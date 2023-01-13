Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 16 по 22 января

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

К концу этой недели Меркурий полностью выходит из ретроградной фазы, что благоприятно для деловых коммуникаций, покупок и переезда. Легче разрешаются споры, получается быстрее адаптироваться к происходящему, освоить материал, начать что-то новое.

До 20 января еще могут быть заминки и трудности, которые выбивают из колеи. Не торопитесь с идеями, они должны пройти проверку временем.

Также 20 января Солнце меняет своей знак Зодиака — переходит из сектора консервативного и сдержанного Козерога в свободный воздушный знак Водолея. Это существенно помогает сгладить острые углы, стать дружелюбнее и бодрее.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов это неделя закалки. Препятствия, трудности и испытания придется преодолеть на пути к высокому социальному положению, получению желаемой должности и обретению авторитета. Вас будет преследовать в стремлении самоутвердиться озабоченность труднодоступными целями.

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Телец — гороскоп на неделю

Тельцам обвинения, клевета и интриги могут, мягко говоря, подпортить настроение на этой неделе. Чтобы не стать жертвой мошенничества, нужно соблюдать осторожность при общении с незнакомыми людьми, а также приостановить связи с зарубежными партнерами. Также сейчас не рекомендуется совершать поездки за границу.

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Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов возможны неожиданные кризисы, трудности и проблемы. Перегрузка и избыточное напряжение могут легко привести вас к сильному стрессу. Это время, когда организму лучше дать отдохнуть и расслабиться. Вас может ждать трансформация в отношениях с друзьями и разрушение старых отживших связей. Не лучшее время для операций, лучше потратить его на отдых.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков возможны трудности в отношениях или партнерстве. Не лучшее время для заключения брака, так как такой союз в будущем может повлечь за собой ссоры, конфликты и долгие судебные разбирательства при разводе. Да и с деловыми партнерами тоже сложно прийти к компромиссу. Старайтесь соблюдать баланс и не развивать бурную активность на этой неделе.

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Лев — гороскоп на неделю

Львы, во избежание проблем со здоровьем, лучше отложить дальние поездки. И это при том, что вас буквально могут отправить в вынужденную командировку по работе. Вполне возможна неудовлетворенность работой, несправедливые ограничения при проявлении своего характера и мировоззрения.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы, кризисные ситуации могут возникнуть из-за из-за чрезмерного стремления к удовольствиям, любовным связям, стремления к авантюрным предприятиям и одновременно избегания конфликтных ситуаций. Возможны проблемы с финансами.

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Весы — гороскоп на неделю

Весы, на этой неделе у вас трудная, немного конфликтная атмосфера дома: трудно найти взаимопонимание с родителями, супругами. Рядовых граждан могут ожидать споры из-за недвижимости, а бизнесменов — тяжбы с партнерами и арендаторами.

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Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вас ожидает период, когда работа полна суеты и неразберихи. Тонны писем, бумажной работы, бесполезных звонков. Транспортные средства и гаджеты могут внезапно потребовать ремонта. А еще вам придется справляться с повышенной тревожностью и возбудимостью.

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Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, ваши развлечения и любовные похождения, хобби, дети и семья потребуют значительных затрат, не предусмотренных в вашем бюджете. Не стоит сейчас покупать абонементы или надеяться на удачу и легкий выигрыш.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогов втянут в решение домашних и семейных проблем. Решать их лучше нестандартно или даже хитростью. Для взаимодействия с родителями и домочадцами потребуются дополнительные силы, а омрачает это все то, что вам придется решать все проблемы под воздействием удивительно переменчивого настроения.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, на этой неделе вас могут поджидать неприятности, связанные с вашим авто или поездками, а также средствами связи. Кому-то придется переезжать, потому что период насыщен событиями. Вы также можете получить двойственную или недостоверную информацию или разбираться с путаницей в документах. Чрезмерную чувствительность может усиливать музыка и алкоголь.

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Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вы попадаете в ситуации, когда вам придется столкнуться со спонтанными тратами и неожиданными поворотами в финансовых делах. Легкомысленное отношение к деньгам приведет к неприятностям.

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