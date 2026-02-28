Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Что делать россиянам задержанных или отмененных рейсов из-за войны в Иране? И куда звонить застрявших на Ближнем востоке туристам — вся информация на 5-tv.ru.

Военные действия между Ираном, Израилем и вовлеченными в конфликт государствами Персидского залива привели к ограничениям на авиасообщение и перемещение в регионе. Ряд стран закрыли воздушное пространство, отменены и задержаны рейсы, создаются риски для международных перелетов.

Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль, а над рядом соседних государств действуют ограничения на пролет воздушных судов из-за опасной обстановки.

Что делать находящимся в Иране, Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Омане россиянам и куда обращаться — в материале 5-tv.ru.

Сколько российских туристов сейчас в Иране, Израиле, ОАЭ, Бахрейне и Омане

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

По данным АТОР, в странах Персидского залива и соседних государствах находятся десятки тысяч граждан России:

ОАЭ — около 50 000 человек (включая самостоятельных и организованных туристов, а также транзитных пассажиров);

Катар — около одной тысячи;

Оман — около 700;

Бахрейн — около 300.

Турпоток в Иран и Израиль сейчас минимален. Об эвакуационных рейсах речи нет, сообщил Артур Абдюханов, руководитель пресс-службы РСТ.

15 июня 2025 года Минэкономразвития выпустило рекомендацию воздержаться от поездок в эти страны из-за политической нестабильности. Туроператоры не продают туда путевки. В Иране остаются несколько сотен самостоятельных путешественников и командированных, а в Израиле — несколько тысяч человек, приехавших по делам, на лечение или к родственникам.

Больше всего российских туристов сейчас в ОАЭ — около 50 тысяч организованных путешественников, по предварительным оценкам РСТ. Туроператоры и принимающие компании поддерживают с ними связь, жалоб нет.

Абдюханов посоветовал туристам не терять контакт с туроператорами и авиакомпаниями, следить за онлайн-табло и быстро реагировать на изменения в расписании.

Закрытие воздушного пространства: какие страны ввели ограничения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Росавиация уведомила российские авиакомпании о закрытии и ограничениях в воздушном пространстве ряда ближневосточных стран.

Полностью закрыли небо:

Бахрейн;

Ирак;

Катар;

Кувейт.

Также авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Позднее стало известно, что власти Оман закрыли для полетов аэропорт столицы — Маскат.

Росавиация выпустила собственное уведомление (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушного транспорта. Документ действует до 02:59 мск 2 марта.

При выполнении полетов в страны Персидского залива авиакомпаниям рекомендовано:

Выбирать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран;

Соблюдать усиленные меры безопасности;

Постоянно мониторить рекомендации авиационных властей иностранных государств.

Что делать пассажирам отмененных рейсов

Отмена рейсов в Дубай и Абу-Даби: сообщение авиакомпании

В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве ОАЭ авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы 28.02.26 в/из Дубая и Абу-Даби.

Что будет с рейсами 1 марта:

На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

Пассажирам предоставляется:

Переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест;

Оформление вынужденного возврата средств.

Информирование осуществляется по контактам, указанным в бронировании.

Авиакомпания продолжает мониторинг ситуации и будет корректировать расписание с учётом безопасности полетов.

Кроме того, авиакомпания S7 отменила сегодняшние рейсы из Москвы и Новосибирска в Дубай, полеты в обратном направлении перенесены. Самолет, который успел вылететь из Новосибирска в Дубай, совершил посадку на запасном аэродроме в Карачи (Пакистан).

«В настоящий момент пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта. Авиакомпания находится на связи с Посольством Российской Федерации в Пакистане. В аэропорт направлены два представителя консульства для работы с пассажирами и оказания содействия на месте», — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Обстановка в аэропортах Москвы 28 февраля: задержки рейсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Массовые задержки, переносы и отдельные отмены рейсов в Дубай, Абу-Даби и Доху зафиксированы в московских аэропортах.

Что делать пассажирам задержанных и отмененных рейсов:

Проверять статус рейса перед выездом в аэропорт;

Следить за уведомлениями авиакомпаний;

Учитывать возможные переносы и изменения маршрута.

Куда обращаться россиянам: телефоны посольств и горячая линия МИД РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

МИД РФ опубликовал телефоны экстренной связи с российскими диппредставительствами в регионе.

Экстренные телефоны посольств России

Иран

+98 21 6670 1161/63

rusembiran@mid.ru

Израиль

+972 54 962 2341

+972 3 522 67 44

cons.israel@mid.ru

Катар

+974 55 88 76 59

Бахрейн

+973 1772 5222

+973 3940 3237

consbahrain@mid.ru

ОАЭ (Генконсульство в Дубае)

+971 50 454 77 54

Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ (круглосуточно)

+7 495 695-45-45

e-mail: dskc@mid.ru

В МИД РФ заявили, что дополнительная информация будет публиковаться по мере изменения обстановки.

Рекомендации посольств России гражданам РФ

ОАЭ

Генконсульство России в Дубае призвало соблюдать осторожность на фоне обострения ситуации.

Рекомендации:

Соблюдать разумные меры предосторожности;

Проявлять повышенную внимательность;

воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.

При этом туристическая и курортная инфраструктура в Дубае функционирует в штатном режиме. Объекты, представляющие военный интерес, находятся вдали от туристических зон.

Иран

Посольство России в Иране рекомендовало:

Покинуть страну при наличии такой возможности;

Воздержаться от поездок в Иран до последующих уведомлений;

Сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Израиль

Посольство России в Израиле рекомендовало гражданам РФ покинуть страну до нормализации обстановки при наличии такой возможности. Также гражданам, находящимся в стране, рекомендовано:

Сохранять спокойствие и бдительность;

Строго соблюдать указания израильских властей;

Находиться вблизи оборудованных защищенных помещений;

Не покидать их до уведомления местных властей.

Помимо этого, продолжают работать КПП «Ицхак Рабин» («Вади-Араба») на границе Израиля и Иордании, он открыт 28 февраля для выхода пассажиров до 20:00 (21:00 мск) и выезда автомобилей до 19:00 (20:00 мск).

КПП «Алленби» («Король Хусейн»), также на израильско-иорданской границе, 28 февраля закрыт, он откроется с 1 марта в обычном режиме.

Россиянам для въезда в Иорданию виза, как и в Египет, не требуется.

«Для избежания ненужных задержек рекомендуется оплачивать пограничные сборы заранее онлайн. Остальные сухопутные переходы на данный момент закрыты в соответствии с указаниями служб безопасности Израиля и будут открыты после получения соответствующего разрешения», — указали в посольстве.

Общие рекомендации россиянам в регионе

Посольства России в Катаре, Иране и Бахрейне рекомендуют:

Избегать военных объектов;

Не посещать места массового скопления людей (супермаркеты, парки и т. д.);

По возможности оставаться в месте проживания (дом, гостиница);

По возможности не отправлять детей в детские сады, школы и вузы.

Актуальная информация и дополнительные рекомендации публикуются на официальных страницах посольств и МИД России.

Если вы находитесь в ОАЭ, Катаре, Израиле, Иране, Бахрейне или Омане и ищете информацию о закрытии неба, отмене рейсов, выезде из страны или телефонах посольств — проверяйте официальные сообщения авиакомпаний и дипломатических миссий, а также уточняйте статус рейса перед поездкой в аэропорт.