Александр Буйнов публично покаялся: о каких поступках сожалеет певец

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Александр Буйнов признал ошибки прошлого. О каких поступках сожалеет знаменитость, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Буйнов сделал ошеломляющее заявление. В каких неправедных поступках признался народный артист РФ? И почему считает, что заслужил свое онкологическое заболевание? Чем закончилась громкая история с ДТП, в котором певец сбил воспитательницу детского сада? И удалось ли сторонам прийти к взаимопониманию? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Вы сами видите все мое состояние. Мне не нужно доказывать, какой я. А люди, которые пишут, я бы сказал, гадости, да, я их про себя обзывал нехорошими словами на букву „Пи“», — признался певец.

Уже несколько лет в шоу-бизнесе ходят слухи об ухудшении состояния Александра Буйнова. СМИ пишут и про участившиеся рецидивы, и о присвоении ему паллиативного статуса. Сам артист все опровергает. Но на днях он признался, что до полного выздоровления ему, конечно, далеко. Музыкант до сих пор регулярно обследуется, принимает лекарства. Но главное — пытается искупить грехи. Буйнов искренне считает, что его диагноз — это наказание за нехорошие поступки.

«Я предавал, предавал женщин. В моей жизни было много такого, когда я приносил несчастья человеку. Я так считаю: бог наказал, и есть за что», — заявил исполнитель.

«Кому-то проще выплеснуть, получить какое-то одобрение или не очень, пережить это так. Кому-то так проще, может, с совестью своей разобраться», — выразила мнение певица Юлия Михальчик.

Личная жизнь исполнителя действительно была очень бурной и не всегда примерной. Первый брак звезды с девушкой по имени Любовь завершился скандалом. Пока певец пытался строить карьеру в Москве, его мама отправила уже беременную невестку к родителям на Алтай. Буйнов не возражал. А вскоре Любовь получила от него письмо с признанием в измене.

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«Мне вообще нравится, когда голые девчонки рядом ходят. Это прекрасно. Все мужчины любят голую натуру», — подчеркнул Александр Буйнов.

«Мог ее за нос водить еще 20 лет, а он ей правду сказал. Я считаю, что в этом плане Буйнова надо похвалить. Не каждый мужчина сможет признаться в этом», — высказался светский журналист Денис Сорокин.

После такого удара экс-возлюбленная артиста решила, что не будет от него рожать, и в дальнейшем больше не вышла замуж. Зато Буйнов недолго был один и вскоре повел под венец некую Людмилу. Исполнитель никогда не скрывал, что заключил этот брак из-за беременности пассии.

«Особенно когда пара приходит, на девятом месяце девушка стоит. У нее фата белая вся такая, она улыбается. Им хорошо бы еще раз проверить свои чувства через три года», — отметил Буйнов.

«Он достаточно любвеобильный мужчина, ловелас. Он, наверное, глазки сам же строил девочкам, поклонницам, которые его любили, вдохновляли. Здесь можно сказать, что просто с одной из дам он переспал. На тот момент ему не было, наверное, ни возможности ничего думать о каких-то последствиях, потому что только лишь он думал о деньгах, конечно, о работе, о музыке, о сцене», — предположил продюсер Сергей Дворцов.

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Еще во время второго брака певец завел роман с продюсером Еленой Гутман. Много лет он вел двойную жизнь и решился уйти из семьи, когда дочери исполнилось 12. Но и в третьем браке он не стал верным мужем. К примеру, мимолетный роман Александра с девушкой из Венгрии закончился рождением внебрачного сына Алексея. Правда, сам Буйнов узнал о его существовании лишь 13 лет спустя.

«У меня отец был военным летчиком. В отца были влюблены все девушки из полка, где он служил. Абсолютно все. В этом случае я характером немножко в отца пошел, надо немножко выпендриваться на эту тему», — поделился певец.

«У него, конечно, были какие-то опрометчивые поступки, он совершал, тем более в молодости. В то время кто их не совершал. Но молодец, что он говорит, что да, были такие ситуации», — выразил мнение журналист Сорокин.

Много лет исполнитель не задумывался о своих поступках и жил налегке. Но в нулевые, как гром среди ясного неба, услышал от врачей свой диагноз — рак предстательной железы. После этого певец решил, что вот он, час расплаты.

«Подумал, что теперь, если не помру, я точно должен поставить свечку святому Николаю Угоднику или кому-то», — заявил музыкант.

Буйнов перенес операцию и вышел в стойкую ремиссию. Смог наладить общение с детьми. А теперь еще и публично покаялся. Но недавно жизнь как будто снова проверила артиста на прочность. В конце февраля в Наро-Фоминском округе он сбил на своем внедорожнике 61-летнюю воспитательницу Аллу Смирнову. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок и подозрением на сотрясение мозга.

«Здесь слово не подходит „сбил“, здесь толкнул. В общем, сильный толчок был. Потому что никаких следов на автомобиле нет. Женщина присела. Я нормально себя чувствую. Морально было тяжело. Шоковое состояние у меня было», — поделился Буйнов.

Сразу после происшествия разразился скандал. Родные Смирновой потребовали, чтобы Александр ответил по закону. Они уверяли, что Буйнов проявил безразличие к женщине и якобы пытался скрыться с места ДТП.

«Совершил наезд он. Хоть и там везде начинают писать то, что был водитель какой-то. Нет. Он вышел из-за руля, именно он. Сбил человека — никакой реакции. Даже не спросил: может, что-то помочь, что-то сделать», — рассказал сын пострадавшей Алексей Князев.

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Однако артисту удалось доказать, что он до последнего оставался на месте аварии и был внимателен к пенсионерке.

«Все нормально. Если было бы ненормально, я бы не был сегодня здесь. С женщиной все в порядке. Я обо всем знаю хорошо, потому что на связи с ее сыном», — уточнил певец.

Буйнов публично извинился перед пострадавшей, затем заявил, что поможет ей с лечением, и даже пригласил на выступление.

«Я звонил, сегодня звонил. И, очевидно, скорее всего, все закончится тем, что мы вместе пойдем на мой концерт», — отметил музыкант.

Правда, Алла Смирнова так и не пришла. Но, по словам артиста, не из-за обиды. Дело в том, что пенсионерка готовится к предстоящей операции на ноге. Да и в беседе с сыном пострадавшей исполнитель якобы уладил все вопросы.

«Меня немножко настораживало, как общаться, а получилось так, что он сказал: „Не волнуйтесь вы так, не переживайте“. То есть он меня еще и успокаивал. Спасибо тебе огромное, Алексей, за понимание этой ситуации», — рассказал Александр Буйнов.

Также артист рассказал, что врачебную манипуляцию семья Смирновой решила оплатить самостоятельно. А потому уверен, что к нему нет никаких претензий. Но все равно продолжает испытывать чувство вины и искренне раскаивается.