Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать

Цены на нефть могут перевалить за сто долларов за баррель.

Несмотря на такое настроение Трампа, Европе, да и всему миру, есть от чего переживать. Судя по данным сервисов, которые отслеживают морской трафик, движение в Ормузском проливе фактически встало. А это минимум 20% мировых поставок нефти и еще больше газа. И теперь самый главный вопрос — к чему может привести мировую экономику каждый новый день конфликта на Ближнем Востоке.

Эксперты уже соревнуются в прогнозах и предрекают, что цены на нефть могут перевалить за сто долларов за баррель. Корреспондент «Известий» Екатерина Хамова продолжит.

США начинают операцию в выходные, когда биржи закрыты. В понедельник последствия уже налицо. Так, на Лондонской бирже фьючерс на нефть марки Brent резко подорожал на 13%, а цена газа в Европе в понедельник выросла на 20%.

«Если ситуация на Ближнем Востоке затянется, цены на нефть марки Brent могут легко подняться до 90 долларов за баррель», — говорит президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Главной пострадавшей стороной этого конфликта, очевидно, станет Европа. После энергетического развода с Москвой Брюссель зависим от топлива стран Персидского залива. Одна только Польша может лишиться половины поставок нефти. А вот цены на газ в ЕС могут вырасти вдвое.

«Мы уже увидели, что на Европейской бирже цены поднимаются выше $800 за 1 000 кубометров газа, поэтому вполне возможно, как бы и газовый кризис тоже», — объясняет эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Непосредственно от иранской нефти зависят Япония, Южная Корея, Индия и Китай. У последних двух, правда, есть возможность переориентироваться на российских продавцов.

Эскалация на Ближнем Востоке вызвала рост акций российских нефтегазовых компаний. На торгах в понедельник бумаги дорожали на два-пять процента дороже, чем в пятницу. Эксперты уверены, обострение на Ближнем Востоке вряд ли серьезно ударит по России. Даже наоборот, может принести дополнительные доходы отечественным компаниям.

«Более дорогая нефть — это дефицит бюджета намного меньше и выше котировки акций, прежде всего нефтегазовых компаний. С бюджетом дела будут намного лучше, это точно. И с дивидендами компаний, и с ростом котировок», — заявил экономист Александр Разуваев.

В случае затяжного конфликта в трудной ситуации оказываются сами его инициаторы – Штаты. Нефть по 100 долларов за баррель увеличит годовую инфляцию до четырех процентов. Под удар попадут цены на бензин.

Во время войны Судного дня в 1973-м ряд арабских стран уже объявляли США нефтяное эмбарго. Цены на нефть тогда выросли в четыре раза, а инфляция дошла до 12%. Властям даже пришлось пойти на экстренные антикризисные шаги.

«Эти шаги включают в себя сокращение отопления домов, снижение скорости движения транспорта, отказ от ненужного освещения. Я прошу сегодня вечером все автозаправочные станции закрывать свои колонки с 21:00. С субботы вечера до полуночи воскресенья каждые выходные, начиная с 1 декабря», — говорил 37-й президент США Ричард Никсон.

Затяжная война грозит и новым разрывом логистических цепочек. Теперь в дополнение к Украине облетать стороной придется Бахрейн, Ирак, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Иран и Израиль.

«Традиционно Арабские Эмираты являются поставщиком разного рода, в том числе высокотехнологичной продукции: это электроника, автомобили. Это идет, так сказать, по обычным путям поставки, также и, безусловно, используется и параллельный импорт. Если говорить об Арабских Эмиратах, то, в принципе, для России будет возможность покупать товары», — рассказывает экономист, доцент ГГУ Максим Чирков.

Вашингтон рассчитывает, что операция против Ирана займет четыре-пять недель. Этого времени будет достаточно, чтобы растущие цены на нефть вызвали инфляцию даже в развитых странах. И в победителях здесь те, кто меньше зависят от персидских экспортеров топлива.

