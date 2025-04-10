Еще даже платье не шили: молодая невеста Григория Лепса тянет со свадьбой

Аврора Киба до сих пор не начала готовиться к свадьбе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

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Аврора Киба поделилась подробностями романа с Григорием Лепсом. Назначили ли влюбленные дату свадьбы, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Аврора Киба откровенно рассказала об отношениях с Григорием Лепсом. Какими дорогими подарками певец балует юную избранницу? И правда, что при этом народный артист РФ никак не помогает ей финансово? Как девушка готовится к роли третьей супруги и матери? И действительно ли музыкант до сих пор не познакомил ее со своими детьми? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она довольно скромный человек, непритязательный такой, аккуратный», — поделился исполнитель.

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О романе Григория Лепса и его молодой возлюбленной Авроры Кибы поклонники артиста узнали год назад от него самого. Пока певец расхваливал ее достоинства и рассказывал о предстоящем браке, девушка хранила молчание и не давала интервью. Неудивительно, что ее первый выход в свет вызвал ажиотаж. Всем не терпелось узнать, чем 19-летнюю девушку покорил мужчина почти в три раза ее старше.

«Мне только 62, еще восемь лет в запасе. Молодой, симпатичный, незарегистрированный», — отметил Лепс.

Они впервые встретились в особняке ее родителей. Григорий сразу же заметил симпатичную и образованную девушку. У них нашлось немало общих интересов. После тяжелого развода с супругой Анной Шаплыковой встреча с юной Авророй вдохнула в артиста новые эмоции и чувства. Он тут же начал осыпать ее подарками, водить по ресторанам.

«Он настойчивый очень, поэтому первое кольцо подарил сам, на свой вкус. Тоже очень красивое кольцо. А второе уже дарил по моим каким-то предпочтениям», — поделилась Аврора Киба.

Многие были уверены: Лепс действительно влюбился. Но в искренность его юной пассии не верили. Поговаривали, девушке от шансонье нужна известность и карьера в шоу-бизнесе. Но сама Аврора опровергла эти слухи.

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«Я учусь в Лондоне, в самом лучшем университете мира по дизайну. Поэтому в будущем планирую стать дизайнером одежды и, конечно же, продвигать нашу русскую индустрию дизайнеров», — рассказала Киба.

Зато Аврора подтвердила: свадьбе быть. Но вряд ли торжество случится этим летом, как ранее уверял сам Григорий.

«Пошив платьев еще точно не начался. Мы пока эту тему не обсуждали. Я же говорю, пока ничего не обсуждали, не готовимся еще», — уточнила возлюбленная Лепса.

Пока что девушка лишь примеряется к роли жены музыканта. По словам Авроры, она планирует воспитывать совместных детей, обустраивать семейное гнездо, вдохновлять супруга на новые подвиги и ждать его с гастролей.

«Мы очень похожи, я и он достаточно консервативных взглядов. Поэтому, конечно, естественно, что жена должна быть хозяйкой», — отметила Киба.

Но, по-видимому, сам Григорий пока что не торопится осыпать избранницу деньгами. Аврора призналась, он никак не помогает ей финансово. Возможно, знаменитость хочет убедиться, что она влюблена не в богатства, а в него самого? Ведь до нее он уже разочаровывался в женщинах.

«Одни питают иллюзии, что якобы эта женщина в него влюбилась. Ему 75 лет, он еле ходит. Или 80. Но в этом отношении нужно четко и ясно понимать, что эта девушка с тобой именно потому, что ты имеешь какую-то копеечку», — выразил мнение артист.

Но Аврора Киба заверила, что и сама не бедствует. А Григорий Лепс покорил ее своими бесконечными талантами. И не только на сцене.

«Он прекрасно готовит и замечательный вообще в быту. Любит все красиво чтобы было на столе. Очень любит готовить плов, шашлыки. У него есть помощники, но тем не менее он и супы какие-то очень любит готовить», — рассказала возлюбленная певца.

«Скорее всего, да, Аврора закрывает какие-то недолюбленные проявления со стороны своего отца. Она сразу же из гнездышка родительского упархивает в другое гнездышко, но, по сути говоря, к такому же папе», — объяснила психолог-сексолог Катерина Молния.

Ради Лепса Аврора решила переехать из Лондона в Москву, чтобы быть к нему ближе. Убедила несговорчивую маму дать согласие на брак. И даже успела подружиться со старшей дочерью артиста Ингой.

«С младшими детьми я, к сожалению, пока не общаюсь и не знакома», — уточнила Киба.

Однако поклонников Лепса смущает, что Аврора, якобы которой не нужна известность, внезапно начала появляться на звездных тусовках и недавно даже попробовала себя в качестве актрисы. Беспокоит их и то, что до сих пор не назначен день свадьбы. Но им хочется верить в лучшее: они надеются, что Григорий не разочаруется и все-таки будет счастлив.