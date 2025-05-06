Лондонское счастье: Дана Борисова рассекретила гостевой брак и угодила в скандал

Фото, видео: Наталья Шатохина/ТАСС; 5-tv.ru

Дана Борисова поделилась подробностями личной жизни. С кем телеведущая состоит в отношениях, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Громкий скандал с участием Даны Борисовой. Подписчики обвинили ее в непристойном поведении. Что за новый мужчина появился у телеведущей? Правда ли он полностью ее спонсирует? И какую пластическую операцию звезда планирует сделать за счет таинственного ухажера? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«В нашем возрасте с Анастасией Волочковой в какой-то доступности не вижу ничего плохого. Спасибо, что про нас хотя бы пишут, что у нас что-то происходит с мужчинами», — сказала знаменитость.

Дана Борисова на днях снова стала мишенью для критики. Телеведущая, регулярно шокирующая публику своими откровениями, поведала, что в юности могла заняться сексом буквально с первым встречным.

«У меня был такой недостаток: я не умела сказать „Нет“. Мне сложно в этом признаться, но я была довольно-таки доступной женщиной. У меня не было настоящей любви. Была куча отношений, беспорядочных половых связей», — заявила она.

В прессе сразу написали: «Борисова призналась в распутстве». А коллеги и подписчики звезды восприняли исповедь Даны по-разному. Пока одни хвалили ее за смелость, другие заявили, что такие вещи желательно не выносить на публичное обсуждение. К тому же у телеведущей подрастает дочь. Как отреагирует Полина?

«Наверное, это возможность хоть какие-то деньги заработать. Может быть, у нее сейчас все настолько неуспешно. Что может делать человек, который в рехабе лежал?» — предположила диджей Катя Гусева.

«Чем меньше вы рассказываете о себе, тем лучше для вас же и для вашей репутации, и для… Нет, конечно, если ты хочешь донести что-то полезное, что действительно людям может пригодиться. Я не уверена, что такая информация кому-то очень нужна, но посплетничать, посудачить — наверняка да», — высказалась фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Беспорядочные половые связи никогда не приводят ни к чему хорошему. И если вы считаете нужным открывать душу и все свои нюансы жизненные показывать миру, то будьте всегда готовы к тому, что мир не воспримет это радушно», — подчеркнула певица Анастасия Казанцева.

Но сама Борисова не видит ничего плохого в том, что честно говорит о прошлом. К тому же ранее она признавалась и в более тяжких проступках: романах с женатыми и даже в эскорте. Свое поведение Дана объясняет алкогольной и наркотической зависимостью. Из-за этого якобы распались и два ее недолгих брака. Но теперь звезда ведет здоровый образ жизни и, по ее словам, избегает сомнительных связей.

«Поклонники на уровне цветов и ухаживаний, конечно же, у меня есть, потому что я известная девушка, симпатичная. Поэтому, конечно, они есть, я не сторонюсь таких отношений, мне очень приятно это. Даже в настоящий момент у меня есть отношения, которые я могу назвать как гостевой брак. Они меня полностью устраивают», — призналась Дана Борисова.

В недавнем интервью она призналась, что уже два года встречается с солидным бизнесменом из Лондона. Правда, свидания случаются лишь в редкие приезды мужчины в Москву.

«Меня более чем устраивают. Я считаю идеальными наши отношения. Я здесь, он там. Прилетает два-три раза в месяц, мы встречаемся, общаемся. Я могу у него, например, остаться ночевать», — поделилась телеведущая.

По ее словам, у них с избранником много общего. К примеру, у мужчины тоже была довольно бурная личная жизнь.

«У него пятеро детей, четыре жены. Две из них в России, две в других странах. Они полностью от и до обеспечены. Детворе оплачено образование, все самое лучшее. Он общается с детворой. Не могу, конечно, сказать, что он прям очень заинтересован их жизнью. Но такие обязанности формальные отца он, конечно же, выполняет», — рассказала Борисова.

Со слов Даны, знакомство случилось, когда предприниматель еще состоял в законном браке. Сейчас мужчина полностью свободен, но в ЗАГС телеведущую не зовет. Хотя содержит ее и дочь Полину.

«Пока мы не ездили вместе отдыхать, но зато он прекрасно спонсирует мой отдых с дочерью. Подарками меня балует. И самый приятный подарок, когда он мне скидывает какую-то значительную, крупную сумму денег», — уточнила Борисова.

За последние полгода Дана привела свою внешность в порядок. Еще прошлым летом она сделала дорогостоящую пластическую операцию на лице: модные лисьи глазки, нижнюю блефаропластику, а также лифтинг лба и висков.

«Имеют свою эффективность в течение пяти-десяти лет. Это зависит от генетических особенностей тканей, от особенностей подкожно-жировой клетчатки височной зоны. Цена может быть от 200 тысяч и до миллиона рублей», — объяснил пластический хирург Дмитрий Пахилин.

Следом за матерью под нож хирурга легла и ее дочь Полина. Она изменила форму носа, которая давно ей не нравилась.

Читайте также Расстался с Арнтгольц? Марка Богатырева заметили без обручального кольца

«Когда мне первый раз сняли гипс, а там, представляете, неделю нос под этим гипсом, все какое-то пережатое, зажатое. Я первый раз на себя посмотрела… Тут так висела кожа (под глазами. — Прим. ред.). Думаю: боже, какой ужас, я теперь на какую-то акулу похожа. Но потом, когда уже привыкла к носу, пришла в себя, не могу нарадоваться. Очень рада, что прошла этот путь», — поделилась Полина Аксенова.

Поговаривали, что дочь телеведущей теперь хочет переделать и грудь. Но Борисова опровергла эти слухи. Зато заявила, что, вероятно, скоро сделает себе круговую подтяжку лица.

«Это достаточно большая травматичная операция. Достаточно серьезное вмешательство на мышцах и связках. Данная операция может проводиться уже у пациентов старше 40 лет, если уже появились возрастные изменения лица», — уточнил пластический хирург Пахилин.

Словом, знаменитость продолжает думать, куда еще потратить подаренные ухажером деньги. Но ее поклонники надеются, что однажды Дана все-таки пересмотрит отношение к мужчинам, построит крепкую семью и, наконец, будет счастлива.