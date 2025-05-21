От рассады до альпак: Оксана Самойлова превращает свой дом в ферму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Оксана Самойлова и Джиган затеяли большую стройку на своем участке. Какие планы появились у пары, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Оксана Самойлова и Джиган строят ферму. Кто из животных будет обитать на участке звезд? И правда, что супруги готовятся стать родителями в пятый раз? Как мать с отцом довели старшую дочь до депрессии? Из-за чего знаменитостям приходится экономить? И чем они откупаются от недовольных соседей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня уже весь дом в рассаде, мне уже самой ходить негде. И огород у меня причем будет на крыше… Мы каждое утро просыпаемся: „Пойдем на объект“. Проснулись, улыбнулись такие: „Так, сколько у нас там строителей сегодня?“. И так каждый день», — рассказала блогер.

Вся семья Оксаны Самойловой и Джигана уже несколько месяцев живет посреди стройки. Жена рэпера захотела кардинально переделать дом, и теперь все средства из бюджета звездной пары идут на отделочные материалы.

«Вообще мы в отпуск не ездим, если честно, из-за того, что строим. Стройка — это дорого, правда. А нас же много, нам в отпуск ездить это очень дорого. Поэтому ущемляем себя в отпусках сейчас», — объяснила Самойлова.

Кроме дополнительной части коттеджа, супруги решили организовать на территории самую настоящую ферму. У них уже живет козочка Мими, померанские шпицы Шарки и Спарки, шиншилла, кролики и канарейка по кличке Желток. А во дворе построен курятник. Но этого оказалось мало.

«У меня там будут альпаки, олени. Они просто будут бегать счастливые, пастись на лугах», — поделилась планами Оксана Самойлова.

«Думаю, что у них такая территория большая и богатая, что там никто никому не мешает: ни альпака, ни кенгуру, ни коза, ни Оксана Самойлова», — высказалась певица Татьяна Куртукова.

Новых питомцев ждут все, кроме соседей звездной пары. Не успели они привыкнуть к пению петухов по утрам, как добавился шум от строительной техники. В какой-то момент дело даже дошло до конфликта. Но Оксана Самойлова нашла выход из ситуации.

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«Они говорят: „Ладно, давайте хотя бы десяток яиц в неделю“. Мы такие: „Окей“. Короче, у нас все это по сельскохозяйственным вопросам решается», — рассказала модель.

Дизайном дома и участка занимаются профессионалы. Самойлова только озвучивает свои пожелания. Одним из них было обустройство детской. Оксана поделилась: мечтает стать мамой в пятый раз.

«Вообще очень сильно хотим, но пока не получается, но дай Бог… Девочку», — уточнила блогер.

Правда, три дочери и сын желание родителей не разделяют и ни братика, ни сестренку не хотят.

«Они говорят: „Нет, только не это. Зачем? Нас и так много? Мы что, будем в багажном отделении?“. У них своя вообще история. Они считают, что им всего мало, всего не хватает. Они обездоленные. Бедняжки. И никого им больше не надо», — отметила Самойлова.

Оксана относится к этому спокойно. Объясняет: у нее большой опыт в улаживании семейных споров. И после проблем, с которыми она столкнулась во время переходного возраста старшей дочки, ей уже ничего не страшно.

«Это наш первый ребенок, на котором мы приобретаем этот опыт взрослого, скажем так, родительства. И это реально для нас сложно», — призналась звезда.

В прошлом году Ариела вдруг стала вести себя странно. Девочка сбрила брови и начала одеваться во все черное. Она часами сидела одна в своей комнате и отказывалась сниматься для семейного блога. Самойлова делится: сейчас стало немного полегче.

«Имидж пока что не меняет, бровей по-прежнему нет, все в порядке. Она подбривает себе здесь (показывает на лоб. — Прим. ред.). Я не знаю, зачем. Она говорит: „Мне так нравится“. Тут такая маленькая полосочка у нее подбрита. Все носит черное, такая готичная, но стала гораздо более веселая, энергичная. То есть как будто бы самый пик подросткового возраста миновал», — уточнила блогер.

По словам Оксаны Самойловой, Ариеле помогла работа с психологом. Причем девочка так вдохновилась терапией, что захотела связать свою жизнь с медициной.

«Ариела решила у нас быть психиатром. Она говорит: „Мне это все очень интересно, очень нравится разбираться в человеческой психологии“. Как будто на полном серьезе приняла уже решение, что она хочет быть психиатром», — поделилась знаменитость.

А ведь еще недавно наследница рэпера собиралась стать певицей и даже записала дебютный трек. Но его в пух и прах разнесли в сети. Ариела настолько расстроилась, что больше не желает иметь ничего общего с миром шоу-бизнеса. Тем более девочку и так тяготит популярность родителей и внимание прессы.

«Они всегда ходят с охраной, то есть у них нет фактической возможности где-то ходить так, чтобы мы об этом не знали», — отметила Оксана Самойлова.

Но мама с папой слишком волнуются за безопасность детей и не реагируют на их капризы.

«Что поделать? Пусть напрягает. Лучше пусть охрана, чем кто-то другой напрягает», — подчеркнул рэпер Джиган.

«Хорошая охрана умеет на самом деле оставлять личное пространство. Хорошая охрана работает так, что она в личное пространство не лезет. И я уверен, там и Джиган, и Самойлова знают про это прекрасно», — выразил мнение участник группы NLO Степан Рудницкий.

«Недавно мы ей отправили двух охранника вместо одного. У нее депрессия случилась, просто ужасная депрессия. Говорит: „Боже, какой позор, какой кринж, какой стыд!“» — рассказала блогер.

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Оксана уверена: с возрастом наследники поймут, что родители желают им только добра. И делают все для того, чтобы они были счастливы. Самойлова уверяет: переделку дома и строительство фермы она тоже затеяла ради детей. И мечтает увидеть их радостные лица, когда на участке появится мини-зоопарк.