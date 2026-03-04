Фото: Reuters/Morteza Nikoubazl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рахбара в ночь на 4 марта избрал Совет экспертов из 88 богословов.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель рахбара (верховного лидера) Али Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США.

В переходный период страну возглавляли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из членов Совета стражей конституции. Эта процедура прописана в 111-й статье Конституции Исламской Республики Иран.

Нового рахбара в ночь на 4 марта избрал Совет экспертов из 88 богословов. Им стал второй сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. Сайт 5-tv.ru рассказывает, что известно о новом правителе Ирана.

Моджтаба Хаменеи: биография, политическая деятельность и влияние

Ранние годы и образование

Моджтаба Хаменеи родился в 1969 году в Мешхеде (остан Хорасан-Резави) — втором по величине городе на северо-востоке Ирана. Он стал вторым ребенком в семье Али Хаменеи — будущего лидера Ирана, азербайджанца по национальности.

После окончания школы Моджтаба изучал богословие. Среди его первых наставников были аятолла Сайед Махмуд Хашеми Шаруди и Али Хаменеи (отец).

В 1999 году Моджтаба продолжил обучение в религиозном центре города Кум — священном для шиитов месте. По завершении учебы он стал клириком. Его учителями в Куме были известные богословы Месбах Йазди, аятолла Лотфола Сафи Гольпайегани, Мохаммад Багер Хазари.

Политическая деятельность

Моджтаба Хаменеи преподовал богословие в религиозном центре Кума. Он известен как последовательный сторонник бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и поддержал его на президентских выборах 2005 и 2009 годов.

По данным ряда источников, из-за разногласий между Ахмадинежадом и рахбаром Ирана Али Хаменеи Моджтаба якобы был замешан в покушении на верховного лидера страны и впоследствии арестован. В 2013 году Махмуд Ахмадинежад обвинил Моджтабу в хищении государственных средств. После этого аналитики заговорили о распаде их политического союза.

Личная жизнь

Женат на дочери Голям-Али Аделя, бывшего председателя Меджлиса Ирана. По неподтвержденным данных, у Моджтабы в 2007 году родился сын, которого назвали Али.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.