«Проще было умереть»: Агутин вспомнил, как его «лечили» в Сочи от звездной болезни

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Леонид Агутин не всегда относился к славе спокойно. Как звездная болезнь чуть не стоила певцу жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Леонид Агутин рассказал об опасных последствиях звездной болезни. Правда, однажды певца чуть не убили, а хит про босоногого мальчика спас ему жизнь? Что помогает заслуженному артисту РФ оставаться в идеальной форме? И какой подарок он преподнес дочери, чтобы та наконец задумалась о наследниках? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если звезды зажигаются, это кому-нибудь нужно. Все, кто пробивается, становится знаменитым, его любят люди, значит, он был нужен людям. Это большой талант», — подчеркнул артист.

Леонид Агутин — один из самых успешных артистов. Он собирает многотысячные стадионы. Билеты на концерты раскупаются в считанные дни.

«Миллионы могут говорить: да кто вообще он такой или она, да каждый дурак может. Не может, потому что если бы каждый дурак мог, этого всего не существовало бы, этого в принципе искусства. Не может. Это не просто удача, человек родился для этого», — заявил Агутин.

Певец рассказал: к славе относится спокойно. Никогда не кичится статусом, старается вежливо общаться с фанатами. Но признается: так было не всегда. В самом начале карьеры Агутин столкнулся со звездной болезнью.

«Крышняк едет, но это неизбежно. Ты приезжаешь в город, выходишь, а тебе: „Мы тебя любим“. И в какой-то момент начинает закрадываться мысль в голову, что тебе кажется, что ты очень великий», — отметил исполнитель.

Артист вспоминает: из-за излишней самоуверенности он в свое время часто попадал в неприятности. Бывали и драки. Однажды Леонид и вовсе чуть не лишился жизни. Дело было в 90-е. Его пригласили выступить на музыкальном фестивале в Сочи. Вечером певец зашел в ресторан и увидел за одним из столиков компанию симпатичных девушек.

«Я подхожу, естественно. И смотрю — у них на столе стоит шампанское. Нет, чтоб свое заказать. Молодой, глупый, неопытный дурачок. Я беру, которое стоит на столе. Я говорю: „Может, открыть шампанское?“. И они хотят мне что-то сказать, но не успевают, и я взрываю шампанское: „Дамы, шампанское“», — рассказал Леонид Агутин.

Выяснилось, что эту бутылку прислали мужчины, сидевшие за соседним столом. Они оказались представителями криминальных структур. Агутин сразу понял, что ему конец.

«Иди сюда, садись, поговорим, что ты за человек и так далее. Говорит официанту: „Давай парню всего самого хорошего напоследок. Пусть выпьет, ни в чем себе не отказывает, икры черные принеси. В конце концов, в последний раз пусть ни в чем себе не отказывает“», — вспомнил певец.

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Подмога пришла, откуда не ждали. Один из бандитов вдруг решил спасти молодого артиста.

«Жить хочешь? Мой тебе совет: иди спой. А там как споешь, так споешь. Тут уже дальше я ничем помочь не смогу, если не понравится», — поделился исполнитель.

Агутин не мог упустить шанс. И попросил у новых знакомых разрешения спеть для них свой главный хит — «Босоногого мальчика».

«У меня с собой всегда была тогда минусовочка, микрофон. Спел, сажусь за стол. И главный говорит: „Ну что, песня зачетная“», — уточнил Агутин.

С того момента Леонид стал для непростых парней лучшим другом. Все оставшиеся десять дней фестиваля певцу пришлось проводить время в их компании.

«Дружить оказалось с ними еще сложнее. Проще было умереть, потому что начиналось. Я днем выходил на пляж, уже чувак подходил с подносом запотевший. Рюмочке говорит: „Начнем денек, Ленчик“. И так длилось десять дней. Я приехал оттуда зеленого цвета и почти труп», — рассказал певец.

С той поры многое изменилось. Леонид стал более спокойным. Он давно примерный семьянин, отец двух взрослых дочерей. Признается: очень мечтает о внуках, но дети не торопятся с наследниками. Хотя старшая Полина встречается со своим молодым человеком семь лет. И Агутин считает, что уже пора задуматься о свадьбе и пополнении.

«Когда вы мне дадите уже этого (внука. — Прим. ред.)? Я говорю: „Уже живете вместе“. И тут же моя умная старшая дочь говорит: „Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде“», — поделился артист.

Отец намек понял. И в этом году на день рождения подарил наследнице квартиру. Певец надеется: теперь, когда проблем с жилплощадью больше нет, пара задумается о детях.

«Мне кажется, он прекрасен во всем. Квартиру подарить дочке всегда хорошо, я считаю», — выразила мнение певица Lyudmi.

Леонид уверен: он будет отличным дедушкой, веселым и активным. Ведь в свои 56 он в прекрасной физической форме, потому что ни дня не проводит без спорта.

«Игровые. Теннис — большой, маленький, средний. Все, что касается круглых предметов, мячиков, я все люблю, у меня все это получается. Я этим с удовольствием занимаюсь», — отметил Агутин.

Музыкант делится: только регулярные тренировки уже много лет помогают ему оставаться в одном и том же весе. Иначе бы он не влез ни в один концертный костюм. Леонид слишком любит вкусно поесть, особенно мучное.

«Хлеб — это самое вкусное, что может быть в еде. Если бы можно было жрать только хлеб, я бы это делал. Что может быть лучше бутерброда вообще? Пельмени, вот еще что. Хинкали — это прекрасно», — заявил артист.

По словам Агутина, чтобы хорошо смотреться на экране, приходится себя во многом ограничивать. Однако поклонники уверены: даже если он наберет несколько лишних килограммов, не страшно. Ведь энергетика, которой певец заряжает зрителей на своих концертах, точно не зависит от его веса.