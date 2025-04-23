Анна Плетнева решилась на пластику: что хочет изменить в себе солистка «Винтажа»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Анна Плетнева хочет обратиться за помощью к пластическому хирургу. Почему у знаменитости возникли мысли об операции, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева впервые задумалась о пластике. Какой частью тела недовольна артистка? И во сколько ей может обойтись хирургическое вмешательство? Как певице удается совмещать работу с воспитанием троих детей? Смогла ли она наладить отношения со старшей дочерью? И правда ли звезда решилась на четвертого ребенка? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Все, что хочется прибрать, я уже прибрала к рукам», — заявила артистка.

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Анна Плетнева никогда не скрывала, как гордится своим идеальным подтянутым телом. Певица без стеснений раздевается для фотосессий в стиле ню, выходит на сцену в откровенных нарядах. А в юности, когда была студенткой академии живописи и ваяния, звезда с удовольствием позировала для своих сокурсников в чем мать родила.

«Очень важно вообще не тащить за собой все эти страшные мысли, жить легко, выходить на сцену легко и дарить людям радость», — подчеркнула Анна Плетнева.

Прошлым летом артистке исполнилось 47 лет. Она — многодетная мама. Но роды будто совсем не сказались на ее фигуре. У Анны по-прежнему стройные ноги, осиная талия и вес всего 46 килограммов. Она строго следит за питанием, занимается спортом. А главное — всегда сохраняет позитивный настрой.

«Всем советую девочкам, да и не только. Когда есть чувство самоиронии у человека, мне кажется, все легко получается», — отметила звезда.

Но недавно певица обнаружила в себе изъян. Ей перестало нравиться, как выглядит грудь в откровенных костюмах. Ранее Анна имела полноценный четвертый размер, но теперь начала носить белье со специальными вставками. А иногда даже использует грим.

«Я всегда была очень стройная, но грудь была очень большая. Я кайфовала от этого, считала ее своим достоинством и, конечно же, этим пользовалась. С каждым малышом уходил один размер. В итоге я осталась с пуш-апом», — поделилась Анна Плетнева.

Звезда, никогда до этого не делавшая пластику, даже задумалась, не пора ли ей лечь под нож хирурга?

«Лучше делать так, чтобы женщина себе нравилась. Но, конечно, это опасный момент. Может что-то пойти не так. Поэтому лучше сто тысяч раз подумать», — высказалась певица Ольга Серябкина.

«Стоимость операции по восстановлению груди может быть от 500 (тысяч. — Прим. ред.) до 1,5 миллиона рублей. Если мы говорим об обычном увеличении, то есть грудь не повисла, просто уменьшилась в объеме, тогда мы просто устанавливаем имплант», — уточнил пластический хирург Андрей Андриевский.

Правда, Анну пока останавливает только одно: не повредит ли операция грудному вскармливанию. Ведь в ближайшее время она планирует стать матерью в четвертый раз.

«Я хочу еще одного ребенка. Да, еще одну маленькую девочку или маленького мальчика, мне все равно», — призналась знаменитость.

«В ходе беременности и кормления грудь у нас увеличивается, растягивается кожа, и если мы выполним операцию до родов и кормления, после операции, скорее всего, потребуется какая-то коррекция. То есть может быть и замена импланта, опять же, подтяжка может быть и так далее», — объяснил Андриевский.

Но справится ли Анна с четвертым ребенком? Поклонники беспокоятся: возможно, в 47 уже стоит пожить для себя? Ведь материнство — дело не из легких. Звезда и сама вспоминала, как ночами искала по городу старшую дочь Варвару от первого брака. Девочка росла импульсивной.

«Она требовала много свободы, делала все, что хотела. Но не всегда то, что она хотела, было безопасно. Мы ссорились по любому поводу. Просто цеплялись к словам. И это все перерастало в адские скандалы», — поделилась Плетнева.

В нулевые Анна снова вышла замуж — за предпринимателя Кирилла Сырова, родила ему двоих детей — Марию и Кирилла. Младшие наследники не создавали ей особых забот. Но немало пострадали сами из-за ее публичности. Артистка колесила по стране, подолгу не бывала дома. Да и сверстники в школе высмеивали их за слишком откровенный образ матери.

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«У меня есть плетка. Знаете, если что, могу и отшлепать. И вообще, мне, конечно, комфортнее, если честно, гораздо комфортнее в черном латексе быть и на таких серьезных каблах и держать в руке плетку», — заявила певица.

Сейчас непонимание и ссоры в семье позади. Дети выросли, и теперь они безмерно гордятся своей красивой знаменитой матерью. Поэтому Анна уверена: с таким богатым опытом она запросто справится еще с одним малышом.

«Самый лучший момент для того, чтобы завести ребенка», — отметила Серябкина.

Правда, пока занятая и востребованная звезда не понимает, как выкроить на все время. К тому же певицу стали беспокоить боли в спине и коленях. Поэтому, возможно, в ближайшие годы, перед тем как наводить внешний лоск и вынашивать еще одного ребенка, ей придется всерьез заняться своим здоровьем.