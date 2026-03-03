Фото: Reuters/Raghed Waked

Первые самолёты отправились в Россию вечером 2 марта.

Ситуация с вывозом российских туристов, оказавшихся в ОАЭ в конце февраля, постепенно стабилизируется. Авиационные власти страны разрешили проведение внеплановых рейсов — первые самолеты отправились в Россию вечером 2 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Какие авиакомпании и куда выполняют вывозные рейсы

Etihad Airways и Oman Air: рейсы из Абу‑Даби и Маската приземлились в Москве. Вечером 2 марта эти авиакомпании вылетят из Шереметьево обратно в Абу‑Даби и Маскат за следующей группой пассажиров.

flydubai: начал вывоз туристов из Дубая в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Казань. На 3 марта запланировано 9 рейсов в Москву, Екатеринбург и Казань, первый вылет — в 07:00.

«Аэрофлот»: 3 марта выполнит 3 рейса повышенной вместимости из Дубая и Абу‑Даби в Москву (Шереметьево). Самолеты следуют в Дубай без пассажиров для последующего вывоза.

S7: 3 марта начинает вывозные рейсы из Дубая. Первый вылет — в Новосибирск в 18:00 по местному времени (с технической посадкой в Анталье для дозаправки). Заявлены рейсы в Москву (3–5 марта) и Новосибирск (4–5 марта).

«Победа»: приступает к вывозным рейсам. Тем, кто не оформил возврат и планирует вылет, нужно заполнить форму на сайте авиакомпании.

«Русский Экспресс» и Anex: также повезут своих туристов (Anex формирует списки совместно с flydubai).

Emirates: с 4 марта возобновляет рейсы в Россию — пассажиры уже перебронируются на новые даты.

На вывозных рейсах летят туристы компаний:

FUN& SUN (планирует отправить около 400 человек, из них 110 уже вылетают в Москву);

Space Travel;

«Интурист».

Приоритет при формировании списков отдается туристам с отмененными рейсами с 28 февраля по 2 марта.

Рекомендации для туристов, ожидающих вывоза из ОАЭ

1. Оставайтесь на связи с туроператором, держите телефон включенным и заряженным, а также регулярно проверяйте личный кабинет на сайте туроператора, электронную почту, мессенджеры и SMS, Telegram‑каналы (АТОР, ваш туроператор и т. д.).

2. Соберите документы в одном месте:

загранпаспорт (срок действия — не менее 6 месяцев);

ваучер туроператора;

билеты (даже отмененные);

страховка;

подтверждение оплаты тура.

3. Подготовьте ручную кладь:

ценные вещи;

лекарства;

зарядные устройства;

минимальный набор одежды и гигиены.

4. Размещение на период ожидания:

туроператоры гарантируют размещение в отелях;

если вас переселяют в другой отель — запросите письменное подтверждение от туроператора;

сохраняйте чеки, если оплачиваете дополнительные дни проживания самостоятельно.

5. В день вылета:

подтвердите свое участие в рейсе через гида/агента;

прибывайте на трансфер или в аэропорт строго в указанное время;

возьмите с собой все документы и подтверждение рейса (если есть);

не выезжайте в аэропорт без официального подтверждения статуса рейса;

если трансфер организован туроператором — уточните время подачи автобуса и место сбора;

если добираетесь самостоятельно, заранее изучите маршрут или забронируйте такси через официальные сервисы (Careem, Uber UAE).

6. Экстренные контакты:

Генконсульство РФ в Дубае: +971 50 454 77 54;

приложение «Помощник за рубежом»;

горячая линия АТОР;

круглосуточная поддержка вашего туроператора.

