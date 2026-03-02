Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: © Getty Images/Miragest

Какая сейчас обстановка на любимых россиянами курортах?

Очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке насторожила туристов. Свое небо полностью или частично закрыли Иран, Израиль, Ирак, Катар, Бахрейн, Иордания, Сирия, Ливан, ОАЭ. Не то чтобы очень хотелось туда сейчас лететь, но как быть с запланированным на 2026 год отпуском?

На данный момент некоторые страны вводят дополнительные проверки в аэропортах, меняется ситуация в воздушном пространстве. Это напрямую затрагивает Египет и Турцию. Опасно ли сейчас на любимых россиянами курортах и стоит ли сдавать купленные путевки?

Что рекомендует российский МИД

Уже утром 1 марта ситуация на Ближнем Востоке вынудила авиакомпании отменить 61 рейс между Россией и странами региона. Из них 38 пришлось на долю российских перевозчиков. Более 75% отмен коснулись сообщения с Объединенными Арабскими Эмиратами.

На данный момент воздушное пространство Катара, Бахрейна и Кувейта закрыто, приостановлены полеты в Израиль и Иран. МИД РФ внимательно следит за развитием событий.

Так, российское представительство в Египте рекомендует россиянам, находящимся в стране, следить за сообщениями местных властей и избегать мест массового скопления людей в случае обострения ситуации.

«Граждане России, находящиеся в Шарм-эш-Шейхе и его окрестностях. В связи с тем, что расстояние до границы с Израилем составляет 190 километров, а от некоторых египетских населенных пунктов — еще меньше, просим вас соблюдать повышенную осторожность», — подчеркнули в посольстве.

Общие рекомендации для граждан на данный момент следующие:

Ориентироваться только по официальным сообщениям властей и российских дипмиссий;

Уточнять статус рейсов до выезда в аэропорт;

Иметь при себе документы и средства связи.

Также туристам стоит зарегистрироваться в консульских службах и скачать официальное мобильное приложение «Зарубежный помощник» от Министерства иностранных дел РФ для получения оперативной информации.

Что сейчас с рейсами в Египет и Турцию

Эскалация конфликта внесла коррективы в работу международных аэропортов.

Если кратко:

В Египет рейсы не отменяют, но из-за того, что Иран и Ирак закрыли свое небо, прокладываются новые маршруты в обход зоны конфликта, и время в пути увеличивается;

Турецкие аэропорты тоже принимают и отправляют рейсы по расписанию, но плотность летного графика сильно выросла.

Если подробнее: основная масса отмен пришлась на страны Персидского залива, которые традиционно пользуются популярностью у транзитных пассажиров и туристов со всего мира.

«По данным аналитической компании Cirium, по состоянию на 15:00 мск воскресенья в странах GCC и Ближнего Востока отменено 1 579 из 3 990 запланированных входящих рейсов — это почти 40% всех прилетов. Речь идет о рейсах в девяти странах региона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Катар, Иран, Израиль, Оман, Иордания и Бахрейн. Большинство отмен пришлось на страны Персидского залива», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на АТОР.

Многие авиакомпании заявили о приостановке полетов как минимум до понедельника, 2 марта. Например, авиакомпании ОАЭ — Emirates, flydubai и Air Arabia — не будут выполнять рейсы до 15:00 по местному времени. Air India Express продлила паузу до полуночи 2 марта.

В аэропортах Египта, включая те, что обслуживают курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады, усилены меры досмотра и контроля, возможны задержки рейсов из-за перекладывания маршрутов.

В Турции аэропорты работают штатно, однако некоторые рейсы могут корректироваться из-за изменений в воздушных коридорах. Авиакомпании оперативно информируют пассажиров о любых изменениях, но туристам стоит заранее проверять статус своих перелетов.

Опасно ли сейчас в Египте

На текущий момент — нет. Египет принимает рейсы в обычном режиме, аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха работают штатно, а задержки остаются точечными и некритичными.

В московских аэропортах задержки вылетов в Египет были от 20 минут до часа. Массовых отмен не зафиксировано.

Если рейс задерживается, вступают в силу правила авиаперевозок. Авиакомпания обязана предоставить пассажирам напитки, горячее питание, а при ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью — размещение в гостинице.

Опасно ли сейчас в Турции

Ситуация с турами в Турцию выглядит менее напряженной, чем в случае с Египтом. Страна находится на более отдаленном расстоянии от зоны конфликта и остается относительно безопасным направлением для отдыха.

Улететь и прилететь в Стамбул, Анталью, Бодрум все еще можно по расписанию.

Сдавать ли билеты и туры в Египет и Турцию

Юридически вернуть билеты без потерь можно только в том случае, если полет отменен авиакомпанией. В этом случае перевозчик обязан вернуть полную стоимость билета.

Если же рейс выполняется, но пассажир решил не лететь из-за страхов, это будет считаться его добровольным отказом от перелета, и сумма возврата будет рассчитываться по тарифу (часто это «невозвратный» тариф).

Возврат билетов на рейсы в Египет и Турцию зависит от правил авиакомпании и типа тарифа.

Однако многие туроператоры и авиакомпании идут навстречу клиентам в сложной геополитической обстановке. Поэтому при обращении за возвратом лучше всего ссылаться на предложения самих туроператоров о перебронировании или замене направления, а не на форс-мажор.

Как правило, невозвратные билеты можно обменять с доплатой, а возвратные — вернуть с удержанием комиссии.

Туристам рекомендуется:

Связаться с авиакомпанией или агентством, где был куплен билет;

Уточнить возможность переноса даты вылета;

Изучить условия договора с туроператором, если путевка включает перелет.

Как лучше поступить туристам, собирающимся в Египет

Ситуация выглядит контролируемой, но расслабляться полностью рано. Разумная тактика:

Следить за статусом своего рейса;

Закладывать запас времени на перелет;

Отслеживать сообщения авиакомпаний и туроператоров;

Оформить страховку или убедиться, что уже готовая покрывает форс-мажорные обстоятельства, включая отмену рейса или поездки из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Пока что отдых в Египте и Турции остается доступным и относительно спокойным.