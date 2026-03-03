Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Сейсмологи USGS зафиксировали 16 подземных толчков.

В Неваде, рядом с американской военной базой «Объект 52», произошла серия загадочных землетрясений. Daily Mail сообщает, что в этом районе ранее испытывали ядерное оружие. По данным издания, долгие годы считалось, что в удаленной зоне военные США тестировали самолеты и разрабатывали ядерное оружие.

За последние сутки сейсмологи USGS зафиксировали 16 подземных толчков магнитудой более 2,5 в этом районе. За предыдущую неделю здесь произошло более ста землетрясений магнитудой от 1,0 до 3,0. Землетрясения у ядерного полигона совпали по времени с ударом США и Израиля по Ирану.

5-tv.ru ранее рассказывал о «Зоне 51». По официальным данным, это военная база. Она находится в 133 километрах от Лас-Вегаса, в живописной пустыне Невады. На территории базы проходят испытания военных сверхскоростных истребителей, а полеты над ней запрещены. Любые попытки нарушить воздушное пространство «Зоны 51» немедленно пресекаются военными.

