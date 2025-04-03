Звездные свадьбы: кто из знаменитостей отправится под венец

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Виктории Дайнеко и Марии Миногаровой сделали предложение. Кто избранники знаменитостей, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

Виктория Дайнеко получила предложение руки и сердца в неожиданной обстановке. За кого выходит замуж 37-летняя артистка? Почему она три года скрывала личность своего избранника? Из-за чего за певицу переживают фанаты? Кто еще из знаменитостей в скором времени собирается пойти под венец? И по какой причине Давид Манукян и Мари Краймбрери сыграли свадьбу втайне ото всех? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Весь шоу-бизнес обсуждает романтический порыв возлюбленного Виктории Дайнеко. Молодой человек предложил певице выйти за него замуж прямо во время футбольного матча.

Поступок, свидетелями которого стали тысячи людей, явно стал для звезды полной неожиданностью. Тем более Виктория обычно старается не афишировать личную жизнь. Роман со своим теперь уже женихом она держала в секрете от фанатов и прессы целых три года. О мужчине до сих пор известно немного. По данным СМИ, его зовут Беркели Овезов. Ему 39 лет, бизнесмен, работает в нефтегазовой промышленности. Был женат и воспитывает двоих дочерей.

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Поклонники Виктории предполагают, что такая скрытность с ее стороны вызвана неудачным предыдущим браком и громким разводом. Артистка судилась с бывшим мужем Дмитрием Клейманом за алименты на их общую дочь. Музыкант каждый месяц переводил на содержание Елизаветы всего десять тысяч рублей. Дайнеко требовала увеличить эту сумму до двухсот сорока.

«Мы все делаем для своих детей максимум в наших возможностях, потому что я, как мама, конечно, хочу баловать свою дочь. И предлагать ей что-то очень комфортное и лучшее, и то, что соразмерно, наверное, деятельности, которая предполагается. Поэтому это действительно стоит денег», — подчеркнула артистка.

В итоге суд удовлетворил требование певицы, но лишь частично. Клеймана обязали выплачивать дочери по 70 тысяч рублей ежемесячно.

«Мы получили то решение, на которое как минимум рассчитывали в соответствии с интересами ребенка. Это самое главное для нас», — уточнила адвокат певицы Виктория Шакина.

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Как сообщает пресса, нынешний спутник Дайнеко тоже не смог расстаться с предыдущей супругой мирно. Женщина якобы подавала на него в суд за неуплату алиментов и даже пыталась лишить родительских прав.

«Немного странно, что она из подобных отношений входит в подобные. Любовь зла. Когда женщина влюбляется, для нее мир перестает существовать. И она думает, надеется, что с ней такого точно не произойдет», — высказалась светский журналист Александра Кошкина.

Возлюбленный модели Марии Миногаровой Александр Горчилин решил ее удивить. Актер встал на колено и протянул девушке руку с кольцом прямо на вечеринке по случаю ее 36-го дня рождения.

«Я тебя люблю, и мой подарок на день рождения — это я. И я хочу сделать тебе предложение быть со мной», — заявил Горчилин.

В этот момент в зале творилось невероятное. Гости кричали от восторга. А сама Маша как будто растерялась. Возможно, потому, что они с Александром встречаются всего несколько месяцев?

Но в итоге Миногарова сказала «Да». Жених и невеста слились в страстном поцелуе под громкие крики «Горько». А всю оставшуюся часть вечера Мария демонстрировала друзьям кольцо. По данным прессы, украшение из желтого золота с бриллиантами и цитрином стоит почти миллион рублей.

А ведь на месте блондинки вполне могла бы оказаться другая звезда интернета. Еще несколько лет назад телеведущая Ксения Собчак рекомендовала присмотреться к Горчилину Насте Ивлеевой.

«А я же говорила, что Саша Горчилин — краш. Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью», — отметила телеведущая.

Кстати, Ивлеева тоже недавно вышла замуж. Ее избранником стал Филипп Бегак — предприниматель, телеведущий и представитель знаменитой династии Михалковых-Кончаловских.

После свадьбы, которая прошла в Мурманске во время путешествия пары по Заполярью, Ивлеева сильно изменилась. Больше никаких скандалов и провокаций. Теперь на ее странице в соцсети вместо дорогих машин и снимков из ночных клубов — исключительно семейный контент.

«Настя Ивлеева уже очень сильно боится за свою репутацию. Она получила колоссальнейший урок, провела работу над ошибками. В душе она мечтает, как любая девушка, о спокойствии, о счастье и тишине», — выразил мнение светский журналист Роман Миров.

Подписчики надеются, что блогер скоро объявит о беременности. Уж больно всем хочется посмотреть, как знаменитая «Настюшка-опасность» справится с ролью мамы.

«Думаю, что она будет хорошей мамой. Осознанной. Я считаю, что социуму пора бы ее простить», — отметила журналист Кошкина.

Пока Ивлеева только планирует малыша, ее коллега по цеху, блогер Дава уже вовсю готовится стать отцом. Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой женился на певице Мари Краймбрери. Причем свадьба была тайной. Молодожены опубликовали снимки камерной регистрации брака.

«Я считаю, что это то, что касается двух человек, никак не других. Даже каких-то дальних знакомых тоже это, по сути, не касается», — заявил Дава.

Но не все знаменитости согласны с Давидом. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова сейчас планирует свадьбу своей дочери Ариадны и с удовольствием делится со всеми подробностями подготовки.

«Моей дочери платье шьет, знаете, настолько это переплетение судеб, та портниха и дизайнер всех моих пачек балетных, которая мне шила на протяжении всей моей балетной творческой карьеры, когда я танцевала именно классический спектакль», — рассказала балерина.

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Новоиспеченные невесты Виктория Дайнеко и Мария Миногарова пока не раскрыли, будут ли устраивать пышные свадьбы. Но, судя по любви их женихов к романтическим поступкам, церемонии могут быть необычными и вряд ли обойдутся без глаз свидетелей.