Развелась с мужем после скандала? Что происходит в личной жизни Анны Асти

Фото, видео: Михаил Терещенко/ТАСС; 5-tv.ru

Анна Асти с головой ушла в творчество после публикации ее откровенных фото. К чему сейчас готовится звезда, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Первое интервью Анны Асти после громкого скандала. Как откровенные фото и видео, слитые в сеть, повлияли на карьеру знаменитости? И состоялся ли ее развод с супругом Станиславом Юркиным, о котором СМИ писали весь февраль? Для чего артистка устроила кастинг среди мускулистых брутальных мужчин? Зачем певица просила их раздеться? И как на это отреагировал ее муж? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас, к сожалению, ошибок не прощают, тем более артистам», — заявила знаменитость.

Последние несколько месяцев певица Анна Асти практически не появлялась на публике. Поклонники были уверены: звезда предпочла уйти в тень после того, как ее горячие фото в стиле ню разлетелись по всему интернету. Сама артистка заявляла, что ее телефон взломали мошенники. Однако среди компромата оказалось и пикантное видео с участием девушки, похожей на Асти.

«На видео были мужчина и женщина, занимающиеся любовью. Лиц не было видно. У женщины была видна спина и попа, у мужчины были видны руки, на одной из которых были браслеты, а на второй руке была татуировка. Люди провели свое собственное расследование и увидели, что родинки соответствуют родинкам Асти», — рассказала светский журналист Даяна Брют.

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При этом мужчина в кадре вовсе не был похож на супруга певицы Станислава Юркина. Поклонники предположили: налицо не мошенничество, а измена. Обнародованные материалы — якобы месть ее отвергнутого любовника. Вскоре со страницы звезды в соцсети пропали все совместные фотографии с мужем. А в феврале СМИ и вовсе написали: пара разводится.

«К такому подготовиться невозможно. Что бы ты ни делал, невозможно к этому подготовиться. Потому что ты живешь здесь и сейчас, и происходит с тобой это все здесь и сейчас. Когда у тебя будет стресс, нервы, недосып и все остальное, будет в любом случае тяжело», — подчеркнула Асти.

Поговаривали также, что Анна перестала жить с Юркиным еще в декабре, когда и были обнародованы пикантные кадры. Однако артистка заверила, что на видео не она, а с супругом у нее все прекрасно. Звезда дала официальное опровержение. А в марте пара даже появилась вместе на национальной музыкальной премии. Но поклонников опять насторожило, что Асти позировала фотографам без мужа.

«Это большой вопрос: работают они вместе, либо они вместе спят. Я тоже их видела на премии вместе, но вопрос остается открытым, живут ли они вместе», — уточнила журналист Брют.

Впрочем, на днях знаменитость призналась, что больше не хочет вспоминать эту тему. Сейчас она предпочитает заниматься только творчеством. Ведь ее карьера набирает обороты. По данным СМИ, звезда находится на третьем месте по востребованности на корпоративах. А ее гонорары доходят до девяти с половиной миллионов рублей.

«Нужно стараться, нужно понемногу двигаться вперед. Нужно записывать хороший материал, нужно не сдаваться на пути к этой мечте», — подчеркнула Анна Асти.

Сейчас певица активно готовится к выпуску нового альбома и двум большим стадионным концертам. На днях звезда даже провела публичный кастинг, на котором подбирала балет для грядущих сольников в Москве и Петербурге.

«Мы каждый день встречаемся, что-то обсуждаем, что-то доделываем. Все костюмы, обсуждаем песни, сцена. Мы смотрим тест-версии этих сцен, декорации и все такое», — поделилась хореограф Вера Кузьменко.

В просмотре приняло участие около тысячи танцоров. Певица оценивала их пластичность и умение работать в команде. Причем особое внимание уделяла мужчинам: насколько сексуальны их движения, рельефны ли мышцы. Заставляла снимать футболки и демонстрировать идеальный пресс. Якобы все это важно для грядущих шоу.

«Мы шьем костюмы. Мы должны понимать, как они будут выглядеть на танцорах. Если по девочкам видно, какая у них фигура, то танцоров в широких футболках совершенно не видно. Если у них будет какая-то сетчатая майка либо кофта и сверху пиджак, и под ней будет не очень красивая картинка, то это эстетически будет не… Зрителями воспринимается не совсем верно», — объяснила Анна Асти.

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При этом на кастинге присутствовал и муж артистки. Ведь он по совместительству и концертный директор звезды. Однако Станислав отнесся к смотринам брутальных мужчин равнодушно и ничуть не ревновал жену. Многие узрели в этом очередное доказательство разлада в их семье. Возможно, что пара не разводится только ради совместного бизнеса?

«Я думаю, что он испытывал спектр разнообразных эмоций, и, наверное, где-то они это обсудили и приняли какое-то решение совместное, что им делать дальше: работать либо жить, не знаю, простить или отпустить», — предположила Даяна Брют.

Словом, вопрос о разводе остается открытым. Но фанаты певицы надеются, что пара, прожившая в браке пять лет, преодолеет все трудности и сумеет сохранить свои чувства.