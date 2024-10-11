Совсем сдал? Почему хромающий Александр Буйнов зачастил к врачам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV;5-tv.ru

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Александр Буйнов прокомментировал слухи о своем плохом самочувствии. Как живет певец после страшного диагноза, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники волнуются за состояние здоровья 74-летнего Александра Буйнова. Что произошло с народным артистом РФ на конкурсе молодых исполнителей в Сочи? Правда ли его экстренно госпитализировали через три дня после концерта? От какого страшного недуга певец страдает много лет? И как реагирует на сообщения о собственной смерти? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Не дошел я до этой трассы (Формулы 1 — Прим. ред.). А честно вам скажу, что я не люблю кольцевые гонки, потому что мне это неинтересно», — заявил исполнитель.

На концерте молодых исполнителей в Сочи Александр Буйнов еле поднялся по лестнице, хромал и вообще передвигался с трудом. Это заметили все зрители. Артист сказал, что повредил голеностоп. Но спустя три дня СМИ сообщили: народного артиста экстренно госпитализировали. По данным прессы, у певца случился рецидив онкологического заболевания.

«Такая вероятность есть практически при каждом онкологическом диагнозе. Мы нередко сталкиваемся с тем, что спустя месяцы или годы этой эффективной работы она заканчивается», — объяснил врач-онколог Денис Романов.

Фанаты забили тревогу. Ведь артист много лет уверял, что находится в стойкой ремиссии. Страшный диагноз (рак предстательной железы) музыканту поставили еще в 2011 году. Тогда Буйнов провел два месяца в онкологическом центре, где его прооперировали.

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«Фаталист. Я просто сразу вперед, в атаку: „Режьте меня! Давайте операцию сделаем“», — признался артист.

После удаления опухоли Буйнов пристально следил за здоровьем. Стал регулярно посещать врачей, занялся спортом.

«Это безумное состояние. Просто не знаю, кто нам послал эту космическую болезнь. Сейчас нормально. Верю, так сказать, что судьбу всегда можно изменить. Поэтому, ребята, мы сами хозяева своей жизни, своей судьбы», — заявил певец.

«Я считаю, что надо бороться до конца, конечно, и выходить. Красавчик», — высказался актер Сергей Жарков.

«Хочу пожелать искренне ему здоровья, не сдаваться. Он вообще очень позитивный, такой улыбчивый. И считаю, что это, мне кажется, должно помочь в преодолении болезни», — отметила актриса Елена Борщева.

Несмотря на диагноз, Буйнов решил не оставлять работу. Он активно гастролировал. Теперь поклонники переживают: неужели певец сам довел себя до рецидива и ему снова придется лечь под нож хирурга?

«Если допустить, что работа артиста более стрессовая, то, наверное, стоит полагать, что более рано развиваются какие-то заболевания», — уточнил врач Романов.

Впрочем, сам Буйнов все сообщения о своем здоровье называет домыслами. В интернете он обратился к тем, кто едва ли его не похоронил.

«Было сообщение о том, что меня увезли в больницу, что-то еще такое. Я приехал домой сам, за рулем тоже, в 02:15 ночи со съемок. Так вот, злопыхателям: я здоров, чтобы им, так сказать, стало нехорошо», — рассказал артист.

Александр Буйнов не понимает, почему его, энергичного мужчину, регулярно выставляют больным стариком. Незначительные проблемы со здоровьем в 74 года — это нормально, утверждает певец. Когда что-то болит, он обращается к медикам и не скрывает этого.

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«Пойду я. Отдаюсь в руки врачей самых лучших», — сказал певец в одном из видео.

На этих кадрах Александр Буйнов перед процедурой блокады боли в спине. Ничего серьезного, заверял артист. Сразу после выложил новое видео. Правда, по сети оно разлетелось в искаженном варианте. Звезде пришлось комментировать.

«Сам себя снял. Едем. Ура, мы едем, блокаду сделали. И там видно, что каталка, медсестра здесь. Она улыбается. Выдал это куда-то в эфир, в эти сети. И тут же тут обрезали, там что-то сказали, что Буйнов при смерти и все такое», — поделился исполнитель.

Буйнов старается реагировать с юмором на подобные вещи. Но однажды артисту стало не до смеха. В 2020 году поклонники узнали новость: якобы певец скончался, и его похоронят на Кузьминском кладбище в Москве.

«Это грустная история. Но почему бы нет? Я каждый день мимо кладбища проезжаю», — высказался музыкант.

Буйнов пояснил, что действительно хотел бы быть похоронен на Кузьминском кладбище. И давно купил себе участок на погосте. Но, видимо, его откровения снова неправильно поняли.

«Как-то так… Дай бог всем вам здоровья. А вас когда-нибудь хоронили при жизни?» — спросил Александр Буйнов.

Артист уверяет, что пока не думает о вечном. Он дает концерты, ездит на гастроли и съемки, а в свободное время занимается экстримом.

«Все отлично. Не дождетесь… Я участвовал в гонках на выживание. Вот там здорово. Или грязно летом, или зимой лед специально заливают. И там мы бойцы, друг с другом гоняемся», — поделился исполнитель.

Буйнов признался, что болезнь научила его смотреть на окружающий мир с позитивом. К тому же исполнитель уверен: раз уж его преждевременно похоронили, то, согласно поверью, он проживет еще очень долго.