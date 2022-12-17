Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

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С какого сказочного персонажа нужно брать пример, чтобы Год Кролика стал удачным и благополучным, подсказала таролог Галина Дуева.

Кто не мечтал хоть раз, чтобы жизнь стала похожа на сказку? Но в русском фольклоре встречаются разные персонажи. Одни живут припеваючи, а другие преодолевают одно препятствие за другим. С каким сказочным героем или волшебным артефактом можно сравнить наступающий год Кролика?

Эксклюзивно для 5-tv.ru практикующий таролог Галина Дуева сделала годовой таро-прогноз по колоде «Сказочное Таро» для всех знаков зодиака.

Овен — Колобок

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Карта таро «Солнце» обещает успех в делах, но при одном условии. Все получится, если данный знак зодиака точно уйдет от бабушки, дедушки и от следующих ближайших родственников. И не побоится быть съеденными хищными животными.

Телец — Живая и мертвая вода

Карта таро «Уверенность» — это сказка о живой и мертвой воде.

«Рекомендации такие: сидим на берегу реки и ждем, когда труп твоего врага проплывет мимо. Даже выпив живой воды, нужно время, чтобы она усвоилась», — объяснила Дуева.

Близнецы — Пир на весь мир

Карта таро «Мир» указывает на хорошее, сытное, спокойное время. Близнецам рекомендуется не забывать соблюдать диету, иначе в нужный момент они слишком расслабятся и не смогут поднять отяжелевшую пятую точку.

Рак — По щучьему велению

Карта таро Колесница» предвещает чудесное благоприятное время. Наступает удачный год. Все желания исполнятся, переживать не стоит.

Нет смысла начинать что-то новое. Лучше продолжать старые проекты, используя дополнительные ресурсы в виде щучьего хвоста или рыбалки.

Лев — Волк и семеро козлят

Карта таро «Справедливость».

«Уважаемые Львы! Если вы хотите разводиться — не разводитесь, и если вы хотите жениться — женитесь, займитесь внутренней политикой своей семьи. Возможно, благодаря этому году появятся новые члены семьи», — прокомментировала эксперт.

Дева — Серый волк

Девы получили карту «Отшельник». В новом 2023 году не стоит забывать, что они сами себе волшебники и фокусники. Им нужно не забывать переодеваться во львов, серых волков или кого-нибудь еще.

Весы — Кощей Бессмертный

Не стоит пугаться карты таро «Смерть». Это ведь сказка о Кощее Бессмертном. Скорее всего, какой-то этап жизни уже заканчивается, и начинается новое время.

«Если есть проекты, которые вас немного напрягают, есть смысл их бросить и начать все с нуля», — подчеркнула Дуева.

Скорпион — Звездное небо

Волшебная карта таро «Звезда» призывает представителей этого знака зодиака иногда выглядывать из своего болота, ппереключать внимание и поднимать взор к небу. Звезды им все подскажут.

Стрельцы — Отец и трое сыновей

Карта таро «Верховный жрец» говорит о том, что данному знаку зодиаку нужно оглянуться вокруг, посмотреть на свое окружение.

«Вы члены какой-то очень большой семьи, и вы иногда забываете, что помощь всегда приходит оттуда, откуда она вами не ожидается. Не стесняйтесь принимать помощь от родственников», — пояснила таролог.

Козерог — Иванушка-дурачок

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Карта шута — это карта для Козерогов. Иногда есть необходимость побыть дураком.

Козерогам не стоит бояться быть смешными и глупыми. Это их удачный козырь в 2023 году.

Водолей — Башня

Карта таро «Башня» советует представителям этого знака зодиака почаще выходить из зоны комфорта в новом 2023 году. Они должны понимать, что новое никогда не построится, если предварительно не снести старое и не освободить пространство.

Рыбы — Дьявол

Последнему знаку зодиака на новый 2023 год выпала карта дьявола. Это значит, Рыб ждут какие-то искушения, например, деньги, страсть, яркие впечатления. Стоят ли они того?