«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин не хочет помогать старшим детям

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Валерия и Иосиф Пригожин долго искали загородный коттедж, но в итоге решили построить его с нуля. Какие планы в связи с этим появились у пары, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин и Валерия строят дом. В каком стиле они планируют обустроить жилище? И зачем народная артистка РФ решила организовать там салон красоты? Правда, что она собралась сажать огород? Как певица чувствует себя в роли дважды бабушки? И почему Пригожин не хочет помогать своим старшим детям? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас очень красивая квартира, в арт-деко сделанная. Очень сложная и в воплощении, и в содержании ее. Это просто сойти с ума, как это сложно. Поэтому дом будет гораздо проще… Для меня, наверное, был бы идеальный вариант, если бы мы проводили там выходные или какие-то просто каникулы», — отметила певица.

Валерия и Иосиф Пригожин несколько лет искали подходящий загородный дом. Ездили по элитным поселкам, но каждый раз их что-то не устраивало. В итоге супруги решили построить коттедж с нуля.

«Он не будет большой. Я не хочу категорически теряться в этих комнатах. Должно быть комнат ровно столько, сколько нужно нам. И еще, может быть, парочку для того, чтобы могли остановиться наши близкие», — рассказала знаменитость.

«Мне нужна большая широкая кровать, хороший туалет и хорошая гостиная. Мне много не надо», — уточнил Иосиф Пригожин.

Валерия, в отличие от супруга, более притязательна. Ей важно, чтобы в доме была просторная гардеробная и место, где она будет наводить красоту.

«Куда могут приходить визажисты, парикмахеры, массажисты. Какая-то зона, да, которая просто как твой собственный маленький салончик. В этом тоже есть просто острая необходимость. Производственная, я бы сказала», — объяснила артистка.

Певица также хочет разбить на участке небольшой огород. Мечтает кормить семью полезными продуктами, которые будет выращивать сама.

«Дизайнерские огородики тоже делают. Я бы хотела, чтобы у меня там какая-нибудь зеленушка своя была. Их нужно делать красивыми клумбами. Понятно, что картошку выращивать не буду, потому что я ее вообще не ем», — уточнила Валерия.

А вот это известие наверняка расстроило Иосифа Пригожина. О страсти продюсера к жареной картошке знает весь шоу-бизнес.

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«Он просто теряет сознание. Жареная картошка — все. Силы воли нет вообще. Куда угодно, мне кажется, от меня пойдет уже в какую-нибудь сторону за жареной картошкой», — отметила певица.

Однако с недавних пор продюсер серьезно взялся за свое здоровье. Он изменил рацион и каждый день занимается спортом. Пригожин даже заключил пари со своим тренером, что сумеет сесть на шпагат.

«Самир, хочешь заработать миллион? Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — заявил муж Валерии.

Продюсер делится: причиной такой резкой смены образа жизни стали частые болезни. За последние пару лет Пригожин неоднократно попадал в больницу. Недавно неделю лежал под капельницами.

«Опять словил какой-то метапневмовирус. Вот так пришел на мероприятие и словил», — поделился продюсер.

Во время очередной госпитализации продюсер понял: надо укреплять иммунитет. Ведь он еще хочет увидеть, как растут внуки, которых у них с Валерией уже трое на двоих. В конце апреля у сына певицы Арсения родился мальчик, которого назвали Мирон. По словам артистки, она обожает возиться с малышом и его сестрой Селин.

«У нас все по режиму, в согласии с родителями. Я всегда все четко делаю для того, чтобы у нас воспитание шло единым фронтом», — подчеркнула Валерия.

С внуком Пригожина от дочери Данаи супруги видятся не так часто, как с детьми Арсения. Девушка живет за городом, и поездка туда из столицы у знаменитостей отнимает слишком много времени. Но это не единственная причина. Иосиф признался: ему надоело выслушивать от наследницы рассказы о ее жизненных неурядицах.

«Меня раздражает, что они все время жалуются. Это не совсем правильно. Я им оставил несколько квартир, землю, дачу. Пожалуйста, пользуйтесь. Я помогаю деньгами. Сейчас буквально попросили, опять помог. Но я же не дойная машина, понимаете?» — высказался продюсер.

В свое время мать Данаи взяла микрозайм под залог двух квартир, купленных Иосифом Пригожиным. В итоге девушка и ее старший брат Дмитрий лишились недвижимости и были вынуждены переехать в съемное жилье.

«Сердце всегда болит у нормального родителя, даже за самых сложных, непростых людей, детей. Как-то надо устраивать свою жизнь. Я же не буду с соской все время ходить», — заявил муж Валерии.

Недавно Даная снова осталась без крыши над головой. Хозяева дома, который она арендовала, решили выставить его на продажу. Девушка с маленьким сыном ищет новые варианты. Помогать наследнице решать ее проблему отец не собирается. Говорит, и так сделал для нее достаточно.

«Они уже взрослые люди. Это они уже должны меня все содержать, а не я. Что должен был сделать? Я дал образование, дал знания, дал возможности, а мне-то никто ничего не давал», — отметил продюсер.

Пригожин делится: он больше не собирается обеспечивать взрослых наследников финансово. Но с удовольствием даст отеческий совет. И будет рад принять их в гости в своем новом доме, когда его достроят. Также, как детей и внуков Валерии. Ведь, несмотря на трудности и размолвки, они все равно одна большая семья.