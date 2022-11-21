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Гороскоп здоровья советует обратить внимание на хронические, запущенные болезни и не откладывать их лечение в дальний ящик.

Состояние здоровья в Новом 2023 году будет улучшаться у всех знаков зодиака. Однако не стоит расслабляться. Звезды советуют не просто укрепить иммунитет, но и уделить внимание хроническим, запущенным болезням.

Какие внутренние органы и системы окажутся наиболее уязвимыми? Когда стоит проявить бдительность и прислушаться к «тревожным звоночкам» от своего тела в 2023 году в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная

Астролог

Гороскоп здоровья на январь 2023

В январе важно следить за нервной системой.

Скрытые переживания, постоянное внутреннее напряжение, вызванное сдерживанием эмоций, охлаждением чувств, может сильно «ударить» по нервам. Также в зоне риска в начале года будет кроветворная система и пищеварение.

Гороскоп здоровья на февраль 2023

С 1 по 20 февраля есть риск появления боли и дискомфорта в ступнях. Также может остро стать вопрос о необходимости сдать кровь на анализы и проверить лимфатическую систему. Заядлым труженикам звезды советуют обратить внимание на коленные суставы.

В период с 20 февраля по 16 марта вероятны травмы, ушибы головы, лица и шеи. Поэтому косметические процедуры, татуаж желательно перенести на другое время.

Гороскоп здоровья на март 2023

С середины марта, начиная с 17 марта и вплоть до 10 апреля, берегите ЛОР-органы.

«В этот период легко надорвать горло, вероятно, проявятся заболевания ушей, шеи, миндалин, пострадают голосовые связки. Также рекомендую проверить щитовидную железу», — подсказывает астролог.

Гороскоп здоровья на апрель 2023

Дни с 11 апреля и до 7 мая включительно потребуют пристального внимания к дыхательной системе. Бронхи и легкие будут наиболее уязвимыми, что может вызвать затрудненное дыхание. Татьяна Бережная рекомендует поберечь и ключично-плечевой сустав. Есть риск получения травмы.

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Гороскоп здоровья на май 2023

Последний месяц весны, начиная с 8 мая и до 5 июня, запомнится проблемами с желудочно-кишечным трактом. У женщин могут обостриться гинекологические заболевания.

«Для этого периода характерно несварение желудка, переедание, тошнота. А также уплотнение грудных желез, проблемы при менструации, тяжелый ПМС», — пояснила эксперт.

Гороскоп здоровья на июнь, июль, август, сентябрь 2023

С 6 июня по 8 октября уязвимыми окажутся сердечно-сосудистая и нервная система.

Вероятны такие симптомы, как учащение сердцебиения, аритмия, тахикардия, спазмы сердца, обмороки. Вероятно обострение запущенных болезней почек и репродуктивной системы.

Гороскоп здоровья на октябрь и ноябрь 2023

Последние осенние месяцы с 9 октября и вплоть до 4 декабря грозят проблемами с кишечником.

Причина кроется в активизации дурных привычек в еде. Очень вероятно кишечное расстройство, например, как результат неправильной диеты. Не исключены сложности с тонким кишечником.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Сфера интимного здоровья может выйти на первый план с 5 по 31 декабря. Звезды предостерегают, что в этот период может возникнуть вопрос, связанный с сексуальностью, повышением или, наоборот, понижением либидо.

«Заявить» о себе может необходимость отмены или замены гормональных препаратов, противозачаточных средств. Могут возникнуть жалобы на дискомфорт в мочеполовых органах. Астролог рекомендует пройти диагностику репродуктивной системы. Время первого зимнего месяца будет удачным для посещения врачей.

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