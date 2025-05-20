Всего четыре раз за год: Наталия Власова рассказала о личной жизни после развода

Фото, видео: Яна Яворская/ТАСС; 5-tv.ru

Звезда 90-х Наталия Власова рассказала об изменениях в своей жизни. Как она справляется с разлукой с дочерью, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Наталия Власова помирилась с дочерью после крупной ссоры. Что помогло женщинам наладить отношения? И зачем наследница артистки уехала в другую страну? В чем секрет идеальной фигуры звезды 90-х? Почему 46-летняя артистка решила отказаться от алкоголя? И как она перенесла операцию на сердце? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Удивительно, что в моем мире никогда не было: то, о чем я пою, — это мои мысли. То есть я пела „Я у твоих ног“, но в моей голове — „Он у моих ног“», — заявила певица.

У звезды 90-х Наталии Власовой вторая волна популярности. Концерты, съемки, светские мероприятия. Каждый ее день расписан по минутам. Артистка признается: очень дорожит тем, что имеет. Ведь три года назад она едва не лишилась всего: карьеры, здоровья и единственной дочери.

«Все решают глаза. Либо они светятся, потому что ты счастлива, либо ты погашена, как бы тусклая, замерла в пространстве», — отметила знаменитость.

Переходный возраст наследницы дался Власовой нелегко. У них постоянно возникали конфликты. А в какой-то момент Пелагея без ведома матери улетела в ОАЭ, где живет и работает ее отец.

«Я считаю, что мы не сильно ссорились. Просто это были подростковые недопонимания», — рассказала Наталия Власова.

«Таким способом ребенок хочет обратить на себя внимание, что напрямую сказать человек не может. А по поступкам прям душа просится: отец, обрати на меня внимание или мать», — выразила мнение телеведущая Таша Белая.

Как раз в тот момент из-за осложнений после ковида у певицы начались проблемы со здоровьем — ухудшилось зрение. Офтальмологи диагностировали признаки синдрома сухого глаза и поставили среднюю степень дальнозоркости.

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«Слезятся от всего глаза: от света, от прожекторов, от вентилятора. Сейчас мы клип снимали, и у меня как-то, знаете, ставят вентилятор, когда нужно, чтоб волосы развевались. Мне делают так, чтобы ветер в глаза не попадал. Если в глаза, у меня сразу, молниеносно прям реки», — поделилась Власова.

Но это было не самое страшное. Однажды певица упала в обморок прямо во время концерта. Дальше была скорая, реанимация, искусственная кома и диагноз — ишемия. Наталии Власовой провели операцию на сердце. Впереди ее ждала длительная реабилитация. Казалось, что о карьере уже можно забыть навсегда.

К счастью, теперь все позади. Власова смогла восстановиться. Врач разрешил певице вернуться на сцену при условии, что она будет себя беречь. Артистка даже помирилась с дочкой. Правда, Пелагея так и не вернулась обратно домой.

«Она поступила в Королевский университет в Лондоне и живет одна. И, скажем так, я ее не достаю своим контролем, бесконечными звонками. Она может три дня не выходить на связь, но какая-то смска: „Ты жива, все нормально?“. — „Мама, все ок“», — уточнила певица.

Наталия Власова смирилась с тем, что Пелагея выросла. У нее теперь своя жизнь, и она сама принимает решения.

«Человеку нужна свобода, чтобы самому сделать выбор, иначе все просто назло будет… Запретный плод сладок. Мне было все нельзя. Меня с секундомером встречали дома, поэтому мне хотелось творить все. Мне хотелось обмануть, сбежать на дискотеку. А нашей все можно. Она лежит, сидит дома, читает книжки», — отметила Власова.

Артистка говорит: сейчас они с Пелагеей стали намного ближе, чем раньше, хоть и находятся за тысячи километров друг от друга.

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«Она может позвонить, гуляет по какой-то набережной с книжкой. Позвонит, и у нее желание, не знаю, полтора часа зависнуть и говорить со мной. Я просто ловлю эти моменты, да, и ни с чем не давлю. Это самое действенное на самом деле окажется», — объяснила знаменитость.

Пока дочь грызет гранит науки за границей, Наталия Власова сосредоточена на карьере и здоровье. Артистка признается: сохранять молодость и красоту с годами становится все сложнее, но она старается.

«Я занимаюсь йогой. Кстати, со спортом вообще не усердствую. Уже на тренажерах полтора года не занималась. Но йога у меня два-три раза в неделю, и мне этого хватает. Еще очень люблю ходить пешком», — призналась исполнительница.

Кроме этого, Наталия тщательно следит за питанием и практически отказалась от алкоголя.

«Я за прошлый год выпила четыре раза алкоголь: это мой день рождения, день рождения Пелагеи, день рождения Димы Билана и Новый год. Реально четыре раза за год я выпила шампанское», — поделилась певица.

Власова рассказала: раньше на мероприятиях не могла веселиться без бокала игристого. Но в какой-то момент все изменилось.

«У меня просто какое-то отторжение, мне не хочется. У меня ощущение, знаете, как будто я все время сама подшофе, то есть у меня нет потребности. У меня ощущение, что я как бы пачкаю организм и на завтра мутная, грязная. А зачем, если мне и так по кайфу?» — уточнила артистка.

Поклонники предположили: может быть, причина такого приподнятого настроения звезды — влюбленность?

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«В моей жизни был один раз период, когда я была одна. Развелась с мужем и год я была одна. Это было очень прикольно, это был незабываемый период жизни. Но в принципе, по своей природе я так устроена, что притягиваю тех, кто меня любит и сама люблю. И как-то у меня все само собой, знаете, сходится», — заявила певица.

После расставания с бизнесменом Олегом Новиковым Наталия Власова не афиширует свою личную жизнь. Но недавно намекнула: сердце несвободно. И именно это делает певицу такой счастливой. А также осознание того, что в ее жизни, наконец, появилась гармония.