Дыра в бюджете: от каких знаков зодиака в 2023 году отвернется денежная удача

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Некоторые знаки зодиака испытают материальные трудности в новом 2023 году. Кого ждут проблемы с финансами и как обезопасить себя от беды, рассказала астролог.

Новый год изменит жизнь каждого человека. Однако не ко всем символ 2023-го — Черный Водяной Кролик — будет относиться дружелюбно. Некоторым он принесет стабильность и денежную удачу, но другим придется решать финансовые вопросы самостоятельно. Серьезные неудачи и материальные потери ждут представителей двух знаков зодиака. Конечно, Кролик не станет намеренно прогрызать дыру в бюджете, но из-за необдуманных действий людей останется холоден к их трудностям.

Как будут складываться дела в финансовой сфере и кому стоит пересмотреть свое отношение к деньгам и карьере в 2023 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ирина Березовская.

Общая энергетика 2023 года для всех знаков зодиака в финансовой сфере

Энергетика года Кролика благоприятно повлияет на деловую сферу жизни каждого человека. Однако после нескольких лет экономической нестабильности окажется, что для успешного продолжения карьеры требуется принципиально новый подход к решению возникающих задач. Придется ломать стереотипы, пройти переобучение и креативно подходить к решению сложных вопросов.

Год Кролика — это время, когда следует быть более гибким. Решить сложности в разных сферах жизни поможет свежий взгляд даже на самые простые вопросы.

«Очень важно в новом году развивать в себе творческий, креативный подход к решению финансовых вопросов. Это тоже очень коррелирует с энергиями года Кролика. Это позволит вам привлечь дополнительные источники дохода в вашу жизнь», — порекомендовала астролог.

Тем знакам зодиака, которые консервативно смотрят на вещи и тяжело расстаются со старыми привычками, будет трудно смириться с новыми реальностями. Следует взять себя в руки и не останавливаться на достигнутом. Если возникает потребность в новых знаниях, не надо стесняться вновь оказаться в роли ученика. Полученная на специальных курсах информация поможет в достижении положительных карьерных результатов.

Символ 2023-го готов помогать каждому, но не одобрит пассивности и апатии в деловой сфере. Кролик любит трудолюбивых и целеустремленных людей. К тем, кто стоит на месте, он не проявит благосклонность, поэтому больших финансовых результатов им не видать.

Чтобы приручить доброжелательного зверька и заручиться его поддержкой в 2023-м, необходимо действовать уже в январе, тогда к концу года полученный результат превзойдет все ожидания. В завершении своего правления Кролик одарит самых усердных и работоспособных крупными изменениями их финансового благосостояния и позволит совершить фундаментальные покупки.

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Стоит учитывать общительность символа 2023-го при решении рабочих задач. Покровитель года будет поддерживать тех, кто активно знакомится и обменивается информацией. В это время стоит посещать массовые мероприятия и больше взаимодействовать с окружающими как в обычной жизни, так и онлайн. Это поможет найти интересные сферы деятельности, увеличить багаж знаний и принести прибыль.

«Стоит сделать акцент на расширение контактов, связей. Это в значительной степени поможет вам увеличить доход», — отметила астролог.

Сложности в новом году ожидают домоседов. Новый 2023 год будет достаточно динамичным. Продвинуться по карьерной лестнице помогут путешествия и командировки. Стоит помнить, чем больше человек общается, больше знакомится, учится и двигается, тем легче ему удастся пережить сложности, а также благодаря этому появятся возможности увеличить доход.

Кого ждут финансовые трудности в новом 2023 году

Не все знаки зодиака готовы к кардинальным переменам, поэтому в год Кролика их материальное благополучие может заметно пошатнуться. Среди динамично развивающихся событий некоторые могут потерять голову, что негативно отразится на денежной сфере. Особую осмотрительность в финансовых операциях придется проявить Тельцам и Рыбам. Им важно постоянно держать руку на пульсе, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

«Следите за своим бюджетом, контролируете расходы, не совершаете каких-то необдуманных эмоциональных покупок. Это очень важно для того, чтобы сохранить и приумножить ваши денежные поступления в новом году», — отметила астролог.

Представителям этих знаков зодиака стоит обратить внимание на окружение и тщательно подходить к выбору партнеров, клиентов и сотрудников. Возможно, в доверие войдет человек, которому нельзя поручать решение серьезных вопросов, заключение крупных сделок. Тельцам и Рыбам важно в 2023-м держать под контролем все процессы, которые находятся в их компетенции. В спорных ситуациях лучше обращаться к юристам. Это убережет от финансовых проблем.

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Также не следует тратить деньги направо и налево. Тельцам и Рыбам необходимо соблюдать рамки бюджета и планировать крупные покупки заранее. Тогда год принесет минимум финансовых потерь.

Телец

Консервативным Тельцам будет сложно поначалу перестроиться на новый лад. Год Кролика принесет этому знаку зодиака множество глобальных перемен в карьере. Возможно, прекратятся старые деловые отношения и придется искать себя в другой сфере деятельности.

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В этот период представителям знака зодиака придется затянуть пояса и начать экономить, но без сложностей не бывает прогресса. Если у Тельцов получится быстро перестроиться, тогда потери окажутся незначительными, а в будущем они смогут получить гораздо больше, чем имели до этого.

Наиболее напряженный период придется на первую половину 2023 года. Зимой и весной рожденных под покровительством земной стихии ждут значительные траты, внесение залогов по каким-то финансовым операциям, возвращение долгов. В это время Тельцам необходимо не затягивать с решением проблем.

Придется взять себя в руки и подходить к работе с большим усердием и организованностью, проявлять активность и стремиться меняться. Земному знаку придется много трудиться, чтобы перебороть свою закостенелость и стать успешнее.

Рыбы

Кролик оценит труды целеустремленных Рыб, но те сами могут спровоцировать негодование символа 2023-го, если начнут спускать весь доход на ненужные развлечения. Надо контролировать расходы и планировать крупные приобретения заблаговременно.

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Пошатнуть бюджет Рыб могут траты, связанные с семьей. Звезды предрекают, что в новом году в жизни представителей знака зодиака произойдут важные события, которые изменят их социальный статус. Возможно, это будет свадьба или рождение детей. Все эти мероприятия потребуют наличие финансовой подушки безопасности. Если Рыбы планируют в 2023 году совершить такие перемены, то необходимо откладывать деньги уже сейчас.

Рыбам стоит пересмотреть свое отношение к окружающим их людям: друзьям, партнерам, коллегам. Возможно, среди них появился недоброжелатель, который навредит репутации Рыб на работе или скомпрометирует их перед партнерами организации, в которой они работают.

Важно определить, кому стоит доверять, а кто не заслуживает хорошего отношения к себе. Следует не затягивать и сразу разрывать отношения с двуличными людьми.

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