Звезды худеют к лету: на что идут Галустян, Буланова и Фомин ради идеальной фигуры

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Звезды прибегают к разным методам для поддержания красоты. На что они идут ради стройности, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Митя Фомин раскрыл секрет своей идеальной физической формы. В чем ему приходится себе отказывать? И для чего певец заматывает свое тело в пленку? Сколько килограммов сбросил Михаил Галустян? Что готов есть в огромных количествах Леонид Агутин? На каких необычных диетах сидят голливудские звезды? Зачем они доводят себя до изнеможения? И что говорят по этому поводу врачи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я не ем после уже четырех вечера. И плюс у нас сейчас активная очень гастрольная деятельность. Очень активная. Там по два часа почти концерт. Но ужинать я все равно не ужинаю», — призналась заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.

Зима закончилась, и звезды шоу-бизнеса уже вовсю готовятся к лету. Всем хочется выглядеть идеально на фотографиях с пляжа. Вот только для этого приходится в прямом смысле попотеть.

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Митя Фомин недавно отметил 51-й день рождения. Певец признается: сохранять стальной пресс с каждым годом становится все сложнее. Вокруг слишком много соблазнов.

«Хочется котлетку попробовать, курочку положить себе и салатик, и пироженку, и все-все-все. И уже потом, когда ты понимаешь, что у тебя вылазит пузо, думаешь: Дмитрий Анатольевич, пора бы, пора», — поделился артист.

После очередного отпуска Митя встал на весы и пришел в ужас. Он поправился на восемь килограммов.

«При норме 80 со скрипом три, хотя я стремлюсь к 80. Я взял себя в ежовые рукавицы. Я стал бегать, стал обматывать себя пленкой. Купил себе на маркетплейсе жиросжигающий гель», — рассказал Митя Фомин.

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Теперь даже на отдыхе артист первым делом идет не к шведскому столу, а на тренировку.

«Нахождение на свежем воздухе, спорт, какие-то ограничения в диете и так далее — это все в одну копилку, понимаете?» — отметил он.

Михаил Галустян, в отличие от Мити, заядлым спортсменом не был никогда. Поэтому не мог похвастаться идеальной фигурой. Но в прошлом году актер удивил поклонников. Он похудел на 14 килограммов. Говорит, решил полностью пересмотреть образ жизни и купил абонемент в зал.

«Кубики есть, да. Я вам их не покажу. Они у меня всегда были, я просто не показывал, вы чего? У меня кубики были всегда. Просто где-то в одном месте, где-то в другом», — заверил Галустян.

Однако диетологи сомневаются, что Михаилу помог только спорт. По мнению экспертов, здесь, скорее всего, не обошлось без специальных препаратов. На такие мысли их навело изменившееся лицо юмориста.

«Жир на лице как таковой тоже исчезает. Это подкожно-жировая прослойка. Естественно, лицо становится узким и как будто обезвоженным. Пропадают щечки, у кого-то, может, второй подбородок», — объяснила диетолог Кристина Кузнецова.

На шоу «Авторадио. Дуэты. Классика», которое прошло в Кремле в честь 32-летия популярной радиостанции, заслуженный артист РФ Леонид Агутин рассказал, что поддержание спортивной формы дается ему с трудом. Певец слишком любит мучное.

«Хлеб — это самое вкусное, что может быть в еде. Если бы можно было жрать только хлеб, я бы это делал. Что может быть лучше бутерброда вообще? Поэтому хотя бы утром, хотя бы один», — заявил он.

«Я не ем в постоянном режиме сладкое, я не ем в постоянном режиме мучное. Но обязательно у меня есть допуск. Если я очень хочу, то себе это все позволяю. Просто не каждый день», — поделилась актриса Алена Хмельницкая.

Катя Гусева, наверное, уже и не помнит вкус хлеба. Она давно отказалась от мучного.

«У меня гречка. Гречка и курица. Очень скучно. А, и огурцы. Вечером я ем огурцы с зелеными яблоками. Не очень весело. Депрессии, могу сказать честно. Не хватает энергии», — рассказала диджей.

А вот заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не позволяет себе практически ничего. В ее холодильнике не бывает даже намека на сладкое.

«Вы что, думаете, я раньше не любила мамины пельмешки, тортики? Конечно, я все это любила. Но я вот так, силы воли человек. Заставила себя не испытывать чувство голода и все», — уточнила знаменитость.

Рацион балерины уже много лет остается неизменным.

«Я утром могу бульончик съесть полчашки и вечером одно яичко или два вареных всмятку», — поделилась Волочкова.

Поклонники предположили: именно из-за постоянных ограничений Анастасия порой отрывается на светских мероприятиях. В свое время видео танцовщицы, которая обгладывает куриную ножку, облетели все СМИ.

«У меня была знакомая. Очень большие проблемы, язва желудка. Это должно быть все в меру. Все это должно быть в меру, красиво, по чуть-чуть. Никаких голоданий вообще никому не советую», — выразила мнение Таша Белая.

Певец Илья Гуров полностью согласен с телеведущей. Он на себе испытал последствия резкого похудения, на которое решился из-за травли однокурсников.

«Мне говорили, что я очень толстый. Меня довели до анорексии, я весил при росте 175 сантиметров 46 килограмм. Я мог не есть по три дня, потому что мне казалось, что я выпью стакан воды, меня разнесет, и я буду вообще непонятно как выглядеть», — объяснил Гуров.

Илью спасли друзья. Они убедили молодого человека, что, если он не остановится, все может закончиться трагедией.

«Говорят: „Ты понимаешь, что ты себя сейчас изведешь?“ Я в один момент просто упал в обморок и понял, что больше так не хочу. Поддержка, конечно, и человека, кто обязательно скажет, что с тобой все хорошо и все у тебя прекрасно», — рассказал Илья Гуров.

У заслуженной артистки РФ Алсу тоже когда-то был негативный опыт похудения. В одном из интервью она призналась, что в юности сидела на «шоколадной диете». В результате сбросила пять килограммов, но получила серьезные проблемы с желудком.

«Действительно, я совершила такую глупость. И сейчас откровенно об этом говорю, что не стоит делать таких вещей. Да, я похудела, но были последствия неприятные, связанные со здоровьем», — подтвердила Алсу.

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Зарубежные звезды прибегают к еще более экстремальным методам. Так, соул-дива Бейонсе после вторых родов не ела ничего по нескольку дней. Пила только воду с добавлением лимонного сока, кленового сиропа и кайенского перца.

«Кайенский перец — действительно, это польза. Но если мы говорим в той дозировке, когда его разбавляют водой и кленовым сиропом, то особого эффекта, я думаю, он не даст», — выразила мнение диетолог Кузнецова.

Актриса Сара Джессика-Паркер практически всегда питается ледяными блюдами. Якобы так пища переваривается дольше. А Кристиан Бейл, чтобы избавиться от тридцати килограммов для роли в фильме «Машинист», четыре месяца сидел на яблоках и консервированном тунце. В итоге он с трудом передвигался по съемочной площадке. У него просто не было сил.

«Организм будет истончен, потому что катастрофически не будет хватать железа и других микро- и макроэлементов, катастрофически не будет хватать белка (строительного материала)», — уточнила Кристина Кузнецова.

Врачи предупреждают: в любом деле важно соблюдать меру. И сбрасывать вес надо строго под контролем специалистов. А иначе вместо красивых фото в купальнике есть риск получить снимки из больничной палаты.