Откроются головокружительные перспективы: таро-прогноз для Козерогов на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Судьба предоставит Козерогам прекрасные возможности для самореализации. Открывшиеся помогут вскружить голову, но представителям знака надо собраться, чтобы добиться цели.

С Нового года многие мечтают начать жизнь с чистого листа. Кажется, что предстоящие 365 дней просто не могут быть наполнены негативными событиями. У каждого появляется шанс пересмотреть отношение к жизни и изменить ее. Программу действий на 2023 год точно составили Козероги. Представители этого знака имеют страсть к упорядоченности и точности. Они наверняка уже запланировали дела на каждый месяц. Но веское слово в этом вопросе принадлежит судьбе.

Позволит ли она Козерогам исполнить все, что они задумали, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года у Козерогов (карта таро Колесо Фортуны в прямом положении)

Козерогов в 2023-м ждут позитивные перемены. Удача не покинет их до конца года. Стоит проявить особую внимательность, чтобы не пропустить уникальную возможность для развития карьеры и самореализации.

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«В вашу жизнь войдет какое-то событие, которое вы не сможете игнорировать и которое радикально изменит вашу жизнь. <…> Это может быть встреча с каким-то знаковым человеком, либо события будут раскручиваться таким образом, что все сложится так, как вам нужно», — рассказала таролог.

Правда, хладнокровным представителям знака зодиака будет непросто справиться с ситуацией, так как обстоятельства выйдут из-под контроля. Необходимо принять все перемены, так как это подарок судьбы. Не исключено, что Козерогам придется вновь столкнуться с теми моментами, что они уже встречали в прошлом. Но переживать не следует, на этот раз все решится благополучно.

Рожденным под стихией земли стоит внимательно присмотреться к окружающим, так как, согласно раскладу карт таро, рядом с ними появятся надежные партнеры, а заключенные союзы окажутся прочными и длительными.

Деньги (карта таро Тройка жезлов в прямом положении)

Согласно раскладу карт таро, усердный труд принесет Козерогам материальное благополучие. Судьба предоставит им большие возможности для самореализации.

«Открываются новые перспективы. Это могут быть рабочие перспективы, это могут быть какие-то новые идеи, которые вам принесут деньги в будущем. Очень похоже на то, что вы сможете сотрудничать как-то дистанционно», — порекомендовала по итогам расклада эксперт.

В новом году Козероги получат предложение по работе в зарубежной компании, но оставлять дом им не придется. Представителям знака зодиака предоставят возможность сотрудничать удаленно. Нужно соглашаться, не задумываясь, потому что такой шанс может выпасть только раз в жизни. На новой работе рожденные под стихией земли получат колоссальный опыт и увеличат свое материальное состояние.

В 2023 году Козерогов также ожидают командировки и путешествия. Если у них есть свой бизнес, то, вероятно, представится шанс вывести его на международный рынок.

Здоровье (карта таро Королева жезлов в прямом положении)

В плане здоровья у Козерогов все будет благоприятно, однако стоит с особой ответственностью отнестись к недомоганиям, источник которых кроется в области желудочно-кишечного тракта и репродуктивной системы.

«Следует уделять больше внимания мужскому здоровью, если вы мужчина, и району пищеварительного тракта и воспроизводительной системы, если вы женщина», — отметила эксперт.

Если возникают беспокойства в этих органах, необходимо пройти курс лечения под наблюдением специалиста. Согласно раскладу карт таро, у Козерогов в 2023-м повысится риск появления воспалительных заболеваний. Рожденным под этим знаком следует укреплять иммунитет.

Любовь (карта таро Солнце в прямом положении)

Козерогов в 2023-м ожидает личное счастье. Отношения со второй половинкой наполнятся взаимностью и гармонией. Козерог и его спутник или спутница начнут понимать друг друга с полуслова.

«Здесь все в порядке. Будут либо новые отношения, либо текущие расцветут пышным цветом», — сообщила таролог.

Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Если Козероги пока не встретили своего суженого, то самое время явить себя миру и позволить себе сиять. Это время благоприятно для того, чтобы наконец перестать стесняться и сделать шаг навстречу тому, кто давно нравится. Все мечты, касающиеся личных отношений, обязательно исполнятся в новом году. Вероятно, заключенные в 2023-м союзы, продлятся очень долго. Козероги проживут со своими вторыми половинками всю оставшуюся жизнь.

Совет на 2023 год для Козерогов (карта таро Девятка мечей в перевернутом положении)

В новом году Козероги должны перестать думать о плохом и не поддаваться внутренним страхам, тоске и чувству вины. Черная полоса для них закончилась. Следует быть более решительными и напористыми, не сдаваться перед возникающими преградами.

«Поменьше думайте о плохом. Все улучшается с каждым днем, все будет замечательно. Вообще, просто думайте о хорошем. Не думайте, что ваше прошлое определяет ваше будущее, потому что 2023 год — это будет ваш год», — порекомендовала таролог.

Козерогам нужно здраво смотреть на вещи и не поддаваться негативным эмоциям. Все начинания в новом году станут успешными. Стоит лишь поверить в себя.

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