Зигфрид в «Лебедином озере», Ромео в «Ромео и Джульетте», Базила в «Дон Кихота» и многие другие.

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