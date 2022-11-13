Календарь предсказаний по картам Ленорман: что произойдет в каждый месяц 2023 года

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Каждый месяц нового года будет наполнен особенной энергетикой. Когда в 2023-м наступит благоприятное время для глобальных изменений и что ждет россиян, показал расклад карт Ленорман.

Традиционно на новый год все строят большие планы, обдумывают, как наладить жизнь в следующие 365 дней и чего необходимо достичь в это время. Чтобы в 2023-м получить максимальный результат, нужно обязательно свериться с тем, что готовят высшие силы, ведь у судьбы свой замысел на каждый месяц года.

Какие жизненные коррективы предрекли на будущий год карты Ленорман, эксклюзивно для Пятого канала рассказала ленорманист Айгуль Хуснетдинова.

Что такое карты Ленорман

Точные предсказания о грядущих событиях дают карты Ленорман. К ним обращаются, когда хотят узнать прогноз о событиях в бытовой сфере. Ответы, полученные в ходе гадания, просты и конкретны, что позволяет точнее разгадать грядущие перемены в жизни.

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Они названы в честь французской провидицы Марии Анны Аделаиды Ленорман, жившей на рубеже XVIII–XIX веков во Франции, которая и изобрела уникальный способ узнать будущее. Многие говорят, что колода провидицы — разновидность карт таро, однако это абсолютно иной метод получить предсказания.

Дар Марии Ленорман открылся еще в детском возрасте. Девочка сказала начальнице бенедиктинского монастыря, в котором получала начальное образование, что та скоро покинет обитель. И действительно, в ближайшее время монахиню перевели в другое аббатство.

Научившись гадать и разработав свою колоду карт, мадам Ленорман открыла салон. За советом к ясновидящей обращались ее великие современники: революционер Жан-Поль Марат, революционер Луи Сен-Жюст, политический деятель Максимильен Робеспьер, а также Наполеон Бонапарт. Последнему женщина предсказала корону императора за десять лет до того, как тот действительно взошел на престол.

Несмотря на дружбу с высокопоставленными особами Франции, мадам Ленорман не стеснялась говорить, что открывали ей карты. Так, она предупреждала Наполеона, что войну 1812 года он проиграет, а его жена Жозефина останется одна.

За свою жизнь французская провидица сделала множество точных прогнозов. Мистическая сила Ленорман до сих пор помогает каждому, кто обращается к колоде ее карт.

Январь — предсказание на 2023 год

На события, которые произойдут в январе 2023 года, указала карта Мужчина. Это символ рационального начала и активного развития.

Карта также может указывать на деятельность со стороны вышестоящего руководства и влиятельных людей, связанную с воздействием на общество и законами. По словам эксперта по эзотерике, в январе могут быть приняты проекты, которые определят дальнейший ход событий в 2023-м.

«Очень вероятно, что именно в январе мы получим какие-то серьезные решения на уровне правительства, которые изменят нашу жизнь в последующий период», — рассказала ленорманист.

Каждый в этом месяце должен не стесняться решительных действий и заявлять о себе. Согласно предсказанию, к делам стоит подходить основательно, опираясь не на интуицию, а на логику.

Февраль — предсказание на 2023 год

Согласно раскладу карт Ленорман, февраль нового 2023 года станет благоприятным временем для начинаний. На это указывает карта Клевер. Это символ удачи, поэтому любое дело, начатое в это время, будет успешным и принесет счастье. Можно загадывать на февраль любые планы, даже самые безумные. Успех не заставит себя ждать.

«Эта карта про везение, про удачу, и в целом месяц будет очень благоприятным. Можно вообще не беспокоиться ни о чем», — рассказала эксперт.

Клевер символизирует простые земные радости. Чтобы привлечь удачу и добиться счастья, необходимо приложить усилия. Предсказание на февраль 2023 предостерегает: если сидеть сложа руки, то можно упустить свой счастливый клевер и проворонить удачный период для изменений в лучшую сторону.

Март — предсказание на 2023 год

Согласно раскладу карт Ленорман на март, в это время произойдут события, которые приведут к обновлению во всех сферах жизни. Карта Гроб — одна из самых негативных в колоде, но символизирует лишь прекращение тех процессов, что долго не давали покоя.

