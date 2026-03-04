Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Фото, видео: Reuters/Fatemeh Bahrami; 5-tv.ru

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по секретному ядерному объекту Ирана, где, как предполагается, разрабатывали технологии для создания ядерного оружия. Пораженные цели находились в ведении министерства обороны Ирана. Целью атаки было ослабить возможности исламской республики в этой сфере.

3 марта постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что после провала переговоров с США нет безопасных условий для расследований на иранских ядерных объектах, подвергшихся ударам. Он также отметил, что удары по ядерным объектам в Иране нарушают международное право. По его словам, на местах ударов возникают сложности с проведением проверок.

50 человек убиты, более 300 получили ранения за два дня бомбардировок Израилем территории Ливана, сообщили в Минздраве страны.

По резидентуре ЦРУ в Саудовской Аравии, предположительно, ударил иранский БПЛА, сообщил корреспондент The Washington Post Джон Хадсон. По его словам, «это могло бы стать значимой символической победой для Исламской Республики».

Сирены воздушной тревоги раздаются в столице Иордании Аммане и городе Акаба на берегу Красного моря, сообщил телеканал Al Jazeera.

Армия Израиля заявила о новом обстреле из Ирана и начале перехвата ракет.

Моджтаба Хаменеи — новый верховный лидер Ирана: что о нем известно

Производство иранских баллистических ракет не прекратилось, Тегеран не опасается истощения запасов, заявил генерал Каргар.

Армия Израиля сообщила, что атаковала 60 объектов «Хезболлах» и ХАМАС на юге Ливана.

Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана, сообщает Iran International.

