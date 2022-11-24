Финансовый гороскоп на 2023 год: важные денежные даты и месяцы

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Успешными в финансовом плане будут только девять месяцев в новом году. Когда нужно быть максимально внимательным, чтобы не упустить удачу?

Новый 2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Благодаря его покровительству, это время будет продуктивным и прибыльным. Кролик не любит конфликтов, поэтому миролюбивый символ года принесет с собой денежные поступления и укажет на путь финансовой стабильности.

Стоит ли вкладываться в развитие бизнеса или, наоборот, продолжить копить сбережения? Что обещают звезды в финансовом плане, какие месяцы 2023 года станут наиболее успешными для получения прибыли для всех знаков зодиака в беседе с 5-tv.ru эксклюзивно рассказала астролог Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная

Астролог

Гороскоп финансов на январь 2023

Период с 20 по 26 января удачен в стремлении к деньгам. Однако звезды напоминают, что, двигаясь к поставленным целям, важно поступать честно и благородно. Стоит остерегаться соблазна использовать других людей для достижения своих эмоциональных потребностей. В этом случае финансовый успех не ожидается.

Гороскоп финансов на февраль 2023

Последний зимний месяц будет благоприятным для совместных дел с родственниками. Бизнес-проекты окажутся прибыльными, благодаря кровным связям.

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Гороскоп финансов на март 2023

На первую половину марта приходятся спонтанные покупки: большие затраты на украшения, романтические ухаживания. Позже из-за этого можно пожалеть о потраченных суммах, поэтому рекомендуется распоряжаться бюджетом разумно.

В период с 17 марта по 11 апреля захочется подарков, а именно вкусной еды, уютных и приятных вещей. Все траты пойдут на роскошь, красоту, комфорт. В это время важным будет наличие денег, как и стремление показать окружающим, на что эти деньги тратятся. Благоприятны благотворительность и шикарные покупки, финансы обещают быть в порядке.

Гороскоп финансов на апрель 2023

С 11 по 18 апреля будет преобладать стремление к власти, уважению и расчетливости в делах.

«Имея власть или состояние, мы будем пытаться завлечь к себе более молодого партнера. Что является ошибкой!» — предостерегла астролог Бережная.

Также этот период характеризуется ощущением материальной нужды тех, у кого не было заведомо хорошего финансового положения, прочного фундамента.

Гороскоп финансов на май 2023

Звезды сулят финансовые осложнения с 1 по 8 мая. Есть опасность поддаться на убеждения поучаствовать в сомнительных планах для получения быстрого заработка. Татьяна Бережная советует соблюдать осмотрительность. С 9 по 22 мая удача улыбнется тем, кто работает в сфере культуры, обладает паранормальными способностями, занимается целительством и врачеванием. Этот период будет удачным для танцоров и химиков.

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Гороскоп финансов на сентябрь 2023

Время с 10 сентября по 17 октября принесет финансовую удачу художникам, скульпторам, а также людям художественного промысла, где работают с инструментами.

«Очень удачны в этом случае финансовые сделки. Если в этот период решать вопросы с наследством, они также будут удачными. Если в этот период заключить брак — выгода будет от брака двойная, потому что это будет и любовь, и финансовое благополучие», — заверила эксперт.

Гороскоп финансов на октябрь 2023

Начиная с 24 октября и до 2 ноября включительно опасно расточительство, особенно чужих денег. Возможны неоправданные «крестовые походы» в угоду материальным интересам. В этот период проснется авантюризм. Велика опасность затеять большое дело, но не довести его до конца. Неподходящее время для продаж, потому что деловые партнеры могут оказаться ненадежными.

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Гороскоп финансов на ноябрь 2023

В период с 8 ноября по 5 декабря деньги будут являться не целью, а средством для приобретения красивых вещей для самого себя и для привлечения партнера. В ноябре можно вовлечься в рискованные заработки, но деньги в кошельке надолго не задержатся.

Гороскоп финансов на декабрь 2023

Тяга к богатству возрастет с 30 ноября по 7 декабря. Секс, эротика — это наиболее удачные сферы для финансов в этот период. Но желание обогатиться может привести к браку по расчету.

Дни с 2 по 9 декабря будут удачными в финансовом плане для архитекторов, дизайнеров, математиков. А период с 19 по 23 декабря грозит бросанием денег на ветер, тратами на случайных знакомых и бессмысленные удовольствия. Астролог не рекомендует в это время совершать новогодние покупки.