«Гроб символизирует окончание многих процессов <…> и говорит также о начале нового периода», — рассказала ленорманист.

Это могут быть перемены в общественно-политической жизни. В частности, по словам эксперта, произойдут важные события в отношениях между Россией и Украиной.

Карта гроб предвещает трансформацию во всех сферах жизни, в том числе, и внутреннее преображение человека. Возможно, в начале весны 2023 каждому предстоит преодолеть переход из одного состояния в другое.

Апрель — предсказание на 2023 год

Апрель в 2023 году, как в песне, действительно будет юным месяцем. Обновление, произошедшее в марте, согласно предсказанию карт Ленорман, в середине весны начнет постепенно приносить плоды и приведет к выходу жизни людей на качественно новый уровень.

Согласно раскладу карт Ленорман, в апреле начнется новый период. Перед каждым откроется дверь в светлое и по-детски счастливое будущее.

«Карта Ребенок говорит о том, что у нас открываются новые возможности. Очень вероятно, что будут открыты новые границы и возникнут какие-то новые связи», — сообщила эксперт, сверяясь с раскладом карт Ленорман.

Каждый человек начнет жить по-новому. Энергия в этот период будет бить ключом, поэтому не надо останавливаться на достигнутом. Следует покорять новые вершины и исполнять мечты.

Некоторым в это время предстоят хлопоты и волнения, связанные с началом какого-то важного проекта. Занятие потребует свежего взгляда на вещи и внимания, но все шаги, проделанные в пока еще неизведанной области, приведут к положительным результатам.

Май — предсказание на 2023 год

Вопреки распространенному мнению, что май — месяц мучения и душевного томления, в новом 2023 году в это время все сложится благополучно. Карта Ключ символизирует уверенность в собственных силах и успех. Трактовать расклад на месяц можно по-разному.

«Вы можете получить ключи от квартиры, например, либо <…> начать какое-то новое дело», — пояснила расклад ленорманист.

Расклад карт Ленорман указывает на появление новых возможностей. Человек, как Буратино, отыщет ключик от заветной двери и получит все, что пожелает. Неприятные моменты, которые возникнут на пути к счастью в данный период, разрешатся положительно.

Карта также говорит о духовном росте и материальном успехе, приобретенному благодаря интеллектуальной деятельности. Если человек планирует в 2023 году исполнить заветную мечту, то для ее реализации стоит выбрать именно май. Энергия месяца поможет в осуществлении задуманного.

Июнь — предсказание на 2023 год

Символ первого месяца лета — Букет. Трактовать эту карту, по мнению эксперта, можно также по-разному. Она говорит и о процветании в делах, и о близости к природе, которая в июне заставит людей обратить на себя внимание.

«Это карта, которая говорит больше о природе, о моментах, когда природа выходит на первый план и требует большей заботы. То есть не исключены, может быть, и <…> какие-то катаклизмы, которые потребуют нашего внимания», — предостерегла эксперт, сверяясь с раскладом.

Однако не следует поддаваться негативным мыслям. Чаще всего карта Букет говорит о том, что следует больше времени проводить на природе: гулять, заниматься спортом под открытым небом и путешествовать.

Согласно раскладу карт Ленорман, этот месяц 2023 года подходит для активных действий, в том числе и в личных отношениях. В июне необходимо больше времени проводить с семьей и со второй половинкой. Именно это прибавит сил и энергии для покорения новых высот.

Июль — предсказание на 2023 год

В июле 2023 года каждому следует проявить осторожность во всех сферах жизнедеятельности. Символом месяца станет Лиса. Как известно, это животное олицетворяет обман, интриги и предательства, поэтому необходимо взвешенно подходить к важным решениям.

«Будьте аккуратными. Не заключайте каких-то подозрительных сделок, проверяйте своих контрагентов обязательно. Проверяйте и перепроверять сто раз все, что вы подписывайте», — порекомендовала специалист.

Следует быть осторожными и при знакомстве. Согласно раскладу карт Ленорман, в окружении могут появиться недобросовестные люди, общение с которыми принесет множество хлопот и неприятностей.

Август — предсказание на 2023 год

Последний месяц лета очень часто вызывает беспокойства, так как этот месяц — переходный этап между жаркой порой и холодной, что сказывается и на поведении людей. Но несмотря на то, что это время вызывает у многих хандру, никаких причин для переживания в августе 2023 года не возникнет, о чем говорит карта Рыбы.

