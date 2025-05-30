«Я буду слишком красив»: что хочет изменить в себе похудевший на 80 кг Александр Морозов

Фото, видео: Instagram*/morozov_artist; 5-tv.ru

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Александр Морозов кардинально изменился внешне. О чем теперь мечтает знаменитость, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Юморист Александр Морозов в поисках новой жены. Из-за чего не сложились предыдущие отношения артиста? И чем закончился его недавний роман с 18-летней избранницей? Как звезде удалось сбросить 80 килограммов? Сколько денег он потратил на пластические операции? И правда ли мужчина готовится к пересадке волос? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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«Девочки, выбирайте себе мужика худого. У него намного больше способностей. Я похудел, и как будто мне снова 18», — заявил артист.

Юмористу Александру Морозову — 51. Но свой возраст он не ощущает. Говорит, у него все еще впереди. Артист успешен в профессии, богат и весьма востребован у представительниц женского пола. Так, недавно Морозов даже завел отношения с 18-летней поклонницей.

«Она меня нашла. Не фанатка, просто девочка нашла в социальных сетях», — уточнил юморист.

Правда, отношения известного юмориста с молодой девушкой не сложились. Александр Морозов признался: основная причина — нехватка интеллектуальных бесед.

«Секс — это же не все. А когда ты обнял вечером, смотришь телевизор, тебе хочется посмотреть фильмы Фассбиндера, хочется обсудить фильмы Тарковского, почитать хорошую литературу, совместно обсудить. Мы разные», — отметил актер.

Морозов уверен, что еще встретит свою единственную. Ведь жених из него теперь хоть куда. Пару лет назад артист озаботился внешним видом и с помощью шунтирования желудка сбросил целых 80 килограммов.

«Я же был круглый, как шарик. Метр шестьдесят четыре роста. Сто пятьдесят килограмм веса. У меня же это все отвисло. Дошел я до 72», — поделился юморист.

«При гастрошунтировании идет шунт. То есть из большого желудка формируется маленький, соответственно, пищи может поступить совсем немного. Плюс дальше выключается часть кишечника, которая ответственна за основное всасывание питательных веществ. И, соответственно, он начинает резко терять вес. Проводится эндоскопически, то есть через проколы. Считается малоинвазивной, но для организма это достаточно тяжелая операция», — объяснила пластический хирург Ольга Ованесова.

Спустя полгода после операции Александр лег под нож пластического хирурга. Убрал лишнюю кожу на животе, сделал липосакцию интимной зоны, рук и груди, а год назад решился на блефаропластику.

«Я уже все переделал, у меня уже все лицо переделанное. Носогубные, говорят (подколоть. — Прим. ред.), но тогда я буду слишком красив. Мне же надо играть возрастные роли, а то сейчас в 50 с лишним лет я буду выглядеть на 30. Оно кому надо?» — пошутил артист.

Морозов не скрывает: каждая манипуляция обошлась ему в приличную сумму. Но дороже всего достались новые зубы.

«За два миллиона вы можете сделать себе зубы. Лучше закладывать трешку. У меня не белоснежная, не унитазы. У меня главное условие было, чтобы было натурально», — подчеркнул Александр Морозов.

«Я думаю, что на весь этот комплекс операций пластических хорошая квартира прям за десять миллионов потрачена. Но это вложено в организм. Это самое хорошее вложение: в свое здоровье, в свою красоту», — отметила врач Ованесова.

Впрочем, юморист решил, что нет предела совершенству. И уже готовится к пересадке волос.

«Мне очень нравится быть лысым, но у меня очень много ролей, где я волосатый. Поэтому мне приходится как-то бороться с этим. У меня же небольшая лысина, у меня там так, лужайка. Ее засадить не так дорого и в Москве. Не знаю, тысяч 300 всего», — рассказал актер.

Александр Морозов уверен: даже с редкой шевелюрой он привлекателен для женщин. И мечтает найти избранницу мечты. Она, по словам артиста, должна соответствовать его высокой эрудиции и обязательно быть красивой.

«Главное, чтобы еще и внутренне. Потому что внутренняя красота, наверное, это самое главное. Она должна уметь вкусно готовить. И самая лучшая женщина, которой нравится Морозов Санька. Мне так кажется. Значит, у нее хороший вкус, и она обречена на успех», — заявил юморист.

«Если он работает над собой, то, соответственно, рядом хочет видеть человека, который будет ему соответствовать по тем или иным параметрам», — высказался певец Илья Гуров.

Морозов признался, что будущую возлюбленную он готов носить на руках и ни в чем ей не будет отказывать.

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«Да я сам все. Готовлю, убираю, стираю. Я как Матроскин, вышивать даже научусь скоро. Могу сказать так, что берешь по красоте, все мои жены были очень красивые, но в итоге я до сих пор свободен. Уже шестой раз свободен», — уточнил артист.

При этом официально Александр был женат всего раз — на коллеге по сцене, красавице-артистке Нонне. Семья распалась спустя шесть лет. После этого Морозов стал менять партнерш как перчатки. Встречался с балеринами и журналистками гораздо моложе себя, при этом изменял почти каждой.

«Женщина — не тот персонаж, который любит глазами. Она любит ушами. А харизма — это как раз то, чтобы по ушам-то этим как раз гонять. Я думаю, он просто умеет, как актер, правильно ездить по этим самым женским ушам. Они это любят, слушают и тают перед его той самой харизмой», — выразил мнение светский обозреватель Олег Цуриков.

Четыре года назад в шоу-бизнесе и вовсе разразился скандал. СМИ написали: некая Елизавета Еременко обвинила юмориста в изнасиловании и в том, что у нее случился выкидыш на нервной почве. Сам артист все отрицал. А 22-летняя девушка так и не представила доказательств.

«Я могу предположить, что возможно, к большому сожалению, девушка так захотела о себе заявить. Я не верю, что этот добрый, как я его помню, пухляш, такой ведь хорошенький, может на кого-то поднимать руку. Скорее всего, это поклеп и клевета», — сказал Цуриков.

Александр Морозов уверяет, что давно изменился и уже не ищет мимолетных развлечений. Готов к семье и даже хочет стать отцом, ведь у артиста до сих пор нет детей. Впрочем, несколько лет назад СМИ писали, что у него объявились сразу две предполагаемые внебрачные дочери. Однако тест ДНК не подтвердил между ними родства.

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