Григорий Лепс составил завещание: кому достанутся миллионы народного артиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певец Григорий Лепс владеет огромным участком земли. Каким будет новый дом звезды в этом уединенном месте, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Григорий Лепс планирует построить загородный дом. Почему народный артист РФ мечтает переехать из элитного поселка в Тверскую область? Каким он представляет свой будущий коттедж? С кем певец планирует там жить? И на кого уже составил завещание? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Швырнуть можно кого угодно, господи. Себе во вред только будет. Он один раз это сделает, потом же ничего не получит. Нужно смотреть вдаль», — заявил певец.

Три года назад Григорий Лепс развелся с супругой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Он оставил ей дом и ювелирный бизнес. Артист активно участвует в жизни совместных детей, оплачивает им престижное образование и отдых. А на днях певец признался, что уже составил завещание в пользу наследников.

«Детям, конечно. Кому достанется», — уточнил исполнитель.

Судя по всему, дети Лепса не будут знать нужды. СМИ пишут: состояние певца оценивается в полмиллиарда рублей. Помимо этого, он владеет элитной квартирой на западе Москвы стоимостью 70 миллионов рублей, особняком в Подмосковье примерно за один миллиард, а также участком земли в Тверской области площадью более четырех гектаров.

«Я пока еще ничего там не построил. Подарили (землю. — Прим. ред.). Просто подарили. Боже сохрани. Там в категорической форме запрещено строить какие-то предприятия», — рассказал Григорий Лепс.

Певец стал владельцем участка в 2016 году. Место идеально для уединения и отдыха: рядом Волга, а вокруг лес. Ранее обустраивать территорию артисту было некогда. Неудачи в личной жизни, проблемы со здоровьем, скандалы. Но в ближайшем будущем Лепс намерен построить там коттедж.

«Домик можно небольшой, тысячи три метров», — заявил артист.

Также музыкант подтвердил готовность жить среди леса.

«Почему нет? Не так далеко отсюда», — отметил он.

Григорий Лепс решил, что не станет экономить на проекте. Исполнитель мечтает, что в его доме будет все по высшему разряду.

«Господи, ну сколько там… Десять спален, какая-то гостиная. Друзей много, детей много. Юля (показывает на Савичеву. — Прим. ред.) заедет в гости. Надо же ее куда-то поселить. На улице же не будет спать», — пошутил певец.

Сейчас артист проживает в коттедже на престижном Новорижском шоссе. К его услугам 40 гектаров леса, которые он взял в аренду, а также целый штат помощников по дому. Но Лепс мечтает, что по завершении строительства он переедет в Тверскую область насовсем. Заведет собак и заживет обычной жизнью.

«Курочек (завести. — Прим. ред.)? Надо подумать. Нет, проще пойти купить какую-нибудь домашнюю курицу. Можно купить домашнего баранчика, пожарить его. Зачем с ними возиться?» — высказался Григорий Лепс.

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Певец признался, что не новичок на кухне, но не назвал свое коронное блюдо.

«А я не знаю. От борща до плова все могу приготовить. Жены не умели первые. Пришлось мне учиться», — объяснил он.

Но будет ли в доме хозяйка? Недавно Лепс расстался с возлюбленной на 30 моложе себя и заявил, что больше не хочет серьезных отношений.

«Мои любимые женщины могут идти ***** вместе со своей готовкой. Я сам прекрасно готовлю», — заявил певец.

Помимо дома в лесу, Лепс задумал возвести часовню в Подмосковье. Все это требует огромных вложений. Для этого артист готов работать с удвоенной силой. Исполнитель не скрывает, что больше не планирует жениться. Свою новую недвижимость он также включит в завещание в пользу детей.