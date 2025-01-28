Нурмагомедов, Бородина и Волочкова: за что звезды попадают в авиаскандалы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Louis Grasse; 5-tv.ru

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент на борту самолета в США. Почему его сняли с рейса, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Российского бойца Хабиба Нурмагомедова после ссоры со стюардессой сняли с рейса в США. Что произошло в самолете? Как инцидент прокомментировал сам спортсмен? Кто еще из звезд становился героем авиадебошей? И с кем Ксения Бородина поскандалила в аэропорту турецкого Бодрума? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Что тогда будем делать? Мы можем снять вас с самолета, если не пересядете», — сказала бортпроводница Нурмагомедову.

«Ничего не буду делать», — ответил спортсмен.

«Тогда я сейчас вызову супервайзера», — заявила член экипажа.

Это видео на днях облетело все СМИ. Легендарного российского чемпиона и бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова выставили вон из самолета в США. По мнению бортпроводницы воздушного судна рейса Лас-Вегас — Лос-Анджелес, спортсмен незаконно занял место у аварийного выхода. Якобы Хабиб слишком плохо говорил по-английски, чтобы в случае ЧП помогать экипажу.

«Что требуется от пассажира? Открыть этот люк, помочь пассажирам. То есть правила перевозки предполагают, что в случае аварийной ситуации пассажир, который находится у аварийного выхода, должен содействовать и оказать помощь в открытии этого аварийного выхода», — объяснил юрист Дмитрий Григорьев.

«Дама, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала. Несмотря на то, что я очень прилично говорю по-английски, могу все понять и согласился помочь, она по-прежнему настаивала на том, чтобы я ушел со своего места», — рассказал спортсмен.

Этот случай возмутил коллег Нурмагомедова. Они сразу встали на его защиту. Заявили, что Хабиб много лет совершенствовал язык в США, где тренировался в академии кикбоксинга под руководством Хавьера Мендеса. Чемпион регулярно дает интервью зарубежным изданиям. Да и с подписчиками в соцсетях, которых у звезды более 30 миллионов, он свободно общается по-английски.

«Хабиб разговаривает на английском, как на родном. В том числе, если кто-то когда-то видел фильмы UFC, он там с руководителем организации Даной Уайтом разговаривает абсолютно чисто. Наверное, Дана бы его не понимал в случае, если бы Хабиб как-то объяснялся не так. Мне кажется, что тут проблема в самой стюардессе. То есть ей что-то показалось», — предположил спортивный журналист Андрей Тупиков.

Сам спортсмен назвал происходящее откровенной провокацией. И хотя ему вернули деньги за билет, затаил обиду на американские авиалинии.

«Сотрудники этой компании могли бы вести себя лучше в следующий раз и просто быть милыми с клиентами», — подчеркнул Нурмагомедов.

«Как мы видим, бортпроводница, в общем-то, стала провоцировать пассажира. Хабиб был вынужден как-то отреагировать. Но он поступил, на мой взгляд, достаточно правильно», — выразил мнение юрист Григорьев.

«Авиакомпания устроила внутреннее разбирательство по этому поводу. Какие-то будут выводы сделаны», — поделился журналист Тупиков.

Читайте также Случайное спасение: Петросян едва не погиб в авиакатастрофе под Харьковом

Хабиба поддержали и российские звезды. Многие из них не раз выясняли отношения с персоналом авиалиний. Три года назад обернулся скандалом полет заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой. На борту самолета Мале — Москва она поссорилась с бортпроводниками из-за медицинской маски.

«Анастасия, вы находитесь без маски», — сделал замечание балерине бортпроводник.

«Я? Как без маски? Вы что, с ума сошли?» — ответила артистка.

Регулярно не везет с перелетами и Ксении Бородиной. Три года назад телеведущая решила отдохнуть с детьми на Мальдивах. Купила дорогие билеты. Но в итоге осталась недовольна сервисом. Ей не хватило пледа и подушки. Из-за этого она раскритиковала авиакомпанию на своей странице в соцсети.

«Всего, говорят, 40 пледов на весь борт. Чего? Эконом — 94 тысячи, Комфорт — 450. Про Бизнес я вообще молчу. Он был миллион за один билет. Так почему, если такая разница с экономом, вы пошить пледов не можете на всех и подушек?» — заявила Бородина.

А уже прошлым летом в аэропорту турецкого Бодрума она поскандалила с другими пассажирами. Как уверяют очевидцы, Ксения решила побыстрее пройти на посадку и встала в очередь для ускоренной регистрации, которую заранее не оплатила. А когда ее попросили отойти от стоек, звезда отказалась и якобы разразилась нецензурной бранью на одну из отдыхающих и ее телохранителя.

«Матерится, ведет себя непристойно, девушка просто…» — сказала пассажирка на видео.

«Твой мужик трогает меня руками», — ответила Бородина.

Четыре месяца назад актера Евгения Ткачука задержали сотрудники аэропорта Пулково. Они заподозрили звезду кино в контрабанде запрещенных веществ. Возбудили сразу два уголовных дела, которые сейчас находятся в производстве у транспортной полиции.

В неподобающем поведении на борту в свое время были также замечены: рэпер Гуф, Любовь Успенская, Виктория Лопырева, Максим Аверин и Александр Панкратов-Черный. Подписчики артистов уверены: все это следствие несдержанности и звездной болезни.

«Ответственность может возникать в случае, если пассажир нарушает правила перевозки. Он провозит огнестрельное оружие, дебоширит, находится в непотребном состоянии, оскорбляет пассажиров, ругается, спорит с представителями авиакомпании, экипажем. Если гражданин сидит спокойно, никого не трогает и соблюдает правила перевозки, то никакой ответственности здесь и не может возникать», — объяснил юрист Григорьев.

Впрочем, иногда знаменитости приобретают статус «авиадебошира» не по своей вине. Так, народному артисту РФ Филиппу Киркорову однажды пришлось усмирять соседей по салону — менеджеров крупного завода, которые находились в сильном алкогольном опьянении. По словам очевидцев, король эстрады даже выбил одному из них зуб.

«Из меня вылезает такое, что я никогда не думал, что у меня… А я так как хороший актер, начинаю, откуда-то не понимаю, на их языке с ними, на жаргоне абсолютно, так скажем, не имея представления, что я несу. Но я был настолько убедителен», — поделился Киркоров.

Хабиб Нурмагомедов, судя по видео из самолета, напротив, старался всячески избежать конфликта и был предельно вежлив. Хотя вполне мог устроить скандал. Но вместо этого боец воспользовался услугами другой авиакомпании и уже через полтора часа после высадки спокойно отбыл в пункт назначения.