Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 9 по 15 января

Фото, видео: 5-tv.ru

Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

На этой неделе Марс замедляет свой ход и постепенно разворачивается, выходя из действующей фазы. Не лучший период для новых начинаний, так как люди в большинстве своем не сразу включаются в работу. Напряженный аспект между Венерой и Ураном провоцирует спонтанность и опрометчивость в выражении чувств, требовании свободы или любви. Если в вашей жизни происходят недоразумения в этот период, не спешите унывать. Позиция Меркурия, конечно, не подходит пока для активности во внешнем мире, но помогает спокойно глядеть вглубь себя и планомерно разбираться с мыслями и идеями.

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Овен — гороскоп на неделю

Неугомонные и активные, вы склонны к перегрузкам, а возможно, даже к травмам. Поэтому берегите опорно-двигательный аппарат, выбирая лыжи или коньки для своего досуга. Также возьмите заботу о своем здоровье и рационе питания под пристальный контроль — весьма актуально после новогодних праздников. На этой неделе не стоит заводить домашних питомцев, от которых будут дополнительные хлопоты.

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Телец — гороскоп на неделю

На этой неделе вы выходите из зоны комфорта, возможны творческий спад и потеря вдохновения. Все, что раньше радовало, теперь кажется скучным и постылым. Новый импульс обязательно придет, но чуть позже. А пока не тратьте последние деньги на развлечения. Лучше отложить желаемые приобретения и подождать фактического поступления денег на счет. Жизнь может развернуться на 180 градусов, а это, увы, не всегда приятно и безболезненно. Но Венера поддержит и поможет вам перестроиться.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Уходя, гасите свет, а также проверяйте, закрыты ли краны с водой, окна и двери. Соблюдайте все меры предосторожности, связанные с вашим домом и недвижимостью. Для ветреных и вечно спешащих представителей вашего воздушного знака — заметка на входной двери поможет избежать ненужных проблем.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам от начальства лучше держаться подальше. Также не стоит ввязываться в споры и ссоры, особенно со старшими по возрасту. Переговоры могут зайти в тупик, а еще отнять уйму времени и сил. Для чувствительных представителей знака этот период может показаться целым испытанием. Поэтому лучше найти уютное и безопасное место для отдыха и вообще на время затаиться.

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Лев — гороскоп на неделю

Не позволяйте втянуть себя в судебные тяжбы или сомнительные финансовые авантюры. Сейчас лучше воздержаться от дальних путешествий, несмотря на чрезмерную тягу немедленно рвануть за моря. Азарт лучше проявить в спортзале или на свидании с объектом своего обожания.

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Дева — гороскоп на неделю

Будьте предельно аккуратны при взаимодействии с чужими деньгами, а также оккультными и магическим и практиками. Не стоит ввязываться в заведомо опасные ситуации, иначе стрессов вам не избежать. Впрочем, многие из вас с этим уже столкнулись ранее. Лучшее, что вы можете для себя сделать сегодня, это лечь под одеяло на уютном диване с интересной книгой и обратиться к себе, к своему внутреннему миру пока во внешнем мире бушуют хаос и неопределенность.

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Весы — гороскоп на неделю

Для вас это время — не самое лучшее с точки зрения финансов и личной жизни, вокруг много нестабильности и поворотов, к которым вы не готовы. Также не стоит на эту неделю планировать заключение договоров, контрактов и каких либо финансовых соглашений с вашими партнерами. Консультационные услуги не принесут желаемого результата. Не рассчитывайте на многое, чтобы не страдать от неоправданных ожиданий. Все, что вы можете сделать, это обратить внимание на себя, свой внешний вид или приятные процедуры, которые точно принесут вам наслаждение и радость.

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Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов период характеризуется беспокойством из-за задержек в делах, связанных с работой, повседневными и бытовыми задачами, здоровьем и домашними животными. Стоит абстрагироваться от интриг в коллективе и поберечь свои нервы. Продолжайте идти по пути здорового образа жизни.

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Стрелец — гороскоп на неделю

Домашние семейные дела могут вызвать чувство неопределенности. Положение и статус окружающих людей склонят вас повысить требования к качеству собственной жизни, что, увы, не всегда подтверждается существующими реалиями, в том числе и финансовыми возможностями. Прямо сейчас найдите как минимум пять позитивных сторон в вашей текущей жизни и по-новому взгляните на ситуацию.

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Козерог — гороскоп на неделю

Вопросы воспитания детей и благоустройства домашнего очага вызывают сложности. Почему? Не мучайте себя. Вы обладаете сильной волей и устойчивостью, терпением и нацеленностью на достижение поставленной цели, потому и испытания приходят соответствующие. Но иногда стоит просто взять себя в руки и, подобно мудрому царю Соломону, сказать себе — и это пройдет.

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Водолей — гороскоп на неделю

Если в период новогоднего отдыха вы поддались нервозности и потеряли контроль над своими мыслями, то выбирайте уже сейчас совершенно сознательно способы реагирования на ежедневные кризисы с присущим только вам оригинальным взглядом на вещи. А любые неприятности, связанные с работой и деловыми контактами, оставляйте на работе.

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Рыбы — гороскоп на неделю

Настало время экономии. Не стоит поддаваться соблазну рекламных постов и скупать все дорогостоящие вещи. Это не лучший период, чтобы проходить модные процедуры в элитных салонах и отводить на мероприятия большую часть расходов. Пора научиться получать удовольствие от привычных вещей и стабильной работы.

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