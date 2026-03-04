США начали еще одну военную операцию
США начали новую военную операцию вместе с военными Эквадора против террористов
новость
Фото: Reuters/IMAGO/CÃ©sar MuÃ±oz
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Американские военные работают совместно с эквадорскими.
США начали еще одну военную операцию — теперь вместе с военными Эквадора. Она нацелена против местных террористов, сообщает южное командование Пентагона.
По информации южного командования Пентагона, операция проводится в координации с эквадорскими военными. «Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций», — говорится в заявлении командования.
Отмечается, что действия рассматриваются как пример сотрудничества партнеров США в Латинской Америке в борьбе с наркотерроризмом и преступными группировками. Дополнительные подробности о масштабах операции и ее возможных результатах пока не раскрываются.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.