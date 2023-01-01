Астрологический прогноз для всех знаков зодиака со 2 по 8 января

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

Преобладание гармоничных аспектов между планетами на период новогодних праздников вселяет надежду на доброе расположение духа, хорошее настроение и веру в чудо. Оно, конечно, произойдет. Главное — не мешать ему своей критикой и неверием.

Движение Солнца по сектору Козерога, а также расположение в этом земном знаке Меркурия помогает практично подойти к делу, расставить все по своим местам. Выбирайте подарки близким из соображений их последующего применения. Это должны быть пригодные в быту и повседневной жизни вещи.

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Овен — гороскоп на неделю

Овны, вас занимают вопросы социального статуса, репутации, власти и престижа. Желание подняться на вершину иерархической структуры с претензией на славу и финансовую выгоду. Сейчас возникает вопрос об удовлетворенности текущей должностью и своей ролью в обществе.

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Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов все, что имеет отношение к обучению, высшему образованию, путешествиям, философии, духовности, изучению других культур и поиска смысла жизни является сейчас главным. В новогодние праздники вас наполняет вдохновение и оптимизм. Хорошее время как для отдыха, так и для деловой коммуникации.

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Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов на этой неделе внимание занимает все, что имеет ценность обретаемого во взаимодействиях между людьми, близких отношениях, основанных на обязательствах, общих финансах и имуществе. Главный тезис новогодних праздников: трансформация. Меняетесь вы — меняются люди рядом с вами.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков актуальна сфера отношений между людьми: брак, бизнес-партнеры и коллеги. Объединение с другими людьми позволит достичь больших успехов. Также успешно решаются юридические вопросы. На новогодних праздниках организуйте себе культурный досуг, конкурсы, принимайте участие в развлечениях и танцах.

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Лев — гороскоп на неделю

Львы озабочены вопросами долга, ответственности, личностного роста в рабочей сфере. Стремление к совершенству способствует поддержанию хорошего здоровья, изучению своих недостатков и их исправлению. В новогодние праздники приветствуются фитнес, диета, прием натуральных средств для поддержания организма.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы, несмотря на природную сдержанность, звезды склоняют к поиску романтики и любовных отношений, эмоциональному удовлетворению и самовыражению посредством творчества. По крайне мере, вопрос личной жизни будет беспокоить вас весь новогодний период. Может возникнуть желание рискнуть и принять участие в авантюре. Но лишь вам решать, насколько для этого сейчас удачный момент.

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Весы — гороскоп на неделю

Весов сейчас занимают вопросы семейных ценностей и традиций. Вы обращаете внимание на благоустройство жизненного пространства, вопросы личной безопасности и на отношения с родителями и домочадцами. Это период максимально уютно устроиться в своем жилье и комфортно выразить себя среди близких людей.

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Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, ваши активные действия направление на осознание самого себя, своей личности. Реализации в процессе самовыражения, проявления физических и внешних данных, своих усилий. В новогодний период настает благоприятный момент для начала новых дел и проектов.

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Стрелец — гороскоп на неделю

Задача Стрельца — грамотно распорядиться материальными средствами, энергоресурсами, способностями и талантами. Изменения в самосознании, стиле и самоорганизации. Справедливая награда за труд в виде телесных наслаждений и приобретения роскошных вещей вам обеспечена.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги погружены в темы, связанные с сообществами. Возникает важность отношений между близким окружением, с соседями, родственниками, установлений деловых контактов, а также поиска новых клиентов. Несмотря на праздники, у вас время активации мышления и логики. Возможен интерес к IT-технологиям, интеллектуальной деятельности, транспортным средствам.

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Водолей — гороскоп на неделю

Дорогие Водолеи, творческое вдохновение, усиление воображения, восприимчивость и интуитивные послания сопровождают новогодний период. Уединение может стать желанной передышкой от суеты и эмоциональной нагрузки. Безвозмездная помощь и отклик на любую потребность нуждающихся вернется вам бумерангом добра.

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Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы включены в жизнь групп, организаций или общественных институтов. Сейчас важно отношение коллектива к вам лично, восприимчивость к нормам общественного поведения, поиск друзей по принципу эмоционального влечения и ментального родства. Это удачный период как для личной, так и для деловой жизни.

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