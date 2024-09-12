«Не вижу смысла оправдываться»: Дана Борисова дала добро на новые операции дочери

Дана Борисова заявила о проблемах со здоровьем во время похудения

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

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Телеведущая Дана Борисова недавно сделала себе популярную пластическую операцию. Как все прошло, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дану Борисову обвинили в причинении вреда своей дочери. Почему телеведущая дала 16-летней Полине препарат для диабетиков без консультации врача? И как это отразилось на здоровье девочки? Правда, что наследница уже делает инъекции филлерами? О какой пластической операции она мечтает? И зачем сама Дана снова легла под нож хирурга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Настрой прям сейчас уже боевой, положительный. Но, если честно, ехала сюда, дрожала, как заяц», — призналась знаменитость.

Дана Борисова в клинике пластической хирургии. Звезда заметно волнуется. Она решилась на кардинальные перемены во внешности. Телеведущая давно мечтала о модных «лисьих глазках».

«Не гиперкоррекцию, чтобы не началось: „С жиру бесится. Да у нее и так все нормально“. Хочется немножко поменять разрез в стиле Беллы Хадид», — уточнила Борисова.

После беседы с врачом 48-летняя ведущая отправилась на операционный стол. Сложности начались еще на этапе анестезии. Медсестра долго не могла найти вену, Дана дрожала от страха. Но в итоге все получилось. Борисовой изменили форму глаз, а также сделали подтяжку лба. Операция длилась почти три часа.

«Чуть кровавее прошла операция, чем планировалось, но это только скажется на сроке реабилитации. Может быть, на пару-тройку дней это все будет подольше», — рассказал пластический хирург Вячеслав Балкизов.

Спустя неделю Борисова продемонстрировала промежуточный результат. Дана не скрывает, что готова на любые жертвы, чтобы оставаться молодой и красивой. Звезда не первый раз ложится под нож хирурга. Ранее она дважды делала липосакцию. Но осталась недовольна результатом. Живот стал бугристым, изменились руки.

«Получилось действительно, что одна рука больше, другая меньше», — подтвердила знаменитость.

По словам Борисовой, она начала набирать вес из-за лекарств, который ей назначил врач. Звезда страдает от биполярного расстройства.

«Я поправилась на нейролептиках. Принимала из-за своего биполярного расстройства. И у меня был плюс восемь набор веса. То есть я весила 62,5, хотя мой нормальный вес — это 54-55», — уточнила звезда.

В погоне за стройностью Дана даже делала себе уколы препаратом для диабетиков. После чего у нее начались проблемы со здоровьем, несколько раз она теряла сознание. Врачи установили: у телеведущей был критически низкий уровень глюкозы и белка.

«Два раза я потеряла сознание. Один раз дома, один раз гуляла на улице, чуть не ударилась головой. Это, конечно, самое страшное. Постоянное чувство тошноты — это самая основная побочка, постоянное чувство. Все два месяца. Потом у меня было нарушение зрения. Я могла идти, и вдруг все расплывалось перед глазами. Один глаз хуже другого начинал видеть», — рассказала Дана Борисова.

«Очень безрассудно поступала, потому что дозировку вообще не контролировала абсолютно», — заявила дочь телеведущей Полина Аксенова.

«Слабость, вялость, апатия, у некоторых головные боли страшные. Очень сильно бьет по щитовидной железе, поэтому здесь нужно это все делать под присмотром врача, желательно в комбинированном лечении», — объяснила эндокринолог Марият Мухина.

Борисова колола препарат не только себе, но и несовершеннолетней дочери Полине. Эксперимент закончился плачевно.

«Да, естественно, это было без консультации с врачом-эндокринологом. Все было по рекомендациям подружек, по отзывам из интернета. Ее постоянно тошнило, просто круглые сутки», — призналась телеведущая.

«Следующая проблема, которая началась, у меня потом месяцев, наверное, пять вообще не было месячных из-за этого», — поделилась Полина Аксенова.

Общественность возмутилась поступком Борисовой. И требует, чтобы на действия звезды обратили внимание органы опеки.

«Если кто-то берет на себя ответственность назначать препараты, кроме врача, то он совершает фактическое преступление. Если это ребенок, то это категорически запрещено делать и считается очень серьезным проступком. В таких случаях обычно подключается попечительская служба по охране ребенка», — высказался кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«С Полиной, может быть, действительно, это не совсем удачная история. Но опять же, считаю, что я как мама вправе принимать такие решения, что дочка у меня взрослая. Мы можем посоветоваться, принять такое совместное решение, поэтому не вижу смысла что-то скрывать, оправдываться», — заявила Борисова.

Звездная мать во всем поддерживает дочь. Она считает, что Полина уже не ребенок и может делать, что захочет. В прошлом году наследница уже увеличивала себе губы при помощи филлеров. А недавно призналась, что с полного одобрения матери подкорректировала подбородок.

«Казалось, что у меня лицо соприкасается с шеей. Оно как-то слито, нет границы никакой. Я очень комплексовала по этому поводу и поэтому сделала», — объяснила дочь телеведущей.

«Когда я вижу молодых девочек, у которых что-то уже подколото, а им еще надо ЕГЭ сдавать, это неправильно, конечно. Мы, родители, должны воспитывать, оберегать… Что надо любить себя немножечко такой, какая есть», — высказалась актриса Маруся Левкина.

Полина мечтает в будущем сделать более изящный нос и по примеру матери изменить форму глаз. Дана заявила, что препятствовать дочери не будет.