Она символизирует успех в материальных делах, а так большую удачу. Кризисов и экономических катастроф в это время не предвидится. Все планы, которые намечены на август, реализуются. Вложенные силы и средства окупятся.

«Карта Рыбы говорит о финансах. Это очень хороший месяц для того, чтобы изменить финансовую политику как государства, так и отдельно взятой семьи», — рассказала эксперт.

Август 2023 станет месяцем для творчества и движения души. Карта ассоциируется с интуицией и вдохновением. Чтобы добиться цели, следует проявлять гибкость.

Сентябрь — предсказание на 2023 год

В сентябре многих ждут выгодные предложения, что предрекла карта Кольцо. Если кто-то решил остепениться и вступить в брак или планирует заключение важного договора в новом 2023 году, то сентябрь — самый благоприятный для этого месяц. Союзы, заключенные в первый месяц календарной осени, будут прочными и долгими.

«Карта Кольцо говорит о новых предложениях, новых вариантах, <…> будет что-то новое в жизни практически каждого человека», — рассказала эксперт.

По мнению ленорманиста, выгодные предложения могут поступать не только от частных лиц, но и от государства. Например, в сентябре может вступить в силу закон в сфере финансов, который предложит выгодные условия для развития бизнеса или льготные программы по ипотеке или туризму, как это было с туристическим кешбэком. Это будет очень благоприятный месяц.

Октябрь — предсказание на 2023 год

Отдохнуть от хлопот и суеты каждый сможет в октябре. Карта Звезды сулит остановку и осмысление того, что уже было сделано. В этом месяце можно строить планы и запастись ресурсами для новых свершений.

«Октябрь не принесет каких-то изменений. Это, скорее, будет месяц ожидания. <…> Здесь все зависит от того, что вы думаете на этот момент», — рассказала ленорманист.

Эти планы будут перспективными, но их исполнение будет зависеть только от действий человека.

Ноябрь — предсказание на 2023 год

На события в последнем осеннем месяце указывает карта Женщина. Согласно раскладу Ленорман, это может означать, что важные решения будут исходить от представительницы прекрасного пола. Вероятно, все внимание будет приковано к появившейся в поле зрения новой влиятельной леди, идеи которой окажут большое влияние на происходящие события.

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Каждому также следует обращать внимание на женщин в окружении, именно от них начнут исходить важные решения. В ноябре стоит обратиться и к своему внутреннему состоянию.

«Рекомендуется уделить внимание своей женской части, аниме. <…> То есть проявлять эмоции, чувства», — предупредила эксперт.

Октябрь и ноябрь станут месяцами, когда произойдет замедление в жизни каждого. Это период для остановки перед важными изменениями.

Декабрь — предсказание на 2023 год

Фундаментальные перемены в жизни произойдут в последний месяц 2023 года. Декабрь придаст уверенность в делах. Согласно раскладу колоды Ленорман, карта Дом говорит об основательности принятых в это время решений. Возможно, многие решат создать семью, приобретут квартиру и начнут благоустраивать семейное гнездышко.

«Карта Дом означает, что все будет благоприятно. Идеальное время для покупки недвижимости, для того чтобы заниматься ремонтом, стройкой», — рассказала ленорманист.

По словам эксперта, в это время правительство России может принять фундаментальную программу, касающуюся защиты своих граждан.

В декабре 2023 года следует провести время с семьей. Именно поддержка родных и их надежный тыл принесет успех в делах и поможет решить все трудности.

Удачные месяцы в 2023 году

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В новом 2023 году ждать глобальных негативных явлений не стоит. Опасный период может произойти в марте, но если смотреть на расклад в целом, то в этот период всего лишь произойдет смена повседневного уклада, что впоследствии благоприятно отразится на жизни каждого.

Если говорить о том, когда в новом 2023 году выгодно заниматься финансами, то благоприятным временем для решения подобного рода вопросов станет первая половина года, особенно удачными окажутся весенние месяцы и июль.

В конце года энергия пойдет на спад, поэтому планировать грандиозные перемены на этот период не стоит. Следует уделить время семье и домашним делам, так как активная энергия, которая будет сопровождать каждого в первой половине года, сменится более спокойной и не принесет быстрых результатов.

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