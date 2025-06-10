Грязи, горькая пища и тренажеры: чем жертвуют звезды ради молодости и красоты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Для звезд поддержание красоты и молодости — важная часть повседневной жизни. На что они ради этого идут, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певец Михаил Турецкий рассказал о своих любимых омолаживающих процедурах. И поделился, как однажды в погоне за красотой рук удивил целый город. Что помогает звездам оставаться энергичными в любом возрасте? С чего начинает свой день Нонна Гришаева? И зачем Ирина Тонева из группы «Фабрика» ест горькую еду? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Любовь к себе, в общем, тоже постепенно как-то углубляется и становится серьезнее. Ты к этому относишься действительно уже на каком-то таком уровне, что это необходимо. Потому что если ты сама к себе так не будешь относиться, вряд ли на тебя будут смотреть восторженно», — заявила актриса Ольга Кабо.

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Со стороны профессия артиста кажется сплошным праздником. Светские мероприятия, высокие гонорары, толпы поклонников. Но зрители не подозревают, как много сил тратят знаменитости на то, чтобы хорошо выглядеть в кадре и на сцене.

«В поездках у меня половина багажа — это косметичка со всякими кремами и ампулами. И плюс гаджеты, которые помогают иногда проснуться и что-то такое сделать чудесное», — уточнила Кабо.

В театре заслуженной артистке РФ Нонне Гришаевой часто приходится надевать платья с корсетами. Чтобы они сидели идеально, актриса ограничивает себя практически во всем и регулярно занимается спортом.

«У меня дома тренажерный зал просто. Утро начинается с дыхательной гимнастики, потом растяжка, потом йога. Еще у меня такой к стене приделанный тренажер специальный Бубновского, потом занятие на тренажере и потом еще станок. Вот так у меня», — рассказала звезда.

Однако, по словам Гришаевой, для сохранения молодости одних тренировок и питания недостаточно. Спасают современные технологии и грамотные специалисты.

«Есть такой приборчик маленький, который гель наносишь, потом его включаешь, и так немножечко он тоже снимает отеки. С возрастом уже проблемы на коже и на теле начинают более ярко проявляться», — поделилась Нонна Гришаева.

«Уколы, аппаратная косметология, то есть какие-то… Сейчас пептиды разные колют. Есть основная какая-то база, есть фундамент, который мы, особенно девчонки, обязаны соблюдать, особенно с годами», — отметила певица Алсу.

Народный артист РФ Михаил Турецкий уверен: эту базу обязаны соблюдать не только девчонки, но и мальчишки. Особенно те, что в самом расцвете сил. Певец посещает косметолога и не забывает про домашний уход.

«Я ведь работаю на сцене, я фронт, что называется, фронтмен. Я представляю свои коллективы. И я не молодой парень, и мне надо хорошо выглядеть. И, конечно, для этого у меня есть Елена Викторовна. Она говорит: „Ботокс“. Я говорю: „It's ok“. Она говорит: „Гиалуронка“. — „Да“», — поделился артист.

Турецкий полностью доверяет своему косметологу и не боится экспериментов. Точно знает: Елена Викторовна плохого не посоветует.

«Она говорит: „Михаил Борисович, нос, который идет книзу, добавляет возраст. Давайте филлер сюда поддадим“. Я говорю: „Только не увлекайтесь очень этим. Губы не трогать“», — рассказал Михаил Турецкий.

Артист старается выглядеть идеально всегда. Однажды во время гастролей в глубинке захотел привести в порядок руки. В маленьком городе, где выступал Михаил Турецкий, это стало настоящим событием.

«Собралась целая компания людей, которые сопереживали мне. Кто же я такой? Инопланетянин. Кто это пришел сюда маникюр делать?» — вспомнил певец.

У всех знаменитостей свои секреты красоты. Заслуженная артистка РФ Ольга Кабо, например, уверяет: залог ее красивой кожи — лечебная грязь.

«Грязевое обертывание есть и в клиниках красоты, и это входит в программы, допустим, санаториев», — отметила она.

Елену Захарову после тяжелых съемок и спектаклей спасает массаж.

«Мне очень нравится массаж лица. У меня мало бывает. Косметолог говорит: „Лена, вас год не было. Если вы хотя бы раз в месяц ходили, был бы результат фантастический“. Я делаю ручной массаж лица с увлажняющей маской», — поделилась актриса.

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева говорит, что оставаться молодой ей помогают контрастный душ, спорт и специальные пищевые добавки. Певице скоро исполнится 48, но верится в это с трудом.

«Я встаю, сначала у меня комплекс всякого всего: от пранаям до медитации, зарядка, ЛФК (лечебная физкультура. — Прим. ред.). Потом я завтракаю, потом, может быть, пообедаю. После пяти я стараюсь не есть. Побольше горького», — уточнила Тонева.

«Горечь вообще очень полезно употреблять в пищу. Это такие травы, как, например, руккола, которую очень часто добавляют в салаты. Или это редис, лук, чеснок. Все, что имеет горький вкус. Это нужно для того, чтобы усилить аппетит и улучшить регенерацию желчи и желчеотток для эффективного переваривания пищи», — объяснила терапевт-нутрициолог Ольга Малахова.

Ирина Ортман, в отличие от коллеги, домашним процедурам предпочитает визиты к специалистам.

«У косметолога бываю раз в полгода. Я делала блефаропластику, в отличие от Ирины. Я не скрываю, это нижние веки, это грыжи. Я сделала их 11 лет назад. У меня были показания, у меня есть расположенность. Да, они прям грыжи были. 11 лет прошло, и я не жалею», — заявила певица.

«Любые процедуры имеют место быть по показаниям. Пластическая операция, ринопластика у кого-то, кто не дышит. Или хочешь что-то подправить, какой-то конкретный дефект, который действительно мешает жить. Хочешь — сделай, но семь раз отмерь, прежде чем отрезать», — выразила мнение певица Саша Савельева.

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Звезду поддерживают врачи. Все они говорят: хирургическое вмешательство — крайняя мера. Ведь последствия могут оказаться и негативными. И перед тем как лечь под нож, советуют задуматься, стоит ли идеальная внешность таких жертв.