История повторяется: Нападение США на Иран предсказали еще 50 лет назад

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На картине похожий на Трампа американский политик с ракетой в зубах делает заплыв в Персидском заливе.

События на Ближнем Востоке подтверждают известный тезис о том, что история циклична, а политика западных элит не меняется даже спустя десятилетия. Самые точные иллюстрации к противостоянию США, Израиля и Ирана создал еще полвека назад знаменитый карикатурист «Известий» Борис Ефимов. Можете убедиться сами — в материале корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина…

Американский политик, так похожий на Трампа, с ракетой в зубах и под прикрытием гуманных целей делает заплыв в Персидском заливе. Картина на злобу сегодняшнего дня. Но это — карикатура полувековой давности. Пророческий образ Трампа вышел из-под пера выдающегося художника газеты «Известия» Бориса Ефимова аж в 80-м году! Вот этот архивный, черно-белый оригинал выпуска. Как такое возможно?

«Это казалось лютой пропагандой, страшной физиономией. Но Ефимов был настолько актуален, настолько остер и зол в своих рисунках, что мы сегодня их открываем и понимаем, боже мой, насколько это точно, насколько это жестко передано», — рассказывает заведующая архивом «Известий» Татьяна Киреева.

История так циклична, а методы США так похожи, что карикатуры Бориса Ефимова, которые сейчас считаются пророческими, на самом деле актуальны всегда. Смена режимов, поддержка иностранной оппозиции, маски демократического благодетеля. Меняются только декорации и имена, но сюжет картины все тот же!

Цели у империалистов те же: нефть, торговые пути. Те же объекты для атак: Ближний Восток, Китай, Россия, Куба. Даже игроки не меняются. И все это уже есть в тысячах рисунков политической сатиры. А новая война в Иране — зеркало американской политики всего 20-го века.

«Американец» снова приходит со своими союзниками, то есть при нападении на Ирак это были европейские союзники, а теперь он взял в союзники Израиль, чтобы напасть на Иран», — говорит австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

Никита Хрущев — чуть ли не самый популярный герой политических карикатур в СССР, не только в исполнении Бориса Ефимова. И да, это именно тот человек, от которого досталось художникам-авангардистам со словами: «Мой внук и тот лучше нарисует!». И внук, точнее правнучка, Нина Хрущева, через 60 лет нарисовала так, что не сотрешь.

«На службе у Путина вы не можете из нее выйти никаким другим образом. Вы не можете уволиться, вы не можете уехать за границу, вы не можете уйти на пенсию», — утверждает она.

Знал бы Никита Сергеевич, что его внучка сама станет героиней карикатур на диссидентов. Профессор американского института с двойным гражданством. Ее подозревают в шпионаже, покушении на территориальную целостность России. И, работая в западных организациях, ведя антироссийскую политическую деятельность, она по какому-то недоразумению все еще не признана иноагентом. Хрущева, по-босховски, рисует западному зрителю гротескные картины об ужасах жизни в России, и все зло, конечно, завязано на Владимира Путина.

«Он решил удвоить ставку на войну, пригрозил ядерным оружием. На фоне Путина, развязавшего войну против Украины, российские дети издеваются над одноклассниками, подростки нападают на прохожих и снимают это на видео, а взрослые начинают массовые драки в общественных местах», — пишет Нина Хрущева.

По иронии такие пацифисты чаще переезжают в самые милитаристские страны: Израиль, США. Диссиденты, как Нина Хрущева, люди с очень избирательным зрением, полезные для Запада люди.

Когда все уже неоднократно было в прошлом, несложно нарисовать картину будущего. Корея, Вьетнам, Ирак, Афганистан, Ливия. Каждая такая война для США заканчивалась собственным кризисом. Трамп уже стремительно теряет поддержку избирателей, так что неизбежно его сменит очередной империалистический лидер. Новое лицо для политических карикатур с вечным сюжетом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.