Все пойдет не по плану: таро-прогноз для Рыб на 2023 год

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В 2023 году Рыбам нужно проявить осторожность и бдительность, чтобы справиться со всеми сложностями.

Новый год традиционно связывают с переменами в лучшую сторону. Это великолепное время для того, чтобы изменить свою жизнь. Каждый строит грандиозные планы на этот период и верит в их реализацию. Несмотря на то, что Рыбы привыкли плыть по течению, они наверняка тоже задумали, что хотят получить от 2023-го.

Исполнятся ли заветные желания Рыб в новом году, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года у Рыб (карта таро Иерофант в перевернутом положении)

Новый 2023 год принесет Рыбам серьезные изменения. Все может выйти из-под контроля. Согласно картам таро, перемены давно назревали, но момент их реализации настал только сейчас. Представителям этого знака в новом году придется столкнуться с трудностями. Возможно, им предстоит уйти с текущего места работы или расстаться со второй половинкой.

«Иерофант перевернутый говорит об увольнениях, нарушениях каких-то планов, об изменениях в статусе. То есть это разводы, уход с работы, может, бизнес как-то изменит свой статус», — объяснила расклад таролог.

Рыбам также необходимо внимательно присмотреться к окружению, возможно, среди близких людей появился недоброжелатель, который способен навредить. Именно этот человек может стать причиной неприятностей и запятнать репутацию представителей водного знака. Стоит проявить осторожность и не доверять секреты малознакомым людям.

Деньги (карта таро Семерка мечей в перевернутом положении)

Финансовых проблем у Рыб в новом году не случится. Ситуация с деньгами будет стабильной.

«По деньгам будет все спокойно, все так же, как и было. Никаких изменений не произойдет в финансовом плане», — отметила эксперт, сверяясь с раскладом.

Представителям знака стоит внимательно относиться к заключаемым сделкам. Существует риск быть обманутыми.

Здоровье (карта таро Императрица в прямом положении)

Новый 2023 год станет благоприятным временем для того, чтобы Рыбы задумались о пополнении в семье и об улучшении физической формы.

«Для женщин 2023 год — это очень хороший год именно для беременности. А для мужчин это хороший год для того, чтобы наращивать силу, то есть, возможно, вам стоит как-то поменять тренировки», — рассказала таролог.

Согласно раскладу таро, здоровье Рыб в течение года будет только крепнуть. Желательно почаще отдыхать и заботиться о своем психологическом состоянии.

«Это очень хороший год именно для того, чтобы здоровье взлетело на десять пунктов вверх», — отметила эксперт.

Рыбам также необходимо уделить внимание правильному питанию и избавиться от вредных привычек.

Любовь (карта таро Рыцарь мечей в прямом положении)

В личной жизни Рыбы могут столкнуться с внешними угрозами. Чтобы избежать опрометчивых поступков, им придется доверять партнеру и не поддаваться эмоциям в кризисных ситуациях.

«Если вы сейчас находитесь в отношениях, то может возникнуть новый человек <…>. Есть риск измены, риск потерять то, что есть сейчас», — предостерегла таролог.

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Не нужно слушать ничьих советов касательно личной жизни, возможно, кто-то просто завидует и желает намеренно рассорить Рыб с их второй половинкой. Рожденным под водной стихией не стоит совершать решительных действий в новом 2023-м году и форсировать события в этой сфере. Поспешность способна привести к опрометчивым поступкам и впоследствии к разочарованию.

«В плане любви <…> совет — не начинать никаких действий. То есть сохранять то, что есть, не планировать какие-то радикальные перемены», — порекомендовала эксперт, сверяясь с раскладом.

Рыбам необходимо умерить эгоизм. Чтобы сохранить гармонию в отношениях, важно находить общий язык с партнером. В кризисной ситуации не надо искать виноватых, надо сесть и все спокойно обсудить.

Совет на 2023 год для Рыб (карта таро Колесница в перевернутом положении)

У Рыб в 2023 году многое может пойти не по плану. Не стоит зацикливаться на проблемах. Лучше всего взять себя в руки и не спешить с принятием решений.

«Когда выпадает вот эта карта таро (Колесница. — Прим. ред.) перевернутой, это означает, что просто не пойдут дела. Поэтому совет: учитывать, что <…> возникнут препятствия, очень много сложностей», — рассказала таролог.

Рыбам придется отложить грандиозные задумки. Новый 2023 год не подходит для кардинального изменения жизни. Надо сконцентрироваться на сохранении тех ценностей и достижений, которые они уже нажили.

«Лучше ценить то, что есть, и строить такую маленькую крепость вокруг того, что у них имеется сейчас. И скорее, наверное, строить планы, чем начинать что-то новое», — порекомендовала эксперт.

В 2023-м Рыб ожидает множество испытаний, поэтому им стоит выждать время, чтобы потом показать все свои способности и достичь новых высот.

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