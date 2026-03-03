Теперь наш канал доступен в MAX
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция

Андрей Черненко 483 0

АТОР: вывоз туристов из ОАЭ стабилизируется

Вывоз туристов из ОАЭ: новости на 3 марта 2026 года

Фото: Reuters/Raghed Waked

Война в Иране
Война Израиля и Ирана

Первые самолёты отправились в Россию вечером 2 марта.

Ситуация с вывозом российских туристов, оказавшихся в ОАЭ в конце февраля, постепенно стабилизируется. Авиационные власти страны разрешили проведение внеплановых рейсов — первые самолеты отправились в Россию вечером 2 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Какие авиакомпании и куда выполняют вывозные рейсы

  • Etihad Airways и Oman Air: рейсы из Абу‑Даби и Маската приземлились в Москве. Вечером 2 марта эти авиакомпании вылетят из Шереметьево обратно в Абу‑Даби и Маскат за следующей группой пассажиров.
  • flydubai: начал вывоз туристов из Дубая в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. На 3 марта запланировано 9 рейсов в Москву, Екатеринбург и Казань, первый вылет — в 07:00.
  • «Аэрофлот»: 3 марта выполнит 3 рейса повышенной вместимости из Дубая и Абу‑Даби в Москву (Шереметьево). Самолеты следуют в Дубай без пассажиров для последующего вывоза.
  • S7: 3 марта начинает вывозные рейсы из Дубая. Первый вылет — в Новосибирск в 18:00 по местному времени (с технической посадкой в Анталье для дозаправки). Заявлены рейсы в Москву (3–5 марта) и Новосибирск (4–5 марта).
  • «Победа»: приступает к вывозным рейсам. Тем, кто не оформил возврат и планирует вылет, нужно заполнить форму на сайте авиакомпании.
  • «Русский Экспресс» и Anex: также повезут своих туристов (Anex формирует списки совместно с flydubai).
  • Emirates: с 4 марта возобновляет рейсы в Россию — пассажиры уже перебронируются на новые даты.

На вывозных рейсах летят туристы компаний:

  • FUN& SUN (планирует отправить около 400 человек, из них 110 уже вылетают в Москву);
  • Space Travel;
  • «Интурист».

Приоритет при формировании списков отдается туристам с отмененными рейсами с 28 февраля по 2 марта.

Рекомендации для туристов, ожидающих вывоза из ОАЭ

1. Оставайтесь на связи с туроператором, держите телефон включенным и заряженным, а также регулярно проверяйте личный кабинет на сайте туроператора, электронную почту, мессенджеры и SMS, Telegram‑каналы (АТОР, ваш туроператор и т. д.).

2. Соберите документы в одном месте:

  • загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев);
  • ваучер туроператора;
  • билеты (даже отмененные);
  • страховка;
  • подтверждение оплаты тура.

3. Подготовьте ручную кладь:

  • ценные вещи;
  • лекарства;
  • зарядные устройства;
  • минимальный набор одежды и гигиены.

4. Размещение на период ожидания:

  • туроператоры гарантируют размещение в отелях;
  • если вас переселяют в другой отель — запросите письменное подтверждение от туроператора;
  • сохраняйте чеки, если оплачиваете дополнительные дни проживания самостоятельно.

5. В день вылета:

  • подтвердите свое участие в рейсе через гида/агента;
  • прибывайте на трансфер или в аэропорт строго в указанное время;
  • возьмите с собой все документы и подтверждение рейса (если есть);
  • не выезжайте в аэропорт без официального подтверждения статуса рейса;
  • если трансфер организован туроператором — уточните время подачи автобуса и место сбора;
  • если добираетесь самостоятельно, заранее изучите маршрут или забронируйте такси через официальные сервисы (Careem, Uber UAE).

6. Экстренные контакты:

  • Генконсульство РФ в Дубае: +971 50 454 77 54;
  • приложение «Помощник за рубежом»;
  • горячая линия АТОР;
  • круглосуточная поддержка вашего туроператора.

