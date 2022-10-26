Придется учиться жить заново: таро-прогноз для Тельцов на 2023 год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak; 5-tv.ru

Консервативному Тельцу будет сложно смириться с переменами в жизни, но именно это укажет ему дорогу к новым вершинам в 2023 году. Кому-то даже придется сменить привычную сферу деятельности.

Каждый Новый год мы строим большие планы и обещаем начать жизнь с чистого листа. Однако перемены для консервативных и привыкших плыть по течению Тельцов могут стать довольно болезненными. Над представителями знака довлеет земная стихия, которая усмиряет их порывы. В 2023-м им придется бороться со своей природой и преодолевать трудности на пути к мечте.

К каким изменениям следует морально подготовиться Тельцам, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала таролог и медиум Айгуль Хуснетдинова.

Важные события 2023 года для Тельцов (карта таро Мир в перевернутом положении)

В жизни Тельцов в 2023-м произойдут масштабные изменения. По своей натуре представители этого знака консервативны и пассивны, но в новом году им придется покинуть обожаемый маленький мир и начать движение к очередным высотам. Вероятно, что отношениям, которые есть в жизни Тельцов сейчас, наступит логический конец.

«Вы можете поменять работу, можете получить новое образование. Так или иначе, это время, когда вы будете двигаться дальше. Возможно, этот процесс будет болезненным, но по-другому никак. Рост по-другому невозможен», — сообщила эксперт.

Конечно, очень сложно принять что-то новое для знака, привыкшего довольствоваться тем, что дает судьба.

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На пути Тельцов встретится множество трудностей, которые заставят их думать о том, чтобы повернуть назад. Однако карты таро не советуют поддаваться сомнениям и сдаваться. Новый 2023 год благоприятен для новых начинаний и смены вида деятельности. Пусть поначалу принять перемены окажется неимоверно сложно, но в будущем новые проекты принесут дивиденды.

Вероятны изменения в работе, но не стоит отчаиваться и жалеть об ушедшем, что бы это ни было. Время подняться и идти дальше. За черной обязательно наступит белая полоса, которая позволит подняться на еще более высокую вершину.

Если Тельцы давно хотели попробовать себя в новой сфере, но по каким-то причинам не решались это сделать, то время как раз для них. В 2023-м следует рассмотреть вариант получения новой специальности или пройти курсы повышения квалификации.

Деньги (карта таро Семерка кубков в прямом положении)

Несмотря на то, что Тельцы олицетворяют стихию земли и ответственно относятся к финансам, вероятно, многие не смогут умножить свои доходы в 2023-м. Однако, согласно раскладу таро, в денежной сфере пока нет определенности.

Позитивные изменения зависят от самого человека.

«Пока все писано вилами на воде. То есть, если вы хотите что-то делать, нужно, по крайней мере, расписать цели. Если вы ничего не будете делать, то деньги останутся в такой же сумме, как они и были», — рассказала медиум.

Если Телец желает накопить средства на крупную покупку, то сначала надо обозначить намерения, на которые ему требуются деньги, и здраво оценить возможности. Пассивность и лень в этом вопросе не приведут к желаемому результату.

Также следует избегать странных финансовых схем, чтобы не попасть в ловушку. Важно смотреть на вещи реально и не принимать желаемое за действительное.

Здоровье (карта таро Колесо Фортуны в прямом положении)

Со здоровьем у Тельцов в 2023-м все в полном порядке. Карта таро Колесо Фортуны говорит, что все дела в этой сфере будут идти успешно, проблемы со здоровьем решатся благополучно. Конечно, следует избегать перегрузок и не рисковать жизнью без веской на то причины. Рекомендуется тщательно подготовиться перед тем, как начать закаляться или сесть на жесткую диету.

«По здоровью все будет хорошо. Карта Колесо Фортуны говорит о том, что все идет благоприятно, благополучно. <…> Конечно, не нужно испытывать судьбу, лихачить, например, не нужно внезапно в один день становиться практикующим моржом», — порекомендовала медиум, сверившись с раскладом таро.

Новый 2023 год благоприятен для того, чтобы перейти на здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек. Год отлично подходит для того, чтобы заняться правильным питанием. Желательно уделить время физическим нагрузкам и спорту. Это поможет укрепить здоровье.

В целом, серьезных проблем в этой сфере у Тельцов не предвидится. В 2023 году стоит воспринимать здоровье как ресурс для новых свершений. Энергия у представителей знака в новом году будет бить ключом, что поможет им развиваться в других направлениях.

Любовь (карта таро Верховная жрица в перевернутом положении)

Что касается личных отношений, то Тельцам пора внести ясность в список желаний. Карты таро указывают на необходимость отдавать партнеру больше тепла и любви. Не надо подробно разбирать каждый неудачный поступок, совершенный второй половинкой, и предъявлять претензии.

«Что касается личных отношений, то вам нужно разобраться в своих устремлениях, своих желаниях и понимать, что нужно больше отдавать. Не нужно погружаться в самоанализ, много думать о том, что не так», — пояснила расклад эксперт.

В 2023-м следует сосредоточиться на партнере. В противном случае есть риск, что Тельцы потеряют ценность отношений и начнут думать только о собственном комфорте.

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Смените жесткий и категоричный подход в сложных ситуациях. Пора полагаться не только на логику, но и не стесняться поддаваться эмоциям. Тельцам важно помнить, что отношения — это, прежде всего, взаимность, поэтому относиться ко второй половинке надо так, чтобы она дарила тепло и заботу в ответ. Только в таком случае возможно создать гармоничный союз. Тельцам в 2023-м придется многому научиться, в том числе, переосмыслить собственное отношение к партнеру.

Совет Тельцов на 2023 год (карта таро Туз жезлов в перевернутом положении)

Новый год не принесет Тельцам глобальных перемен. Это время будет посвящено подготовке почвы для будущих свершений. Представителям знака придется многое осознать и понять, чтобы развиваться дальше.

«Это год, когда вы учитесь. А устроиться на работу можно будет позже, фигурально выражаясь. Но год в целом будет благоприятный», — отметила таролог.

Главное, что должны понимать Тельцы, что учиться не стыдно в любом возрасте, поэтому не надо сильно переживать по поводу происходящих изменений. Новый вызов сделает их жизнь еще лучше.

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