«Убить друг друга готовы»: Буйнов рассказал об отношениях с женой после 40 лет брака

Пятый канал 20 0
Эксклюзив

Фото, видео: vk.com/alexanderbuinov; 5-tv.ru

Александр Буйнов готовится праздновать с женой юбилей. Через что им пришлось вместе пройти, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Александр Буйнов откровенно рассказал о семейных проблемах. Что происходит в его браке? Сумел ли артист за 40 лет совместной жизни приспособиться к непростому характеру супруги? Правда, что ему присвоили паллиативный статус? Как на самом деле чувствует себя певец? И в какую аварию на днях попал музыкант? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В этом году Александр Буйнов с женой Аленой собираются отметить рубиновую свадьбу. Артист признается: за 40 лет брака бывало всякое, ведь у его второй половинки непростой характер.

Читайте также

Окажется за решеткой? Адвокат рассказала, как накажут Буйнова за аварию

«Ссоримся мы редко, но метко. Такие страсти разыгрываются, что мы убить друг друга готовы. Темперамент у обоих бешеный», — заявила жена певца Алена Буйнова.

«Она меня раньше побивала хорошо так. Но я же умею держать защиту», — пошутил Александр Буйнов.

По словам певца, Алена и с праздниками забывает его поздравить. В очередной раз, например, это случилось в День защитника Отечества.

«Никак она не поздравляет. Какие носки?» — ответил артист и махнул рукой.

Но при этом Буйнов поспешил оправдать свою супругу. Он пояснил, что жена заведует всеми финансами в доме и отрицательно относится к любым подаркам. Считает их неуместными тратами.

«Она говорит: „Зачем тебе?“. Потому что она умеет это все: пользоваться, распределять, так сказать, финансовые потоки», — уточнил Александр Буйнов.

Артист называет Алену лучшей женой. Ведь самое главное, что она была рядом и поддерживала после того, как врачи поставили супругу один из самых страшных диагнозов — рак.

Читайте также

«Упали в сугроб и целовались до утра»: Александр Буйнов о знакомстве с женой

«Моя Алена, например, говорит: „Не дай бог, чтобы кто-то из артистов вышел на сцену, допустим, в возрасте человек, и в зале бы сказали: ой, жалко его. Потому что он еле стоит на сцене, у него ножки подгибаются, и голос дрожит“», — поделился исполнитель.

О своем недуге — раке предстательной железы — певец узнал 14 лет назад. И теперь то и дело ему приходится опровергать новости об ухудшении своего здоровья. Весь прошлый год СМИ писали: у Буйнова очередной рецидив. А затем появилась новость о том, что ему уже присвоили паллиативный статус.

«Людей, которые пишут, я бы сказал, гадости, да, про себя обзывал нехорошими словами на букву „Пи“», — признался певец.

«Человек может быть активным, может где-то купировать свои, скажем так, ощущения, если нет какого-то массового распространения. Если у нас есть тотальное поражение органов и систем, безусловно, в этом состоянии пациенты уже активный образ будут вести очень ограниченно», — объяснил врач-онколог Николай Потуданский.

Звезда эстрады поддерживает бодрость духа за счет правильного питания, спорта и прогулок на свежем воздухе в любую погоду.

«Есть тренажерные какие-то велосипеды всякие, отжималки. Гантели есть, в конце концов», — отметил Буйнов.

Также Александр старается как можно меньше волноваться. Но иногда покой артисту только снится. Вот и сейчас музыканту тревожно. Впереди 8 Марта. И кто знает, получится ли на этот раз угодить любимой жене Алене.

«Никто не сможет мне испортить настроение с утра… Есть один человек, близкий, родной, который может», — подчеркнул музыкант.

Впрочем, у певца появился более серьезный повод для стресса. По данным СМИ, 26 февраля в районе шести вечера он сбил 61-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе в Наро-Фоминском округе. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. При этом женщина уверяет: Буйнов попытался скрыться с места аварии.

«Я сейчас с ней. Тело болит, голова кружится, рвет. Совершил наезд он. Хоть и там везде начинают писать то, что был водитель какой-то. Нет. Он вышел из-за руля, именно он. Сбил человека, никакой реакции, даже не спросил: может, что-то помочь, что-то сделать. Просто безразличие», — рассказал сын пострадавшей Алексей Князев.

А вот, что говорят свидетели:

Читайте также

Причина — не в раке: Александр Буйнов рассказал о проблемах со здоровьем

«Александр Николаевич место ДТП не покидал. На месте предлагал помощь пострадавшей. Также считаю, что СМИ, которые публикуют информацию, что он уехал на корпоратив, неправомерные», — уточнил главный эксперт отдела ЖКХ и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа Владимир Ермаков.

Сам Буйнов уже прокомментировал ситуацию. Заверил, что находится на связи с семьей пострадавшей и поделился подробностями случившегося.

«В сумерках наехал правым крылом машины. На авто никаких следов нет. Со мной все норм. Женщина легко травмирована: синяки, растяжение связки левого колена», — поделился артист.

«Конечно, все извинения уже сейчас размещены на официальных ресурсах артиста. Будет оказано все необходимое содействие. Провели освидетельствование, которое зафиксировало отсутствие любых моментов, связанных с алкоголем», — рассказал концертный директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин.

«Будут устанавливаться все обстоятельства ДТП, а именно: с какой скоростью ехал водитель, как переходила пешеходный переход нерегулируемый сама женщина, то есть убедилась ли она в том, что машин нет», — объяснила адвокат Илона Гуськова.

Родные пострадавшей требуют, чтобы Александр ответил по закону. Юристы утверждают: певец уже не единожды нарушал правила дорожного движения. И если раньше он отделывался штрафами, то теперь ему может грозить лишение прав на два года.