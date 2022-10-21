Ведический гороскоп на 2023 год: какие глобальные перемены ждут мир

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В будущем году ожидается смена мирового гегемона и расширение географии военных конфликтов.

2023 год станет испытанием для всех знаков зодиака. Если кого-то шокировали лавинообразные изменения в мире в этом году, то это только начало. Но не стоит поддаваться унынию: ведь для кого-то маятник перемен будет раскачиваться в пользу, а все неожиданности в перспективе окажутся благоприятными. Так или иначе, наступает пора, когда одним придется столкнуться в бременем проблем и потерей состояния, а другим, напротив, будет сопутствовать удача, которую только следует вовремя ухватить за хвост. Звезды будут благоприятствовать смелым и чистым сердцем.

О том, каких значимых событий следует ожидать в будущем году и какие шаги предпринимать уже сейчас 5-tv.ru эксклюзивно рассказала ведический астролог Светлана Кройцер.

Переезды, смена финансовых потоков и народные волнения

Индийский гороскоп ориентирован на сидерический знак Луны в натальной карте. В связи с этим для расчета вероятности событий астрологи смотрят на положение планеты Юпитер. Она интересна тем, что меняет свой знак раз в год, поэтому по ней в течение тысячелетий астрологи предсказывали будущее. Кроме того, в ведическом гороскопе «джьотиш» прогнозы составляют не с января, а с апреля, поскольку Солнце начинает свой ход со знака Овен весной. Именно тогда наступает астрологический новый год — в День весеннего равноденствия, 21 марта.

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С октября 2022 года по апрель 2023 Юпитер выходит из знака Рыбы и переходит в Овна, что предвещает смену циклов: завершится череда кармических трансформаций, старое навсегда останется в прошлом, уступив место новому.

«Главным астрологическим событием весны следующего года является смена знака Юпитера — планеты, которая отвечает за народные массы, социальные реформы, финансы, религию, философию, политику. Именно по этой планете астрологи смотрят мировые прогнозы», — подчеркнула астролог.

В то же время в 2023 году в мире произойдут кардинальные изменения. Причем для некоторых людей они будут происходить весьма болезненно. Как никогда представителям всех 12 знаков зодиака понадобиться мужество и стойкость. Все дело в бурном росте Юпитера, который по своей натуре медленный и степенный. Важно не забывать о сохранении положительной энергии и руководствоваться благородными, а не корыстными мотивами при принятии решений.

Экскалация войн и появление нового экономического центра

При этом влияние знака Овна, которым управляет Марс, указывает в 2023 году на вооруженные конфликты и войны, которые не только увеличат свою географию, но и грозят достигнуть пиковой точки. События будут меняться с ужасающей скоростью. Могут вспыхнуть революции, произойти крупные теракты, а также ожидаемы смены правящих режимов, заключение новых союзов или разрыв каких-то связей между странами. Велика вероятность смены мирового гегемона.

«Овен — горячий и воинственный знак. Если кто-то в будущем году ждет мира, вынуждена расстроить. Скорее всего, будет эскалация конфликта по всему земному шару: больше войн, революций, тихих и громких инцидентов. Будут меняться законы, проходить народные голосования. Финансовые потоки также сменят свой курс. Возможно, что именно Азия станет мировым центром культуры», — спрогнозировала эксперт.

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Новые идеи и появление определенности

Движение планеты Сатурн и влияние знака Водолея в 2023 году указывает на противоборство идей, возможно даже, двух противоположных систем. Наряду с нестабильностью и хаосом у многих людей появится уверенность и представление о том, что они будут делать в будущем.

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«Сатурн переходит в Водолея — знак революций, новых идей. Если пока вектор развития остается неясным, то в 2023 году у людей уже появится представление о том, кто они, куда идут и зачем», — уверена астролог Кройцер.

Возможно, кто-то примет окончательное решение о переезде в другой город или страну, а кто-то решит начать бизнес или завести семью. Главное — держать нос по ветру, не поддаваться унынию и подпитывать в себе целеустремленность.