«Все больно»: на что Марина Зудина пошла ради цветущего вида

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Звезды готовы на многое ради сохранения молодости. Кто из знаменитостей делал пластику, но скрывает это, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пестрят заголовками: Марина Зудина якобы перенесла очередную пластику. Что говорит по этому поводу сама народная артистка РФ? И какие процедуры она делает в салонах красоты? Почему поклонники перестали узнавать Анну Седокову? Что изменила в себе Мария Погребняк? На какие жертвы идут знаменитости, чтобы оставаться молодыми? И сколько денег они готовы за это отдавать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На премьере спектакля Аллы Сигаловой «Щастье!» в театре Моссовета взгляды присутствующих были прикованы к 59-летней Марине Зудиной. Гости обсуждали, как актриса сильно изменилась. А на следующий день СМИ облетела новость о неудачной пластике вдовы Олега Табакова.

Поклонники и раньше подозревали Зудину в хирургических вмешательствах. Но сама артистка всегда уверяла: под нож никогда не ложилась. Делает только косметические процедуры. И то потому, что профессия обязывает. А так бы давно отказалась от этих мучительных экзекуций.

«Все, что эффективно — уже больно. Поэтому удовольствия никакого я не получаю. Ни гиалуронку уколоть, ни ботокс или какой-то лазер. Все больно», — призналась артистка.

Марина Зудина всегда говорит, что оставаться в прекрасной форме ей также помогает тщательный уход за собой. А еще положительные эмоции.

«Для настроения лучше просто какой-нибудь oil-массаж, хамам. И то это для удовольствия», — отметила артистка.

Но, по словам специалистов, актриса лукавит. Эксперты сравнили ее фото разных лет и считают, что здесь не обошлось без операций.

«Здесь сделана и подтяжка лица, и пластика век, и, соответственно, овал лица, шеи тоже. Все сделано в комплексе. Без имплантов или без филлеров, то есть наполнителей косметологических препаратов, не обошлось. Это однозначно», — перечислила пластический хирург Ольга Ованесова.

Врач предположила: актриса потратила на омоложение приличную сумму.

«На комплекс омоложения глаз, лица и шеи Марина Зудина потратила порядка миллиона», — уточнила Ованесова.

Подписчики Анны Седоковой в какой-то момент тоже не узнали артистку. Несколько месяцев назад она выложила у себя на странице фото и в ответ получила целый шквал комментариев.

«Что с лицом? Очередная операция была? Остановитесь».

«Анна сделала пластику, это видно».

«Нос как будто изменился».

Артистка не стала опровергать вмешательство. Но и напрямую не подтвердила. Зато за нее это сделали эксперты.

«Носик изменился, и поднялись брови. Скорее всего, это эндоскопическая подтяжка лба. Приподнялись скулы, и поднимались они, я думаю, подмышечно, то есть все ткани, потому что скулы наехали на глаза. Если делается разрез прям от уха до уха, то это надолго хватает. Или шурупами нужно прикручивать», — объяснила врач Ованесова.

Отрицает пластические операции на лице и Юлия Волкова. Экс-солистка скандально известного дуэта «Тату» говорит, что только увеличивала грудь. Изменения во внешности объясняет «уколами красоты». И очень довольна результатом.

«Говорят, что лицо перерезано, глаза сделаны в азиатской форме, и нос отрезала. Сделала я себе только грудь. Это было почти десять лет назад. Хожу к косметологам. Я делаю биоревитализацию, мезотерапию, ботокс, делаю губы. Иногда меняю форму. Я люблю экспериментировать со своей внешностью», — заявила певица.

«Тут в любом случае пластика век есть, потому что подвытянуты уголки глаз. Я, например, не сразу даже узнала Юлию Волкову после операции, потому что до нее она выглядела совсем по-другому», — отметила пластический хирург.

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Однако не все знаменитости скрывают пластику. Мария Погребняк, например, открыто заявила, что после четвертых родов решилась на операцию.

Визажист Гоар Аветисян и вовсе сделала из своего преображения реалити-шоу. По данным СМИ, она перенесла липосакцию живота и рук, а также удаление лишней кожи, подтяжку и уменьшение груди. Знаменитость оперировал Тимур Хайдаров. Каждый этап она снимала на камеру и выкладывала записи в интернет.

«В какой-то момент ее популярность начала угасать. Может быть, это один из инфоповодов, которым она хотела подогреть свою аудиторию», — предположил светский обозреватель Кирилл Зинковский.

После операций у Гоар начались осложнения. Швы долго не затягивались, раны гноились, начался некроз. А в ногах появились новообразования. Аветисян пришлось проходить реабилитацию.

Недавно визажист опубликовала фото в купальнике. На ее теле были отчетливо видны крупные рубцы. Но Гоар написала, что по этому поводу совершенно не комплексует.

«Мои шрамы, растяжки по всему телу (живот, руки, ноги и грудь), целлюлит, который остался сзади. И слава богу, все это — часть нас, которую нужно просто принять и благодарить за каждый новый день», — высказалась Аветисян.

Многие написали, что, возможно, ей не стоило идти на такие жертвы. И попытаться достичь тела мечты с помощью правильного питания и спорта.

«Эффект главный, вы знаете, от чего, от нахождения на свежем воздухе. Это эффект от правильного образа жизни, эффект от обилия овощей и фруктов. У меня есть, конечно, любимые клиники, я в них гость. Но я никогда еще в своей жизни не позволял себе ножа или скальпеля», — подчеркнул певец Митя Фомин.

«Конечно, есть какие-то моменты внешности, которые я хотела бы поправить. Но я, честно говоря, такая трусиха. Думаю: ладно, я и так красивая. С изюминками, нюансами, но пойдет. Красота в глазах смотрящего. Если девушка чувствует себя красивой, то ее все именно так и видят», — заявила певица Юлианна Караулова.

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Врачи предупреждают: любая операция — это риск. Никто не скажет заранее, как именно отреагирует организм. Поэтому прибегать к таким мерам надо только в крайних случаях. И главное, уметь вовремя остановиться.

Марина Зудина тоже считает, что во всем важна мера. И предостерегает женщин от бесконечных попыток совершенствовать свою внешность.

«Советую просто, не знаю, найти своего косметолога и не бросаться во все тяжкие. Просто что-то периодически делать. Знать, что иногда может быть неудачно. Но потом это все проходит. И опять все встает на свои места», — выразила мнение знаменитость.

Поклонники актрисы надеются, что и она последует собственным советам. Потому что очень боятся, что однажды просто не узнают ее на экране.