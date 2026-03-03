Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сайт 5-tv.ru рассказывает последние новости о военных действиях на Ближнем Востоке.

В конце февраля 2026 года Израиль объявил о нанесении превентивного удара по Ирану. В тот же день к атаке присоединились и США. Долго назревавший конфликт между двумя государствами обострился до уровня масштабных военных действий, сопровождающихся жертвами и разрушениями.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

2 марта страны продолжали военные действия. Иран атаковал правительственный комплекс в Тель-Авиве, военные и охранные объекты в Хайфе, а также Восточный Иерусалим, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). По данным иранского Красного полумесяца, в результате атак США и Израиля в Иране погибло не менее 555 человек. Также сообщалось о поражении месторасположения командующего ВВС Израиля Томера Бара.

Сайт 5-tv.ru ведет прямую трансляцию о том, что известно о конфликте США, Израиля и Ирана, а также о ситуации на Ближнем Востоке на 3 марта 2025 года.

Иран мог получить ядерное оружие еще три года назад, если бы США не вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана, утверждает американский президент Дональд Трамп.

«Если бы я не разорвал ужасную ядерную сделку (бывшего президента США Барака — ред.) Обамы с Ираном (СВПД), у Ирана было бы ядерное оружие три года назад», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Здания рядом со штаб-квартирой гостелевидения Ирана подверглись обстрелу Израиля и США. Перебоев в эфире нет, сообщает госТВ.

ЦАХАЛ ликвидировал командира ливанского крыла «Палестинского исламского джихада» Абу Хамзу Рами в Бейруте, сообщили в Армии обороны Израиля.

По их информации, Рами занимал эту должность в течение нескольких лет и якобы был ответственен за подготовку и проведение терактов в отношении израильских военнослужащих.

«Его устранение представляет собой серьезное снижение способности палестинского „Исламского джихада“ проводить террористические операции против государства Израиль и его граждан», — подчеркнули в ЦАХАЛ.

Трамп заявил, что у него нет никаких возражений против отправки войск для наземной операции в Иране.

На востоке Тегерана зафиксированы взрывы, сообщает иранское агентство Tasnim. По их информации, на ряде улиц близ старого места заседаний парламента Исламской Республики повреждены здания. Главное здание парламента Ирана в Бахарестане не подвергалось нападению, подчеркивает издание.

Взрывы произошли в окрестностях американской базы «Харир» в Эрбиле в Ираке. Как сообщает SNN, ракеты запускает иракское сопротивление.

Представитель Корпуса стражей исламской революции: «На данный момент 650 американских солдат убиты и ранены, авианосец Абрахам Линкольн после ракетных ударов Ирана поражен»

Иракские радикалы заявили о проведении почти 30 атак на базы США в регионе.

Израиль заявил о начале новой волны ударов по правительственным объектам в Тегеране.

США не стали бы умышленно бить по гражданским объектам в Иране. Об этом заявил Рубио, комментируя сообщения о массовых жертвах среди учащихся школы в иранском Минабе.

Служащим ВКС США запретили пить алкоголь на фоне конфликта с Ираном, пишет Military Times.

«В качестве ответа на продолжающуюся операцию в Иране употребление любых алкогольных напитков запрещено подразделению ВКС США, которое работает с системами обнаружения ракет», — говорится в сообщении.

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности

США попытаются сбить рост цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявил Рубио.

В ходе ударов по Тегерану пострадало старое здание парламента Ирана, сообщило агентство Fars.

ЦАХАЛ объявил, что планирует нанести удар по северному району Тегерана.

На сайте хакерской группы «Хандала» появилось заявление, в котором утверждается, что злоумышленники «разрушили критическую инфраструктуру» и получили доступ к 1,3 ТБ конфиденциальных данных, включая финансовые отчеты, контракты и внутренние документы.

«Это только начало. Никто не в безопасности. Ни капли нефти не пройдет, вы увидите», — говорится в заявлении.

Группа «Хандала» связана с пропалестинскими активистами. Она известна кибератаками на различные объекты, в том числе на израильские организации.

Первое заседание Совбеза ООН при председательстве первой леди США Мелании Трамп началось во Всемирной Организации.

Фото, видео: Reuters/Mostafa Bassim; 5-tv.ruВ ходе своей речи она выразила соболезнования погибшим при участии в атаке на Иран американским военнослужащим. Также жена Дональда Трампа отметила ценность образования, которое, по ее словам, является основой долговременного мира.

«Ценность образования, которую придают лидеры наций, формирует основу системы убеждений их страны. Нация, которая делает обучение священным, защищает свои книги, язык, науку и математику. Она защищает свое будущее. Это ведет к чему-то могущественному — к более глубокому пониманию, моральному рассуждению и терпимости к другим», — заявила первая леди США.

Ранее Мелания Трамп прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совбеза Организации. Это стало первым случаем в истории, когда супруга президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании Совета.

До шести возросло число погибших американских военнослужащих во время операции на Ближнем Вотоске. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке

КСИР запустил новую партию дронов по базе США в Кувейте, сообщило агентство Fars.

Самые тяжелые удары по Ирану еще предстоят. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. Он также отверг обвинения в адрес США в ударе по школе в Иране — госсекретарь Штатов заявил, что армия США «не стала бы умышленно бить по гражданской инфраструктуре».

Иран начал 13-й этап операции «Правдивое обещание-4» против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке, заявил КСИР.

Также в заявлении говорится о новой волне атаки в направлении американской базы «Арифджан» в Кувейте.

Начало трансляции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.