Послания с того света: какие мистические истории происходят со звездами

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Звезды рассказали о связях с потусторонним миром. Как ушедшие близкие помогают артистам в жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Мистические истории из жизни знаменитостей. Как певцу Шуре помогает покойная бабушка? О чем звезду 90-х Натали просил в послании ее умерший муж? И правда, что артистка купила себе место на кладбище рядом с могилой любимого? Для чего Иосиф Кобзон постоянно является своей вдове во снах? И что за знаки подает родным с того света Жанна Фриске? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Певица Натали шокировала поклонников. На своей странице в соцсети артистка рассказала, что получила послание от мужа, который умер два года назад.

«Если у них были очень хорошие дружеские отношения, помимо любви, конечно, это очень невыносимая боль», — подчеркнула певица Алиса Мон.

Александр Руднев погиб летом 2023-го. Мужчина покончил с собой. Натали очень тяжело переживала трагедию. А позже призналась: всерьез задумывалась о том, чтобы последовать за супругом. И даже купила себе место на кладбище рядом с его могилой.

«У человека трое детей от любимого мужа. Они вместе с юности, с ее юности. Поэтому я могу ее понять», — высказалась певица Татьяна Буланова.

Недавно Натали рассказала: вернуть к жизни ее смог сам Александр. А точнее, послание, которое он якобы передал ей с того света.

«Это стало поворотным моментом, я получила от него послание. Он хочет, чтобы я улыбалась, чтобы строила свое личное счастье, чтобы жила. Скажу честно, не умею это делать без него. Но я попробую довериться судьбе и Создателю», — заявила певица.

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона, также как и Натали, не раз говорила, что ощущает заботу супруга о себе даже после его смерти. Певец, который при жизни оберегал любимую Нелли, не оставляет ее и сейчас. По словам женщины, она регулярно видит мужа в своих снах.

«Я с ним каждый день разговариваю. Все время вспоминаю и я, и друзья, и семья», — поделилась вдова Иосифа Кобзона.

Легендарный певец похоронен на Востряковском кладбище. На его могиле всегда свежие цветы.

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«Я, вы знаете, достаточно часто бываю на кладбище, раз в неделю так точно», — уточнила Нелли Кобзон.

«Я уверена, что это существует. У меня за недавнее время ушло несколько важных для меня людей, и я иногда чувствую их присутствие рядом с собой»,— призналась певица Женя Малахова.

Певец Шура тоже ощущает поддержку человека, которого уже давно нет на этом свете. Это его бабушка. Она является артисту в сновидениях в особо трудные моменты его жизни и помогает советом.

«Бабуля всю жизнь со мной. И она говорила так: „Я на левом плече“… Она всегда это делает оперативно. У меня абсолютно, ложусь спать, я точно знаю, если нужно, чтобы что-то выгорело у меня либо не выгорело, я об этом только подумаю и все. Ответ получаю во сне», — рассказал Шура.

Похожую связь, по собственному признанию, чувствуют и родные Жанны Фриске. Певицы не стало десять лет назад после продолжительной борьбы с раком, но в сердцах близких людей артистка по-прежнему жива.

«Я все время: „Жануська, привет“. Если услышал песню или вдруг мы о ней вспомнили где-то на вечеринке, поржали, то я обязательно поднимаю голову в небо и всегда передаю ей привет. И поэтому иногда даже у нее что-то прошу. Потому что знаю, что она где-то рядом. Я чувствую это», — отметил стилист Влад Лисовец.

Мать Жанны Фриске признается, что тоже часто ощущает ее присутствие.

«Это бывает и в доме, и особенно на кладбище, когда приходишь, когда никого рядом нет. И когда можно поговорить с ней, обсудить что-то. У меня такое впечатление, что как будто она мне отвечает на мои вопросы», — поделилась Ольга Фриске.

Певица часто снится родственникам и коллегам. И по их признаниям, эти встречи выглядят пугающе реалистичными.

«Дикие ощущения. Как будто ты в реальности видишь человека, и я что-то хочу спросить, мне что-то надо узнать. Но это было потрясающе совершенно», — уточнила экс-солистка группы «Блестящие» Ирина Лукьянова.

«Она часто ко мне приходит в какие-нибудь праздники церковные, перед праздниками. Или какое-нибудь такое. Перед Новым годом, помню, приходила. На Рождество приходила», — признался отец певицы Владимир Фриске.

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В доме, где Жанна провела последние месяцы жизни, до сих пор ничего не изменилось. Вещи лежат на тех же местах. Семья Фриске специально оставила все как есть. С их слов, так им легче переживать утрату и кажется, что певица просто уехала на гастроли.

«Приходили, кажется, годовщина ухода Жанны. И все девчонки делали чайный стол, накрывали столы. Все вспоминали, друг друга перебивали. И тут такое впечатление, как будто хлопнула дверь. А мы все в другой комнате, и у всех мороз по коже. Все в глазок — никого нет. Ни входная дверь не открыта, коридорная общая. И у соседа дверь закрыта. И непонятно. Такое впечатление, как будто кто-то ушел», — заявила мать артистки Ольга Фриске.

«Ничего здесь не меняется. Даже ее музыкальный центр на одной и той же станции, как она любила. Она работала круглые сутки у нее», — рассказал отец звезды.

По словам родителей Фриске, все это хоть как-то помогает им справляться с болью утраты. Поклонники певицы Натали надеются, что у нее получится так же. Они рады, что артистка начала возвращаться в профессию: уже записала песню и снова стала выходить на сцену.