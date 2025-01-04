«Упали в сугроб и целовались до утра»: Александр Буйнов о знакомстве с женой

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Романтическая история произошла в канун Нового года в 1985 году.

Народный артист России Александр Буйнов познакомился со своей третьей женой Аленой Гутман в канун Нового года. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Романтическая история произошла в 1985 году, когда певец состоял в ансамбле «Веселые ребята». У коллектива проходил концерт во Дворце спорта «Лужники». Алена прошла за кулисы, тогда певец с ней столкнулся.

«Столкнулся с ней лоб в лоб и, не знакомясь и не здороваясь, говорю: „Если б я знал, что именно сегодня встречу свою любимую женщину, я бы побрился“. Вот так произошло знакомство. Просто увидел ее глаза и понял, что попал… Пропал на всю жизнь. И как мы взялись тогда за руки, так до сих пор и ходим. Мы встретили вместе 1986 год, вышли из гостей, упали в сугроб и целовались до утра!» — рассказал артист.

К слову, супруги вместе уже более 30 лет. По словам Бунова, он получается удовольствие от того, что нужен своей жене. И называет себя подкаблучником.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Александра Буйнова прокомментировала слухи о его болезни.