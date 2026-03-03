Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
АТОР: вывоз туристов из ОАЭ стабилизируется
Фото: Reuters/Raghed Waked
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Первые самолёты отправились в Россию вечером 2 марта.
Ситуация с вывозом российских туристов, оказавшихся в ОАЭ в конце февраля, постепенно стабилизируется. Авиационные власти страны разрешили проведение внеплановых рейсов — первые самолеты отправились в Россию вечером 2 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Какие авиакомпании и куда выполняют вывозные рейсы
- Etihad Airways и Oman Air: рейсы из Абу‑Даби и Маската приземлились в Москве. Вечером 2 марта эти авиакомпании вылетят из Шереметьево обратно в Абу‑Даби и Маскат за следующей группой пассажиров.
- flydubai: начал вывоз туристов из Дубая в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. На 3 марта запланировано 9 рейсов в Москву, Екатеринбург и Казань, первый вылет — в 07:00.
- «Аэрофлот»: 3 марта выполнит 3 рейса повышенной вместимости из Дубая и Абу‑Даби в Москву (Шереметьево). Самолеты следуют в Дубай без пассажиров для последующего вывоза.
- S7: 3 марта начинает вывозные рейсы из Дубая. Первый вылет — в Новосибирск в 18:00 по местному времени (с технической посадкой в Анталье для дозаправки). Заявлены рейсы в Москву (3–5 марта) и Новосибирск (4–5 марта).
- «Победа»: приступает к вывозным рейсам. Тем, кто не оформил возврат и планирует вылет, нужно заполнить форму на сайте авиакомпании.
- «Русский Экспресс» и Anex: также повезут своих туристов (Anex формирует списки совместно с flydubai).
- Emirates: с 4 марта возобновляет рейсы в Россию — пассажиры уже перебронируются на новые даты.
На вывозных рейсах летят туристы компаний:
- FUN& SUN (планирует отправить около 400 человек, из них 110 уже вылетают в Москву);
- Space Travel;
- «Интурист».
Приоритет при формировании списков отдается туристам с отмененными рейсами с 28 февраля по 2 марта.
Рекомендации для туристов, ожидающих вывоза из ОАЭ
1. Оставайтесь на связи с туроператором, держите телефон включенным и заряженным, а также регулярно проверяйте личный кабинет на сайте туроператора, электронную почту, мессенджеры и SMS, Telegram‑каналы (АТОР, ваш туроператор и т. д.).
2. Соберите документы в одном месте:
- загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев);
- ваучер туроператора;
- билеты (даже отмененные);
- страховка;
- подтверждение оплаты тура.
3. Подготовьте ручную кладь:
- ценные вещи;
- лекарства;
- зарядные устройства;
- минимальный набор одежды и гигиены.
4. Размещение на период ожидания:
- туроператоры гарантируют размещение в отелях;
- если вас переселяют в другой отель — запросите письменное подтверждение от туроператора;
- сохраняйте чеки, если оплачиваете дополнительные дни проживания самостоятельно.
5. В день вылета:
- подтвердите свое участие в рейсе через гида/агента;
- прибывайте на трансфер или в аэропорт строго в указанное время;
- возьмите с собой все документы и подтверждение рейса (если есть);
- не выезжайте в аэропорт без официального подтверждения статуса рейса;
- если трансфер организован туроператором — уточните время подачи автобуса и место сбора;
- если добираетесь самостоятельно, заранее изучите маршрут или забронируйте такси через официальные сервисы (Careem, Uber UAE).
6. Экстренные контакты:
- Генконсульство РФ в Дубае: +971 50 454 77 54;
- приложение «Помощник за рубежом»;
- горячая линия АТОР;
- круглосуточная поддержка вашего туроператора.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.