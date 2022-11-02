Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Стрельцов в 2023 году ждет успех в делах. Личная жизнь наконец сдвинется с мертвой точки. Представителям знака стоит отбросить сомнения и уверенно идти к поставленным целям.

Новый год считается тем периодом, когда звезды благоволят начать менять свою жизнь к лучшему, ставить цели и стремиться к их достижению. Активные и полные различных идей Стрельцы наверняка уже знают, по каким мишеням выстрелят в 2023-м. Они всегда полны энергии и готовы в любую минуту сорваться с места в карьер, чтобы добраться до своей цели.

Позволит ли новый 2023 год реализовать задуманное, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года для Стрельцов (карта таро Туз жезлов в прямом положении)

Перед Стрельцами в 2023-м откроются огромные перспективы. Новый год благоприятен для духовного развития и реализации масштабных проектов.

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«Эта карта (Туз жезлов. — Прим. ред.) говорит о том, что год для Стрельцов будет очень удачным, все планы дадут какие-то результаты. Поэтому это просто ваш год», — рассказала эксперт.

В 2023-м у представителей знака зодиака начнется новый жизненный этап. Мощный энергетический потенциал Стрельцов поможет им преодолеть все препятствия на пути. Не надо пугаться трудностей. Черная полоса сменится белой. Время благоприятно для реализации любых планов, даже самых дерзких. Настал момент раскрыть весь свой потенциал. Стрельцы наконец поймут, чего хотят достичь, и предпримут шаги к достижению цели.

Любая работа будет для них успешной в 2023-м. Главное — верить в себя. Возможны карьерные изменения в лучшую сторону. Согласно раскладу таро, Стрельцов ждет успешный переход от ситуации застоя к бурному развитию.

Деньги (карта таро Пятерка пентаклей в прямом положении)

В финансовой ситуации у Стрельцов существует риск, что возникнут проблемы. Возможно, появятся незапланированные расходы, но они будут связаны с внезапно появившимися трудностями.

«Поскольку энергия года благоприятна, это означает, что есть все шансы изменить финансовую ситуацию в лучшую сторону. Здесь могут быть траты, связанные не собственной халатностью, например, а с какими-то объективными причинами. Поэтому лучше избегать рисков», — пояснила расклад таролог.

Стрельцы могут в 2023-м потерять работу, но не стоит искать виноватого. Причиной увольнения может стать неверное поведение самого представителя огненной стихии. Необходимо быть более тактичным при выяснении отношений с руководством.

Таролог отметила, что на прогноз по финансам в раскладе указывает младший аркан. Исход ситуации у высших сил еще не написан, поэтому надо смело предпринимать шаги к достижению цели. Просто общее направление таково, что у Стрельцов могут возникнуть перемены негативного характера, но представители огненного знака с легкостью их преодолеют.

Здоровье (карта таро Паж кубков в прямом положении)

По здоровью у Стрельцов в новом году все сложится благоприятно. Уделить внимание стоит психологическому состоянию и тем болезням, которые беспокоят сейчас.

«Очень рекомендуется озаботиться здоровьем в плане организации санаторного отдыха, не просто отдохнуть, а как лечение это сделать. Может быть, пройти какой-то курс очищения, поехать в какой-нибудь санаторий и пройти там специальную программу», — порекомендовала эксперт, сверяясь с раскладом.

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В новом году рожденным под стихией огня стоит избавиться от вредных привычек и перейти на здоровое питание. Также нужно обратить внимание на профилактику различных заболеваний и снизить интеллектуальное напряжение, иначе возможны негативные последствия в функционировании нервной системы.

Любовь (карта таро Десятка кубков в прямом положении)

Все мысли Стрельцов в новом году будут направлены на семейные отношения. Рожденные под стихией огня в 2023 году немного успокоятся и начнут проводить больше времени в домашнем кругу.

«Лучшее, что вы можете делать, — это поддерживать семейные традиции. Возможно, какие-то новые создавать для того, чтобы вы понимали, что семья — это самая большая опора и что в семье весело», — отметила таролог.

Именно родные и близкие в 2023-м наполнят Стрельцов позитивной энергией и поддержат их начинания. Целый год у семейных представителей знака будет длиться медовый месяц, а также возможно прибавление в семье. Тем, кто сейчас находится в поиске, суждено в новом году встретить суженого и даже получить предложение руки и сердца.

Совет на 2023 год для Стрельцов (карта таро Восьмерка жезлов в перевернутом положении)

Новый 2023 год станет для Стрельцов временем, когда они наконец избавятся от негативных мыслей и восстановят силы перед очередными свершениями. Это время будет наполнено творчеством и вдохновением. Стоит предаться положительным эмоциям.

«Лучшее, что Стрельцы могут сделать — это посвятить себя каким-то физическим радостям, больше быть на природе, больше заниматься спортом, съездить куда-нибудь на море, может быть, в горы или еще куда-то», — посоветовала таролог.

Нужно проводить больше времени на природе. Стрельцам необходимо позитивно мыслить в новом году и уделить время получению знаний, возможно, пройти курсы повышения квалификации. Новый год благоприятен для того, чтобы строить глобальные планы. Также судьба будет благоволить серьезным начинаниям Стрельцов, например, можно смело браться за строительство дома, устраивать ремонт или просто обустроить семейное гнездышко.

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