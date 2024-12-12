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У Александра Буйнова возникли проблемы со здоровьем. Что именно случилось с певцом, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Рядовая прогулка с собакой едва не закончилась для Александра Буйнова трагедией. Почему он боялся, что не выживет? Как сейчас чувствует себя народный артист РФ? Действительно ли болезнь, от которой он лечился много лет назад, вернулась? И правда, что врачи уже не дают 74-летнему певцу шансов на положительный исход? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела тревожная новость: Александру Буйнову, который уже давно борется с раком, якобы присвоен паллиативный статус. Это значит, что дальнейшее лечение невозможно.

«Чаще всего, когда мы говорим про паллиативную помощь, это как раз таки когда операцию делать нельзя, она больше вреда принесет. По факту наша помощь в чем заключается? Кровит? Сделать так, чтобы не кровило. Болит? Сделать так, чтобы не болело. Когда мы говорим о паллиативных пациентах, это четвертая чаще всего стадия, то есть когда организм уже начинает отравляться опухолью», — объяснил врач-онколог, доктор медицинских наук Александр Дзидзария.

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Страшный диагноз (рак предстательной железы) артист впервые услышал в 2011 году. А через несколько лет после операции у него случился рецидив. С тех пор Александр Буйнов регулярно проходил обследования, тщательно следил за здоровьем, правильно питался и занимался спортом.

«Держите ноги в тепле, голову в холоде. Гуляйте с собаками», — призвал артист.

Этим летом в прессе появилась информация, что Буйнову снова стало хуже. На музыкальном конкурсе в Сочи он хромал. Ходили разговоры о госпитализации певца, но, по его словам, это были лишь слухи.

«Было сообщение о том, что меня увезли в больницу, что-то еще такое. Я приехал домой сам, за рулем тоже, в 02:15 ночи со съемок. Так вот, злопыхателям: я здоров, чтобы им, так сказать, стало нехорошо. А моим друзьям — здоровья. Всем привет, все в порядке», — сказал Александр Буйнов.

Но что происходит с певцом сейчас? Он долгое время не появлялся на светских мероприятиях. Поклонники волнуются: неужели действительно шансов на выздоровление больше нет.

«Рак предстательной железы, его самое любимое место — это кости. У человека, может быть, практически не будет метастазов в печени, в легких, в головном мозге. Но кости нашпигованы. Именно поэтому они болят, потому что эти очаги могут распадаться. Они могут стать причиной того, что, например, компрессионный перелом позвоночника может случиться», — уточнил врач Дзидзария.

Недавно Буйнов впервые за последние месяцы вышел в свет и признался: у него действительно проблемы со здоровьем. Однако причина вовсе не в очередном рецидиве.

«Тут больше месяца я не мог выйти из… Ерунда какая-то. Что-то у меня было. Короче, я не мог подавить кашель. Легкие чистые, а кашель не проходит», — поделился исполнитель.

Артист лечился, старался больше гулять на свежем воздухе.

«Собака заставит вас выйти на улицу и дышать, бегать. И вообще, это большая радость», — подчеркнул Буйнов.

Но одна из таких прогулок едва не обернулась трагедией. Во всем виновата излишняя любовь певца к чистоте и порядку.

«У нас есть такой прудик, небольшой пруд. Там купаются собаки. Марчик не купается, но мы там гуляем», — рассказал он.

В тот день Александр Буйнов в очередной раз увидел на берегу мусор. Решил его подобрать, но потерял равновесие.

«Я стал тянуться, подбирать какую-то пачку от сигарет и нырнул в этот пруд. В чем был, весь… Пошел домой и подумал, что теперь, если не помру, я точно должен поставить свечку святому Николаю Угоднику или кому-то, потому что я пришел домой, 15 минут переохлаждение, но все в порядке», — объяснил артист.

После этого Буйнов еще долго приходил в себя. Но говорит, что сейчас чувствует себя намного лучше. А его супруга Алена опровергла информацию о паллиативном статусе.

«Конечно, Саше бороться, желаем здоровья. Очень надеемся, что все будет хорошо», — высказался участник группы «Русский размер» Игорь Луценко.

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«Я считаю Александра очень крепким мужчиной и харизматичным, сильным», — выразила мнение певица Ирина Нельсон.

Певец уверяет: он готов к новым победам, причем не только творческим.

«Мне вообще нравится, когда голые девчонки рядом ходят. Это прекрасно. Вообще все мужчины любят голую натуру. Потому что голая женщина, обнаженная — это красиво, всегда красиво», — заявил Александр Буйнов.

Но при этом добавил: самая красивая для него вот уже 40 лет жена Алена. Они вместе переживали горе и радости. Готовились к концертам и боролись с болезнью. Буйнов не раз говорил: именно поддержка супруги помогает ему не унывать в трудных ситуациях. И эту женщину он не променяет ни на кого.