«Есть одно «но»: Захарова дала совет Польше после слов Туска о ядерных амбициях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальный представитель МИД России отметила, что любые шаги в этой области должны учитывать позицию соседних государств.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что их страна будет стремиться к созданию собственных «возможностей в сфере ядерной безопасности». Кроме того, всего за час до выступления польского премьера канцлер ФРГ Фридрих Мерц озвучил идею о возможном сотрудничестве Германии с Францией в ядерной сфере.

Дипломат отметила, что любые шаги в этой области должны учитывать позицию соседних государств.

«Как говорится, есть одно „но“ — теперь появился важный нюанс: как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу.

А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств», — написала она в своем Telegram-канале.

Прежде Мария Захарова отреагировала на слова Зеленского о выборах. Дипломат охарактеризовала украинского лидера одним словом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.