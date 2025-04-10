Скандалы в звездных семьях: кто из знаменитостей воюет со своими родственниками

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Публичные люди не всегда имеют хорошие отношения внутри семьи. Какие скандалы сотрясают звездные семьи, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкие скандалы в звездных семействах. Правда ли Владимир Кузьмин отказывался помогать умирающему брату? И по какой причине не приехал на его похороны? За что бьются в суде сестры Шукшины? Из-за чего поссорились близнецы Бурдаевы из дуэта «Братья Грим»? И почему самые близкие люди вдруг становятся врагами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Они прям не скрывают своей радости. Я говорю: „Вы постеснялись бы так откровенно смеяться над тем, что маме приносит боль“», — сказала младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина.

Писатель и режиссер умер более полувека назад, а его родственники до сих пор делят наследство.

«Она не может уйти с такой войной. Она чувствует на себе ответственность за то, что, так сказать, оставляет родственников в таких отношениях», — подчеркнула Ольга Шукшина.

«Лидия Николаевна Шукшина благодаря действиям Марии Васильевны лишилась всех прав на наследие Василия Макаровича», — отметила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.

Изначально права были поделены между вдовой Шукшина Лидией Николаевной и тремя его дочерьми. Все вместе они получали авторские отчисления. Но недавно выяснилось: доля пожилой актрисы уже давно принадлежит другому человеку. Правда, сама она об этом даже не знала.

«Еще раз свидетельствую, что причитающиеся мне 20% доли авторского гонорара Шукшина я своей дочери Марии не дарила, не передавала, не отчуждала», — заявила Федосеева-Шукшина.

По словам артистки, несколько лет назад Мария попросила ее подписать бумагу. И лишь недавно Шукшина-старшая поняла, что за документ ей дали на самом деле.

Лидия Николаевна вместе с младшей дочерью Ольгой попытались вернуть ту самую долю через суд. Процесс длился почти год. Но в итоге иск был отклонен.

«Мама любит своих дочерей, мама любит своих внуков. У нее такое сердце. Она не ожидала, что ее оставят ни с чем близкие ей люди», — подчеркнула младшая дочь актрисы.

По словам Ольги, мама решила отпустить ситуацию и перестать бороться. Сказала: больше не хочет судиться со своими детьми. И мечтает, чтобы в семье Шукшиных, наконец, воцарился мир.

«Как проклятие какое-то происходит похожая ситуация у Марии с ее дочерью Аней. Аня признается, что она испытывает страшную травму от своей матери», — поделилась Ольга Шукшина.

Такие истории не редкость. И часто бывает, что родственники в одночасье становятся врагами.

«У меня самое главное, чтобы моего имущества не коснулся ни при каких обстоятельствах двоюродный брат мой по линии матери. У мамы есть брат родной, они очень в плохих отношениях. Чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня», — заявил певец Прохор Шаляпин.

В начале 2000-х группа «Братья Грим» была на пике популярности. Вся страна подпевала их хитам про ресницы и Кустурицу. Счастливые братья-близнецы Константин и Борис Бурдаевы раздавали интервью и говорили, что у них нет никого ближе друг друга. А через несколько лет дуэт распался.

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Только спустя годы музыканты рассказали, что с самого начала между ними была борьба за лидерство. Каждый хотел быть главным. Выбирать репертуар, решать другие творческие вопросы. В итоге постоянные споры привели к расставанию.

«У многих близнецов так бывает, что они расходятся. Не то чтобы достали друг друга. Просто один считает, что нужно так, другой считает, нужно эдак», — объяснил Константин Бурдаев.

Отношения братьев Кузьминых тоже в последние годы были натянутыми. Они практически перестали общаться. Александр считал, во всем виновата супруга Владимира Екатерина и ее увлечение духовными практиками.

«Женщины коварны и могут своей любовью подвести под монастырь любого мужчину. Под кришнаизм, кажется, уже он попал. И все это из-за Кати. Наверное, в этом одна из главных причин, почему она меня невзлюбила», — говорил он.

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Несколько лет назад Александр серьезно заболел — у него нашли сахарный диабет. Главной причиной врачи назвали многолетнее злоупотребление алкоголем. Жена Наталия оплачивать дорогостоящее лечение отказалась. Заявила, что и так слишком долго тянула на себе безработного музыканта. И обратилась за помощью к его более успешному брату.

«Я хочу напомнить вам, Владимир Борисович Кузьмин, здоровье это он терял с вами. С вами и с вашими друзьями. Вы вместе пили, бухали, а теперь передаете его мне, чтобы я теперь это все вывозила», — высказалась Наталия Кузьмина.

Владимир долгое время игнорировал эти просьбы. Но в итоге все-таки дал необходимую сумму. Однако вместо клиники Александр решил отправиться в Сочи. Там он жил в хостелах и бродил по улицам в нетрезвом состоянии.

«Он солевик, получается, наркоман», — предположил прохожий.

«Последний раз он как-то, наверное, перепомог. Не надо было денег давать в руки человеку, надо было отправить его, затащить лечиться», — выразил мнение сын Александра Кузьмина Василий.

«Его невозможно было уговорить. Он знал, да, он знал это прекрасно. Такое ощущение, что он шел сознательно на это», — отметил певец Евгений Шахрай.

Александра Кузьмина не стало 24 марта. Его нашли на автобусной остановке в Адлере. Официальная причина смерти — остановка сердца на фоне сахарного диабета.

По словам детей музыканта, все расходы по перевозке тела в Москву и организации похорон взял на себя его брат Владимир Кузьмин.

«Девятьсот тысяч, есть чеки. Он абсолютно все обеспечивал», — поделилась дочь Александра Кузьмина Сюзанна.

Однако сам Кузьмин на прощание не приехал. Сослался на занятость.

«Володя сейчас в Уфе. Он на гастролях. Мы разговариваем, он заплакал. Говорит: „Представляешь, не сказал ему, хотел сказать прощальные слова, не смог“», — уточнил Евгений Шахрай.

«Когда в семье один человек публичный, это уже несет за собой какие-то последствия. Все родственники совсем по-другому себя начинают вести. А здесь два человека, два родственника, еще и публичных. Получилось, что они вместе оказываются в одной творческой среде, где тонкие грани. Проблемы-то одни и те же, по сути, что у звезд, что у обычных людей рабочего класса», — выразила мнение светский журналист Светлана Ключкина.

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Но такие ситуации складываются в звездных семьях не всегда. Есть множество примеров, когда знаменитые родственники по-настоящему близки друг с другом. Актрисы Татьяна и Ольга Арнтгольц, Полина и Ксения Кутеповы, а также Вадим и Игорь Верники, Иван и Виктор Добронравовы.

«Артисты такие же люди, как и зрители. У них тоже есть семьи, которые они любят, с которыми надо почаще встречаться», — подчеркнул актер Виктор Добронравов.

Теплые отношения царят и в клане Михалковых. Никита Сергеевич всегда называл брата Андрея лучшим другом. И своим наследникам с детства внушал: родственные связи — самое важное в жизни. Всего у режиссера четверо детей и 11 внуков. А недавно появился на свет третий правнук.

«Каждый новый правнук, можно сказать, — это что-то новое, новое поколение, поэтому с большой любовью», — заявил актер Артем Михалков.

Практически все представители династии Михалковых стали актерами. И признаются, что никогда не ощущали конкуренции между собой. Наоборот, всегда радуются успехам друг друга. И именно это называют залогом крепкой и счастливой семьи.