Мужская пластика: кто из звезд отважился на кардинальное преображение

Фото, видео: www.globallookpress/Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Пластические операции среди знаменитых мужчин становятся все более популярными. Кто из звезд готовится лечь под нож хирурга, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Фигурист Евгений Плющенко лег под нож пластического хирурга. Что решил усовершенствовать в себе спортсмен? И понравился ли результат его жене Яне Рудковской? Кто еще из звезд отважился на кардинальное преображение? И как певец Прохор Шаляпин напугал своих фанатов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Действительно, кое-что навел, намарафетил, сделал, поэтому все видел сам, все на себе ощутил», — рассказал спортсмен.

Поклонники перестали узнавать фигуриста Евгения Плющенко. Недавно 42-летнему спортсмену подтянули кожу в зоне лба и бровей, а также изменили форму верхних век — сделали так называемые лисьи глазки.

«Евгений как всегда прекрасен», — отметил пластический хирург Тимур Хайдаров.

«А я хочу поблагодарить и сказать огромное спасибо Тимурчику, действительно человеку мегапрофессиональному», — заявил Плющенко.

«Нормально. Я не против, если человек что-то хочет изменить. Если это ему хочется, если он плохо просыпается, у него плохое настроение, когда он в зеркало смотрит, конечно, надо себе подчикать, скажем так», — выразил мнение певец Андрей Григорьев-Апполонов.

Операция оценивается примерно в 800 тысяч рублей. Яна Рудковская изменения во внешности мужа оценила. Но призналась, что узнала о них постфактум и была очень удивлена.

«Евгений приехал к Тимуру убрать мешки под глазами. А тот ему сказал: „Давай сделаем блефаропластику“. Я об этой операции узнала после того, как она состоялась», — уточнила продюсер.

«Эта операция делается под общей анестезией, она достаточно быстро выполняется — в течение 40 минут — из разрезов в волосистой части головы. Разрезы небольшие, и следов после операции будет совсем не видно», — объяснил пластический хирург Константин Ткаченко.

Попытку фигуриста выглядеть моложе своих лет поддержали и коллеги, а вот в сети поступок Евгения Плющенко раскритиковали.

«Что с ним случилось? Что у него с лицом?».

«Это уже не прежний Плющенко».

«Так намарафетил, что на себя не похож».

«Такими заявлениями люди выдают свой маленький кругозор и низкий интеллект. Не имеют значения общие категории, имеет значение конкретный человек и что он конкретно хочет сделать. Захотелось сделать себе глазки? Имеет право. Он, во-первых же, публичная личность. Почему он должен ходить с обвисшими, если ему не нравится?» — высказался актер Анар Халилов.

Впрочем, мода на пластические операции среди знаменитостей-мужчин только набирает обороты. Правда, большинство из них до этого ограничивалось только телом. Блогер Давид Манукян после разрыва с Ольгой Бузовой откачал себе жир из зоны живота и сделал искусственный рельефный пресс. СМИ писали, что он потратил на преображение более полумиллиона рублей. А юморист Александр Морозов, по его словам, уже вложил в свою внешность однушку в Москве.

«Я же был круглый, как шарик. Метр шестьдесят четыре роста, сто пятьдесят килограмм веса. У меня же это все отвисло», — отметил артист.

Видимо, новый тренд решил подхватить и певец Прохор Шаляпин. На днях на своей странице в соцсети он выложил видео с бинтами на голове.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру. Егор Андреевич, что меня теперь ждет?» — спросил исполнитель.

«Прохор, ты будешь выглядеть как минимум на десять лет моложе своего возраста», — пластический хирург Парыгин.

Поклонники решили, что артист сделал себе круговую подтяжку лица.

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«Если он может себе позволить, будет так чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, почему нет?» — подчеркнул Халилов.

«Какая разница, мужчина это или женщина, мы все люди. У нас, если думать, как в обществе все воспринимается, это, значит, надо жить, как в обществе. Хочешь ты сделать себе нос, исправить? Да исправь, если тебя это сделает счастливым», — сказала актриса Ольга Смирнова.

Правда, позже выяснилось — это розыгрыш. Никакой операции у Прохора Шаляпина не было, а синяки — всего лишь грим. Но сам певец заверил, что в ближайшее время он обязательно обратится к хирургу. На этот раз по-настоящему.

«Мне делали какие-то уколы, мне делали нити и нос в 2007 году. Больше ничего серьезного не делал. Но мы обсуждаем сейчас верхнюю часть, чтобы мне немножко подтянуть. Общий наркоз придется, три часа лежать между небом и землей. Очень боюсь», — признался Шаляпин.

Пластические хирурги уже составили топ самых популярных операций среди знаменитых мужчин: липоскульптурирование, блефаропластика и подтяжка лица. В последнее время также актуальна пересадка волос, на которую первыми отважились Григорий Лепс и Стас Михайлов. Сами народные артисты РФ уверяют, что в первую очередь стараются для своих поклонников и готовы ради красоты на любые жертвы.

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«В последние годы, конечно, наблюдается тенденция среди мужчин — они чаще обращаются за помощью к пластическому хирургу, хотят быть красивее, мужественнее и моложе. Выполняют отопластику — это прижатие ушных раковин к голове либо уменьшение ушных раковин. Почему-то именно этот комплекс у них тянется с детства больше всего. Увеличение подбородка или скул. Это придает лицу мужественности и также омолаживает лицо», — уточнил врач Ткаченко.

Впрочем, многие из звезд решили стареть элегантно и выступают против эстетической хирургии. Среди них народные артисты РФ: Олег Газманов и Николай Расторгуев. А также заслуженные артисты России: Александр Маршал, Алексей Глызин и Дима Билан. Певцы поддерживают себя в нужной форме при помощи правильного питания и спорта. И максимум, на что они готовы — это легкий косметологический уход.